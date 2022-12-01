星星的孩子——一个不一样的乐队

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在北京，音乐老师陈慎思为自闭症患者办了一个音乐课程，还成立了一支乐队，名叫 "星星的孩子 "。在老师、家长、学生们的努力下，乐队已经登台演出了。
小郑拉着粉红色的手风琴，在为一场音乐会做准备。妈妈为他抚平了裤子上最后一道皱褶。他是 "星星的孩子 "乐队成员，一个由自闭症人士组成的乐队。现在，这个乐队甚至开始登台表演。
在排练时，如果声音太大，23岁的祖文宝（音）有时会捂住自己的耳朵。自闭症是一种发育障碍，患者的中枢神经系统对刺激的处理方式与普通人不同。自闭症患者很难在没有帮助的情况下适应社会。许多人不能到一般的学校上学，也找不到合适的工作。
在 "星星的孩子 "乐队中，成员们互相帮助，祖文宝牵着小郑穿过观众席，来到后台。中国几年前已发布有关自闭症人士的法律，要求通过早发现、早诊断、早融入等措施尽早发现患有自闭症的儿童并对他们给予帮助。不过，对相关家庭现在仍缺少有针对性的支持和特别的教育方案。
祖文宝的妈妈每周都会带着他从北京郊区坐两小时公交车去城里上音乐课，学键盘乐器。他几乎不说话，但和其他人一起唱歌。祖文宝的妈妈说，如果没有乐队，儿子就没有同龄人可以交流。除了音乐和这些课程外，他没有别的活动。
19岁的思齐也是乐队的成员，在 "北京生态智慧农场 "的音乐会前，他高兴地玩起了肥皂泡。在新冠大流行期间，人们很难聚在一起。思齐的音乐老师、 "星星的孩子 "乐队的创始人陈慎思（音）说："我想尽可能多地通过音乐给我的学生带来快乐。"
18岁的吴佳宇是乐队中最年轻的成员，在 "星星的孩子 "乐队中担任贝斯手。在仁济酒店的演出前，妈妈为她涂上口红。中国有1400万自闭症患者。陈慎思说，"他们难以与他人正常交流。在某种程度上，音乐可能是他们的语言"。
新冠大流行的爆发让音乐老师陈慎思不能像以前那样上课，也令他萌生了为成立一个乐队的想法。一开始他有些沮丧，因为学生们有些不听指挥，如今，他们的合作越来越好。陈老师自豪地说："他们将来也许可能以艺术家的身份谋生"。
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