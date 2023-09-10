 星链在乌克兰至关重要，马斯克能否一人说了算？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2023

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时政风云

星链在乌克兰至关重要，马斯克能否一人说了算？

军事分析专家莱德维奇对德国之声表示，星链（Starlink）对乌克兰军队的“通联绝对是核心和关键所在”。问题是：如此重要的国防问题是否应该由一个商业寡头说了算？

星链接收天线

星链接收天线

（德国之声中文网）英国军事分析专家莱德维奇（Frank Ledwidge）在为德国之声提供的评论中说，星链（Starlink）对乌克兰军队的"通联绝对是核心和关键所在"。

但是，为阻止乌克兰无人机袭击黑海俄罗斯战舰，美国亿万富翁、SpaceX公司老板马斯克（Elon Musk）禁用使用他提供的星链卫星通信系统进行空袭。

2022年初俄罗斯入侵乌克兰后不久，SpaceX就开始向乌克兰提供免费网络通信服务。有报道称，“星链”在乌克兰的运行费用每月达2000万美元。今年6月，美国国防部表示已为马斯克埋单，同SpaceX达成“星链”服务的采购协议，将通信服务提供给乌克兰。

马斯克2022年10月曾披露，已向乌克兰提供了2.53万个“星链”终端。但它们在战争中损毁的程度很大，据乌克兰军方消息，每月都有大约500个终端被炸毁。

马斯克曾于今年2月表示，不同意让星链军事化。此次他辩护称并没有禁用星链，而是乌克兰当局要求他启用克里米亚上空的星链卫星时，他没有同意。

军事分析家莱德维奇指出，星链似乎真的没有覆盖克里米亚上空。

他说，在无线电或电话通信遭到破坏或干扰的情况下，乌克兰军队只能为了防御目的使用该卫星通信，"迄今为止，星链是最有效的通信卫星系统。"他说，"它比任何其他同类系统都更便宜、更快捷、更高效，它能更好地减少延迟做出反应……"

"当然，一个问题是：是否应该将国防的关键部分交由……一家公司、一个商业寡头来随意处置？"莱德维奇说，"目前，这对许多国防分析人士来说都是一道难题。"

（综合报道）

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