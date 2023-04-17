“星舰”炸了 “仍是成功”

（德国之声中文网）SpaceX的“星舰”（Starship）有着“世界最强火箭”之称，该火箭系统旨在将宇航员送往月球、火星等地。

星舰于美国时间本周四（4月20日）在得州博卡奇卡的星际基地发射，在升空几分钟后发生爆炸。SpaceX表示，爆炸原因是星舰的多个发动机发生故障、失去高度，因此启动了自毁机制。

该火箭原计划进行90分钟的飞行，让第一级超级重型助推器降落在墨西哥湾，然后航天器将继续向东飞行，完成对地球的近距离环绕后在夏威夷附近降落。

尽管没能按该计划进行，但SpaceX的创始人马斯克祝贺SpaceX团队进行了“一次激动人心的试射”，并表示这为“几个月后的下次试射”提供了经验。

在星舰发射前，马斯克就表示指望首飞就成功是不理智的，只希望不要在发射台发生爆炸。SpaceX的工程师蒂斯（Kate Tice）也说，没损坏发射台本来就是“我们唯一的愿望”。

专家告诉DW：发射确实算得上成功

哈佛-史密森天体物理学中心的天文学家、天体物理学家麦克道尔（Jonathan McDowell）告诉德国之声，他认为这次火箭发射是成功的。他说：“这个火箭是全新的设计，它确实与过去的飞行器不一样。”

麦克道尔说，星舰的试飞证明了几件事，其中就包括该火箭使用新的甲烷燃料和飞过最恶劣不稳定气流的能力。他说：“他们也存在一些严重问题，但这让他们知道下次该修复哪里、关注哪里。”

这位专家还表示，与美国宇航局（NASA）和欧洲空间局（ESA）的飞行不同，SpaceX在太空探索方面采取的是“更牛仔的方式”。

“在SpaceX的过往，他们经常花比他们最初希望的更长的时间来办成事情，但是他们坚持不懈地努力，最终达到目的”，麦克道尔说。他还表示，若成功的话，星舰将彻底改变太空发射，“如果他们能让它运转起来，他们将主宰这个行业”。

中国网民：“（发射）成功上不了热搜，失败了肯定可以”

这次星舰发射也获得了中国舆论的关注。除了主流媒体的报道外，在微博上也有不少人转发星舰升空后爆炸的视频。

评论里有喝彩声，称这是“了不起的尝试”。同时，也有网友不理解，为何火箭炸了现场的人们还在鼓掌欢呼。此外也有一些嘲笑声，称爆炸是“昂贵的烟花”。

还有网友辛辣地评价道，“成功上不了热搜，失败了肯定可以”，指有关美国的负面消息更受中国舆论关注。这条评论迅速获得了上百个“赞”。

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《环球时报》前总编胡锡进也在第一时间关注了星舰首发，发微博称星舰“没在发射台附近爆炸，而是飞了2分40秒，确实不能算是‘交白卷’的失败”。

胡锡进也将这次发射上升到中美竞争的高度，写道“虽说SpaceX是私营公司，但它增加的是美国力量。星舰如果成功，将为中国树立起新的竞争和追赶目标……”。

这位中国资深媒体人还在4月21日的另一条微博中表示，虽然“一些人因为反感美国而表达幸灾乐祸，也应理解”，但“现在不是嘲笑马斯克的时候”，指出马斯克表示在几个月后就要再次发射星舰，“间距如此短，他们居然不惧可能再次失败，不怕烧钱，这需要我们关注和研究”。

马斯克：人类成为“多行星物种”是可能的

50米的星舰航天器被设计为可以搭载人员和货物，航天器位于70米高的第一级助推火箭上。此前，航天器和火箭从未一起飞行过，因此这次试飞旨在评估其组合性能。星舰飞船可重复使用，其主要目标是让太空旅行更方便、更实惠。

美国宇航局已经选择星舰，作为其自1972年阿波罗计划结束以来人类首次登月之旅的飞行器，计划在2025年底将宇航员运送到月球。

在4月20日星舰发射之前，马斯克这样说：“我们正处于人类文明的这个短暂时刻，我们有可能成为多行星物种。这是我们的目标。我认为我们有机会。”

（综合报道）

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