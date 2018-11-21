 昔日先锋“小黄车” 今日风过摔死猪 | 经济纵横 | DW | 05.01.2019

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经济纵横

昔日先锋“小黄车” 今日风过摔死猪

人行道上到处都是损坏的自行车，令用户感到沮丧： 几年前在中国开始的环保型共享单车模式正日益成为一场经济灾难。在中国，共享单车供应商之间的激烈竞争有可能迫使这一行业的先驱ofo退出历史舞台。

China Leihfahrräder (Reuters)

国是否还厉害不知道 小黄车已经离死不远了

（德国之声中文网）最近两年来, 橙色、黄色和蓝色共享单车在中国大都市到处可见。两大供应商ofo和 摩拜（mobike）将成千上万的小黄车、小蓝车放置在办公楼和地铁站前，为用户提供随时随地有车骑的共享出行服务。ofo开始于 2014年, 摩拜开始于2016年。在这些年里，投资共享单车的企业一拥而上，因为它们都相信那句"只要站在风口，猪也能飞起来"。

但是现在，共享单车对于摩拜来说还有利可图，而 ofo 却濒临破产。在ofo启动共享单车服务之初，还曾说服一些中国和外国投资商，其中包括互联网巨头阿里巴巴进行投资。就在去年 3月, ofo 还筹集了8.5亿美元 (约合7.49亿欧元) 的投资, 让共享单车迈出国门走向了世界。

China Bike-sharing OFO (picture-alliance/dpa/Imaginechina/X. Hede)

这是小黄车开始时候的样子 如今想在中国的街头上找到一辆没有毛病的小黄车很难

押金魔咒

但对于拥有2亿用户的ofo 来说,如今生意不再是顺风顺水。目前约有1100万客户要求退还押金, 令这家单车供应商处境尴尬。例如一位姓王的用户就对ofo "非常恼火"。自去年11月中以来，他一直试图从ofo讨回他的199元押金（约合23欧元）。现在他有了一辆汽车和一辆摩托车, 因此不会再使用为使用手机解锁而事先交纳了押金的共享单车。

通过上网索要押金无果之后，王先生和数百名愤怒的用户一起前往ofo总部索还他们的押金。ofo公司解释说，将对用户的要求逐一处理。王说："昨天我排在第1076万的位置，今天第1075万，" 他愤怒的说："按照这个速度, 我要等三年时间才能把200元钱要回来！"

这笔钱听起来不多，但目前加起来ofo总共拖欠用户押金将近1 0亿元。开始时使用共享单车一次交纳押金99元, 不久前则要交纳199元。如今可能考虑到新用户对押金的抵制情绪，ofo已经推出了免押金租车的服务。

ofo 的2个最大的竞争对手摩拜和Hello Bike 现在也已经不要求用户交纳押金。此外，街道旁被损坏的 ofo 单车成排，要找到一辆还能骑的ofo单车"很困难"。同时，还有一些用户在社交网站上抱怨ofo重复收取押金，他们担心该公司会破产。

Deutschland - Berlinerin Milena Strathmanna auf einem Ofo Fahrrad - Berlin bike-sharing (DW/B. Bathke)

小黄车ofo也已经进入德国市场

共享单车 先甜后苦

ofo 毫不掩饰陷入财务困境。去年12月其创始人戴威在致员工的一封信中表示， 他正在考虑申请破产。现在，戴威已经被列入失信黑名单--他既不能乘坐飞机也不能下榻昂贵的酒店。1 2月初, 法院下令 ofo 削减支出。

据在北京工作的经济学教授迈克尔·佩蒂斯（Michael Pettis）估计， 这家创业公司现在正依靠用户的押金勉强度日。对 ofo 来说这是一种"免费的流动资金" 。但是和其他一些专家的看法一样，佩蒂斯教授也认为许多公司都是靠客户的预付款维持生存。这样做或许有助于在动荡的市场站稳脚跟，" 但这是暂时的，之后很快就会很痛苦。 "ofo现在就偿到了这种被竞争对手超越的痛苦滋味。

现在摩拜已经有中国互联网巨头腾讯做其后盾。

  • Chinese police have an extra job to add to their workload: collecting unwanted bicycles from parks and pavements, and leaving them in fields outside city centers. The growth of bike sharing has left unintended consequences for local governments.

    中国的共享单车“坟地”

    单车“坟场”

    中国警察又多了一项工作：从公园、马路边收集丢弃自行车，然后把它们统一集中在城市中心以外的场地。共享单车的发展给地方政府带来了意想不到的后果。

  • Since it rolled in two years ago, bike sharing has become part of daily life in megacities such as Beijing. Official statistics claim 10 million such bikes trundle along the streets of China.

    中国的共享单车“坟地”

    工业驱使

    自两年前兴起以来，共享单车已成为北京这样的大城市人们日常生活的一部分。官方数据称，中国城市街头有1000万辆共享单车。

  • Bike sharing is designed to be simple and convenient. Users download an app, pay a small fee to unlock a bike — some charge by the hour — and then lock it back up upon reaching their destination. Some cities have designated parking places but many shared bikes can be left anywhere, meaning many are simply abandoned.

    中国的共享单车“坟地”

    随便停放

    共享单车被设计得简单、方便。用户下载应用程序，支付很少的费用给一辆共享单车解锁——很多单车都是按小时收费，到达目的地后再重新锁上。一些城市计划了特别停车场地，不过在很多城市这些单车都是可以任意停放的，这造成了很多就被丢弃了。

  • The strategy of flooding cities with cheap bikes has attracted the wrath of authorities that have to deal with the discarded ones. Chinese industry giants such as Ofo and Mobike compete by offering extremely low prices.

    中国的共享单车“坟地”

    低价竞争

    大力推行廉价单车的策略，也让城市也不得不处理那些被丢弃的单车。中国该行业的巨头Ofo小黄车、摩拜单车等正在以极低的价格竞争。

  • While the scheme has proven to be popular with city-dwellers, industry growth far outstrips demand. That has led to widespread abandonment of bicycles. Cities such as Shanghai have introduced regulations to prevent discarded bikes accumulating on sidewalks — but not quickly enough to prevent bicycle graveyards such as the one pictured here.

    中国的共享单车“坟地”

    未来难测

    虽然共享单车很受城市居民欢迎，但是该行业的增长远远超过需求。上海等城市出台了政策，来防止被丢弃的自行车堆积在人行道上。然而该政策并无法防止图中这样的自行车“坟场”的出现。

  • Critics fear speculation has taken hold, with venture capital funds blowing a bubble of cheap bikes that are not needed and which may never even feel a foot on their pedals. Some companies such as Bluegogo have already had to fold while Chinese authorities are grappling with the daily reality of the problem.

    中国的共享单车“坟地”

    单车泡沫？

    观察人士担心，已经出现投机现象，风险投资基金吹出了廉价单车泡沫。由于缺乏需求，很多自行车可能永远不会投入使用。小蓝单车这样的企业已经倒闭，而中国当局还在为解决这个现实问题而犯难。

    作者: Ajit Niranjan


李京慧/任琛 （法新社）

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