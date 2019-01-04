星际争霸：美中太空竞赛时代即将到来？

（德国之声中文网）如今，中国向太空发射火箭的数量超过其他任何国家。2018年，中国完成了39次火箭发射，而美国是31次，俄罗斯是20次，而整个欧盟只有8次。

中国国家航天局启动的"中国探月"工程正在紧锣密鼓地进行。

今年1月4日，中国的"嫦娥四号"探测器成功在月球背面着陆，这是人类历史上第一次。而且中国还计划未来几年建立一个轨道空间站，然后在2030年代实现中国航天员登月。从1972年开始，就再也没有宇航员登上月球了。

如今，中国在民用以及军用太空计划上的支出远超过俄罗斯和日本，仅次于美国。中国领导人克服了几十年的滞后发展，有条不紊地复制其他宇航大国的发展模式：1970年发射第一颗卫星（东方红一号）；2003年实现第一次载人航天飞行；2012年中国完成首次载人空间交会对接（神舟九号与天宫一号）；同时，中国自主建设了北斗卫星导航系统，作为对美国全球定位系统（GPS）的回应。

"如果他们（中国人）继续沿着这条轨道前进，他们将在空间技术方面迅速超越俄罗斯"，华盛顿智库战略与国际研究所（CSIS）的军事太空计划专家哈里森（Todd Harrison）说。

太空竞争的关注重点

在商业卫星发射领域，中国目前还没有对老牌航天大国构成威胁。目前，市场仍然由美国的SpaceX和欧洲阿丽亚娜太空公司以及俄罗斯主导。另外，中国在太空探索方面与美国也还有差距。

在"嫦娥四号"成功月背登陆后，NASA（美国宇航局）的负责人向中国表达了祝贺。然而从2011年起，美国法案就禁止与北京进行太空合作。

尽管距离实现在月球或者小行星上开采矿物和水--特别是为火箭提供燃料，还有很长的路要走，但是美国SpaceX这样的企业已经开始研究这个领域了。

法律真空

与冷战时期不同，新的太空竞赛将主要在法律真空中展开。

在20世纪60和70年代，华盛顿和莫斯科通过谈判达成了几项太空条约，来保证科技上的合作、禁止太空大规模杀伤性武器。内布拉斯加大学林肯分校的太空法教授冯·德·邓克（Frans von der Dunk）表示，然而对于太空采矿这样的太空资源开发，它们过于模糊，无法确定其法律后果。

另外，这些上世纪的条约已经无法适用于新的军事技术：例如，反卫星激光、电子干扰以及中国2007年测试的那种反卫星导弹。我们的法律只适用于地球，而没有拓展至太空。大量问题，都还没有得到解答。

如果在太空中，一颗卫星撞到另一颗卫星，这是否构成"攻击"？什么才算是"对等回应"（proportional response）？应该保护民用卫星免受报复，但是民用和军用双重卫星呢？一个国家如何应对无法确定起源的攻击？

"在太空中，区分武器和非武器非常困难"，内布拉斯加大学太空法项目的教授比尔德（Jack Beard）说。然而，很难想象，地球上的重大武装冲突完全不会扩展到太空。"中国人一直在为未来可能发生的各种情况做准备，……他们一直在测试能够干扰我们通信的系统，我们从卫星到无人机的传输。"

"中国威胁论"有道理吗？

哈里森也表示，针对其太空系统的威胁，美国做得不够。这会让美国在面临攻击时有弱点。

与此同时，与华盛顿在冷战期间与莫斯科的交往相比，美国与北京在这个领域的对话几乎为零。哈里森说，"如果是涉及中国的太空危机，我们的军队都不一定知道该给谁打电话"。

不过，另一些观察人士则对这种在太空领域的"中国威胁论"持质疑态度。

华盛顿的安全世界基金会（Secure World Foundation）的威登（Brian Weeden）表示，一些中国威胁论的支持者将其作为从国会为NASA争取资金的一种方式。他说，"他们将与中国竞争看作是释放政治意愿和资金的关键，以便资助他们希望看到的那些项目"。

王凡/任琛（法新社）