 星期五为未来：保护气候 全球各地集会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2019

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时政风云

星期五为未来：保护气候 全球各地集会

世界各地举行保护气候的活动。澳大利亚和太平洋地区已经为行动揭开序幕。德国政府正在为制定一揽子气候保护措施艰难磋商。

Australien KIimastreik in Sydney (picture-alliancve/AP Photo/S. Saphore)

澳大利亚抗议学生：“没有第二个地球”

（德国之声中文网）澳大利亚以及太平洋地区展开了多项旨在呼吁气候保护的抗议活动。组织者称，至少30万人参加了这些活动。数万名学生罢课。在受到海平面上升威胁的岛国瓦努阿图、所罗门群岛和基里巴斯，孩子们在日出的时候演唱："我们不下沉、我们要抗争。"

青少年运动"星期五为未来"（Friday for Future）预期全世界将有数十万人参加集会活动。在德国有数十座城市登记举行超过500项示威等活动。预计人数最多的是在柏林，或将有一万人参加。慕尼黑、汉堡、科隆也将有较大的抗议。

此次全球气候保护抗议活动的事由是即将在纽约举行的联合国气候峰会。此外，在德国，抗议者也希望向正在讨论气候一揽子措施的联邦政府内阁发出信号。

BG FFF weltweit | Klimastreik | Global Strike 4 Climate | Protest | Klimawandel (350 Pacific via Reuters)

所罗门群岛的抗议活动

CO2税，还是排放权交易？

不过，德国执政联盟在经过连夜磋商后，至周五早晨仍未能达成一致。据称，谈判十分"艰难"，但各方保持围绕主题就事论事的态度。制定该一揽子措施的目的是，确保德国达到在2030年温室气体比1990年减排至少55%的目标。周四傍晚，总理默克尔与联盟党、社民党领导人开始磋商，财政部长、副总理朔尔茨晚10点加入讨论。目前，磋商仍在进行中。

Berlin Klimaprotest vor dem Bundeskanzleramt (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

德国总理府门前的抗议活动

一揽子措施达成后，联邦政府将向公众宣布其内容。迄今的核心争议点之一是CO2排放的价格。社民党要求征收CO2税。联盟党支持碳排放权交易。不过，据通迅社消息，还有更多争议点。

德国民众反对在当地修建风力发电设施

此前讨论的议题还有扩大可再生能源比例、风力发电问题。德国政府希望在2030年以前将可再生能源比例提高至65%--目前是38%，并且在2022年停止核电、最迟2038年停止火力发电。但在哪里兴建新的太阳能和风力发电设施，却引发极大的争议。许多地方的居民强烈反对在那里修建成片的风力、太阳能发电设施。

Deutschland Gewitter über Brandenburg BdT (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

矛盾心理：要保护气候，但不愿家门口建设风电站

波茨坦气候研究所专家帕勒（Michael Pahle）认为，必须要对CO2进行每吨定价，才能对碳排放产生关键的杠杆作用。

社民党临时主席德莱尔（Malu Dreyer）则指出，要避免气候议题分化社会。"有些人可能很担心气候保护，但自己却没有那么多钱，上班路途远，没有钱买新的节能窗户，或者安装新的节能暖气。制定政策时，也要考虑到这些人。"

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Budget

    八张图看懂气候保护

    平衡打破

    植物生长时，吸收空气中的二氧化碳。碳元素经过食物链，再由动物呼吸重新以二氧化碳的形式回到大气。同时，许多动植物的尸体埋藏地下，成为煤炭、石油等矿物燃料。自然界的碳元素形成了微妙的平衡。然而，人类进入工业时代后，打破了这一平衡。自然界耗费了数十万年时间固定到地底下的碳元素，人类只需几年时间，就能将其燃烧后释放到大气中。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Emissionslücke

    八张图看懂气候保护

    远远不够

    即便按照各国在《巴黎协定》中的减排承诺，依然难以实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的气候保护目标。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen weltweit

    八张图看懂气候保护

    中国居首

    近年来，中国已经成为全球最大的二氧化碳排放国，超越了美国和欧洲。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen Welt vs China

    八张图看懂气候保护

    何时回落？

    中国政府此前已经承诺，碳排放在几年后达到峰值，并开始下降。从全球来看，碳排放总量也有望在几年后开始下降。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 per capita

    八张图看懂气候保护

    人均数据

    而在人均碳排放排名中，中国并不靠前。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 vs GDP

    八张图看懂气候保护

    排放强度

    虽然中国的人均碳排放并不靠前，但却依然高于全球平均值。与此同时，中国的人均GDP则略低于全球平均值。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor EU

    八张图看懂气候保护

    不减反增

    在欧洲，包括发电在内的能源生产是碳排放的大头。不过，这些年不减反增的则是交通领域。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor Deutschland

    八张图看懂气候保护

    汽车大国

    汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少，但是与其他领域相比依然落后。


苗子/石涛（德新社、法新社、路透社）

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