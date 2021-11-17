昔日飞虎队 如今成纽带

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1941年，中华民国空军美籍志愿大队是亚洲战场上一支重要的抵抗轴心国军队的力量。八十年后的今天，这支二战时期的部队依然被视为中美两国之间的历史性纽带。
2021年11月16日，就在中国国家主席习近平与美国总统拜登视讯通话的当天，两国老兵以及官员高调举行了飞虎队成立80周年纪念活动。这支由二战期间美国志愿飞行人员组成的空军部队，在中国、缅甸等地对抗日本侵略者。图为一名中国士兵在飞虎队战机前站岗。
95岁的飞虎队老兵彼得森(Bill Peterson)的飞行帽上别满了军功章。他在活动上说："我特别热爱中国人民，只要你们需要我们，我们就会随时去帮助你们。"由于在贸易、台海、人权以及其他一系列问题上冲突，中美双边的关系已经降至了数十年来的最低点。与元首峰会同一天举行的飞虎队纪念活动，亦被视为两国关系可能回暖的信号。
飞虎队的成立初衷是保卫驼峰航线。当时，中国的陆路对外通道几乎全被日军切断，外援只能通过翻越喜马拉雅山的危险航线，而且还有可能受到日军战机的攻击。曾参加过飞虎队的老兵罗伯特·摩尔(Robert Moore)回忆道："这的确是世界上难度最大的航线之一， 天晴的时候，你只需瞄准地面上的飞机残骸，就能找到从印度的阿萨姆邦飞到中国的航线。"图为正在喜马拉雅山区飞行的美军C46运输机
飞虎队最初是由罗斯福总统派往中国的，当时珍珠港事件尚未发生，美国还没有对日宣战。美国飞行员志愿来华作战，取得了不小的战果，但也蒙受了相当的伤亡。
美军退役军官陈纳德(Claire Lee Chennault)从一开始就是这项援华任务的指挥官，最初他在美国招募了约一百名志愿飞行员。后来，最初的飞虎队“美国志愿航空队”经多次扩大，升级成为了美国陆军第14航空队，司令陈纳德也晋升至少将军衔。
二战结束七十多年后的今天，飞虎队援华作战依然被视作中美双边关系的历史性纽带。陈纳德将军的女儿陈美丽在2021年11月的纪念活动上援引其父亲的话说：“当所有熟悉的路线都被封锁时，我们就得开辟一条新的路线。”图为2019年在旧金山举行的一场飞虎队纪念活动，美中两国官员与飞虎队老兵Harry Moyer合影。
八十年前到中国协助抗日的美国飞行队，一向被视为是中美合作的历史性典范。周二，“飞虎队”成立八十周年之际，来自中美两国的老兵和官员举行了线上庆祝活动。
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