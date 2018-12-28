星际争霸开战？特朗普欲投资太空导弹

（德国之声中文网）美国宣布将扩大其导弹防御技术，以抵制来自朝鲜、伊朗、中国和俄罗斯的威胁。美国总统特朗普说，世界各地的敌对国家和 "无赖政权"始终在扩大其导弹库，并致力于发展射程可以达到美国目标的远程导弹。特朗普在五角大楼宣布其导弹防御战略时表示，对此美国需要做出回应。

新一轮军备竞赛？

华盛顿政府计划投资的范畴包括太空导弹防御系统。特朗普强调，太空是一个新的战场。美国政府是否可以落实该计划，取决于资金是否能够到位。然而仅仅宣布这一消息就足以引起人们对新一轮军备竞赛的担忧。

特朗普政府表示不仅要投资扩大部署弹道导弹，而且也要扩大部署洲际巡航导弹或极超音速导弹，以抗衡俄罗斯和中国。俄罗斯政府在去年12月试验了一种新型导弹。克里姆林宫称，这种导弹的速度是音速的27倍。

太空防御系统

五角大楼在其《导弹防御展望》提出的新建议包括部署太空传感器, 旨在更迅速地发现其他国家的导弹发射。此外，特朗普政府还提议研发可用于击落敌方导弹的太空防御系统。目前美国还没有真正发展这类武器，仅处于研发阶段。

美国军方成员听取特朗普介绍其战略

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉（Patrick Shanahan）在介绍该文件时表示，在特朗普的领导下，美国与朝鲜之间相互有所靠拢。尽管如此，平壤的导弹继续对美国构成重大威胁，伊朗也是如此。

五角大楼的这份文件多次提到俄罗斯和中国的威胁，这也是导致美国加强其防御体系的原因。特朗普政府提到这两个国家已经不是第一次。观察家们因此担心将发生新一轮军备竞赛。

对俄罗斯的最后通牒

美国就《INF条约》向俄罗斯发出最后通牒也加剧了人们的这一担忧。特朗普政府宣称，如果俄罗斯在2月2日之前仍拒绝承诺销毁新的巡航导弹，届时美国将不再受该条约的约束。

美国政府上一次提出公布《导弹防御展望》是在特朗普的前任，民主党总统奥巴马（Barack Obama）执政的 2010年。在过去的几年中，美国军方多次对其导弹防御系统进行了试验,但10次试验有5次失败。

李京慧/达扬 (德新社、路透社)