昔日先锋“小黄车” 今日风过摔死猪

（德国之声中文网）最近两年来, 橙色、黄色和蓝色共享单车在中国大都市到处可见。两大供应商ofo和 摩拜（mobike）将成千上万的小黄车、小蓝车放置在办公楼和地铁站前，为用户提供随时随地有车骑的共享出行服务。ofo开始于 2014年, 摩拜开始于2016年。在这些年里，投资共享单车的企业一拥而上，因为它们都相信那句"只要站在风口，猪也能飞起来"。

但是现在，共享单车对于摩拜来说还有利可图，而 ofo 却濒临破产。在ofo启动共享单车服务之初，还曾说服一些中国和外国投资商，其中包括互联网巨头阿里巴巴进行投资。就在去年 3月, ofo 还筹集了8.5亿美元 (约合7.49亿欧元) 的投资, 让共享单车迈出国门走向了世界。

这是小黄车开始时候的样子 如今想在中国的街头上找到一辆没有毛病的小黄车很难

押金魔咒

但对于拥有2亿用户的ofo 来说,如今生意不再是顺风顺水。目前约有1100万客户要求退还押金, 令这家单车供应商处境尴尬。例如一位姓王的用户就对ofo "非常恼火"。自去年11月中以来，他一直试图从ofo讨回他的199元押金（约合23欧元）。现在他有了一辆汽车和一辆摩托车, 因此不会再使用为使用手机解锁而事先交纳了押金的共享单车。

通过上网索要押金无果之后，王先生和数百名愤怒的用户一起前往ofo总部索还他们的押金。ofo公司解释说，将对用户的要求逐一处理。王说："昨天我排在第1076万的位置，今天第1075万，" 他愤怒的说："按照这个速度, 我要等三年时间才能把200元钱要回来！"

这笔钱听起来不多，但目前加起来ofo总共拖欠用户押金将近1 0亿元。开始时使用共享单车一次交纳押金99元, 不久前则要交纳199元。如今可能考虑到新用户对押金的抵制情绪，ofo已经推出了免押金租车的服务。

ofo 的2个最大的竞争对手摩拜和Hello Bike 现在也已经不要求用户交纳押金。此外，街道旁被损坏的 ofo 单车成排，要找到一辆还能骑的ofo单车"很困难"。同时，还有一些用户在社交网站上抱怨ofo重复收取押金，他们担心该公司会破产。

小黄车ofo也已经进入德国市场

共享单车 先甜后苦

ofo 毫不掩饰陷入财务困境。去年12月其创始人戴威在致员工的一封信中表示， 他正在考虑申请破产。现在，戴威已经被列入失信黑名单--他既不能乘坐飞机也不能下榻昂贵的酒店。1 2月初, 法院下令 ofo 削减支出。

据在北京工作的经济学教授迈克尔·佩蒂斯（Michael Pettis）估计， 这家创业公司现在正依靠用户的押金勉强度日。对 ofo 来说这是一种"免费的流动资金" 。但是和其他一些专家的看法一样，佩蒂斯教授也认为许多公司都是靠客户的预付款维持生存。这样做或许有助于在动荡的市场站稳脚跟，" 但这是暂时的，之后很快就会很痛苦。 "ofo现在就偿到了这种被竞争对手超越的痛苦滋味。

现在摩拜已经有中国互联网巨头腾讯做其后盾。

中国的共享单车“坟地” 单车“坟场” 中国警察又多了一项工作：从公园、马路边收集丢弃自行车，然后把它们统一集中在城市中心以外的场地。共享单车的发展给地方政府带来了意想不到的后果。

中国的共享单车“坟地” 工业驱使 自两年前兴起以来，共享单车已成为北京这样的大城市人们日常生活的一部分。官方数据称，中国城市街头有1000万辆共享单车。

中国的共享单车“坟地” 随便停放 共享单车被设计得简单、方便。用户下载应用程序，支付很少的费用给一辆共享单车解锁——很多单车都是按小时收费，到达目的地后再重新锁上。一些城市计划了特别停车场地，不过在很多城市这些单车都是可以任意停放的，这造成了很多就被丢弃了。

中国的共享单车“坟地” 低价竞争 大力推行廉价单车的策略，也让城市也不得不处理那些被丢弃的单车。中国该行业的巨头Ofo小黄车、摩拜单车等正在以极低的价格竞争。

中国的共享单车“坟地” 未来难测 虽然共享单车很受城市居民欢迎，但是该行业的增长远远超过需求。上海等城市出台了政策，来防止被丢弃的自行车堆积在人行道上。然而该政策并无法防止图中这样的自行车“坟场”的出现。

中国的共享单车“坟地” 单车泡沫？ 观察人士担心，已经出现投机现象，风险投资基金吹出了廉价单车泡沫。由于缺乏需求，很多自行车可能永远不会投入使用。小蓝单车这样的企业已经倒闭，而中国当局还在为解决这个现实问题而犯难。 作者: Ajit Niranjan



李京慧/任琛 （法新社）