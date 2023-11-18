星舰试射顺利脱离助推器 失联后自毁爆炸

（德国之声中文网）周六（11月18日）当地时间早上7时左右，「星舰」（Starship）从德克萨斯州博卡奇卡（Boca Chica）发射场发射升空。如同前一次，这次试飞也不搭载任何人员或卫星。

据SpaceX公布的直播画面显示，在顺利与「星舰」分离后，超重型助推器于墨西哥湾上空爆炸。「星舰」则继续沿轨道飞行，直到约11分半钟后，SpaceX宣布确认数据遗失，表明「星舰」没有按计划飞行。主持直播的SpaceX工程师因斯普鲁克（John Insprucker）随后证实为避免偏离航线，SpaceX已被迫触发其自毁系统。

与4月试射相比已进步

虽然没有按照原定目标，在与助推器分离后绕地球飞行，并于升空约1.5小时后穿过地球大气层，降落在夏威夷附近的太平洋海域，但SpaceX强调，这次测试是成功的。该公司指出，与4月的首次尝试相比，此次火箭的飞行轨迹更长，而「星舰」当时甚至未与助推器分离就爆炸了。

美国宇航局（NASA）局长纳尔逊（Bill Nelson）在试射结束后表示祝贺，称「恭喜在今天的飞行测试中取得进展的团队，太空飞行是一次大胆的冒险，需要积极进取的精神和大胆的创新。 今天的测试是一个学习的机会，然后再次飞行。」

本周稍早，美国联邦航空局（FAA）11月15日在一份声明中表示，SpaceX的「星舰」获得了第二次飞行的发射许可证。联邦航空局指出，已经确定SpaceX公司符合所有安全、环境、政策和财务责任要求，并批准了SpaceX发射的申请。

原定的第二次试射日期为11月17日，不过检测过程中发现有飞行控制相关硬体需要更换，因此将试射日期延后一天至11月18日进行。马斯克在X（前推特）上指出，需要更换的部件为栅格翼执行器（Grid Fin Actuator）。

体积最大、推力最强的运载火箭

今年4月的「星舰」第一次试射计画包含了90分钟飞行，却在不到4分钟后便以爆炸告终。不过，SpaceX仍表示这是一次成功试射。 SpaceX工程师之一蒂斯（Kate Tice）表示，没损坏发射台本来就是「我们唯一的愿望」。马斯克当时还祝贺SpaceX进行了「一次激动人心的试射」，并表示这为「几个月后的下次试射」提供了经验。自此之后，SpaceX对「星舰」、发射塔和发射台系统进行了改进。

据SpaceX网站介绍，「星舰」是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭，总高度约120米，直径约9米。火箭由两部分组成，底部是第一级超重型助推器，顶部是飞船船舱，可重复利用。该火箭系统旨在将太空人送往月球、火星等地。美国宇航局已经选定「星舰」作为「阿尔忒弥斯3号」载人登月任务的月面着陆航天器。

SpaceX公司希望未来能利用两艘「星舰」合作执行任务，当一艘「星舰」进入轨道后，另一艘「星舰」为其补充燃料，如此一来便能前往火星甚至更为遥远的地方。马斯克说，如果能实现「星舰」可重复使用的目标，每次发射的成本有望降低到几百万美元；最终，将在月球以及火星上建立基地，让人类有机会走向「星际文明」 。

号称“史上最强大火箭” 星舰有何特别之处？

（综合报导）

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