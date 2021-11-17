昔日飞虎队 如今成纽带

保卫驼峰航线

飞虎队的成立初衷是保卫驼峰航线。当时，中国的陆路对外通道几乎全被日军切断，外援只能通过翻越喜马拉雅山的危险航线，而且还有可能受到日军战机的攻击。曾参加过飞虎队的老兵罗伯特·摩尔(Robert Moore)回忆道："这的确是世界上难度最大的航线之一， 天晴的时候，你只需瞄准地面上的飞机残骸，就能找到从印度的阿萨姆邦飞到中国的航线。"图为正在喜马拉雅山区飞行的美军C46运输机