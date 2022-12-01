星星的孩子——一个不一样的乐队

跳舞、玩耍、开开心心

19岁的思齐也是乐队的成员，在 "北京生态智慧农场 "的音乐会前，他高兴地玩起了肥皂泡。在新冠大流行期间，人们很难聚在一起。思齐的音乐老师、 "星星的孩子 "乐队的创始人陈慎思（音）说："我想尽可能多地通过音乐给我的学生带来快乐。"