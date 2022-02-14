 昔日伙伴 今日敌手：俄乌危机的由来 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2022

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新闻广角

昔日伙伴 今日敌手：俄乌危机的由来

按照美国方面的评估，俄罗斯对乌克兰发动攻击的"可能性"依然存在。俄方在俄乌边界部署了十万军队。下面就让我们来看一下这场危机发生的背景。

Ukraine-Konflikt

（德国之声中文网）乌克兰是欧洲大陆是面积最大的国家，一战后曾短暂建国，1922年起直至九十年代初苏联解体，乌克兰一直是苏联的一个加盟共和国。1991年8月24日，乌克兰宣布独立建国。

在一系列国际条约中，俄罗斯政府都对乌克兰的现有国界予以承认，其中包括1994年的布达佩斯备忘录。获得独立主权的乌克兰，在经济层面上仍对俄罗斯有很高的依赖性，但政治层面上，基辅则在努力靠近欧盟和北约。2004年爆发橙色革命后，亲欧运动达到了一个新的高潮，稍后亲西方候选人尤先科当选乌克兰总统。

Infografik NATO Osterweiterung EN v2

北约东扩示意图

亲俄派政治家亚努科维奇接替尤先科出任总统后，于2013年11月叫停了此前同欧盟签署的伙伴合作协定。由此引发的抗议活动很快基辅独立广场席卷全国，并在几周后导致了亚诺科维奇被推翻。2014年春季，俄军占领并吞并了克里米亚半岛。

吞并克里米亚半岛的行动没有造成伤亡，但乌克兰东部分裂势力发起的军事行动，从2014年至今，却使当地生灵涂炭。受俄罗斯支持的分裂势力宣布成立了顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。来自联合国方面的数据称，在上述地区的军事冲突中至今已有超过1.3万人丧生，超过140万人被驱离家园。

2015年2月，在德法两国的调停斡旋下，俄罗斯同乌克兰就一项和平计划达成共识，但这项明斯克协定目前已被搁置一边。军事冲突爆发以来，各方已就东乌克兰局势达成了20多次停火协议，但事态从未得到真正平息。

Infografik/Karte - NATO stockt Truppen in Osteuropa auf - EN

北约向东欧增派军队示意图

引起争议的北约东扩

冷战结束后，北约一直推行所谓的"开放门户政策"。2008年布达佩斯峰会上，北约表明了有可能接受乌克兰加入北约的立场，但并没有提出乌克兰加入北约的具体时间。在当前的危机中，俄罗斯提出的主要诉求之一，就是禁止乌克兰加入北约。莫斯科认为，乌克兰一旦加入北约，将对俄罗斯构成威胁。

Infografik 220127 Russische Truppen Ukraine CJK SC

俄乌边界的俄军部署示意图

冲突升级

几个月前，俄罗斯开始向俄乌边界集结重型武器，其中包括坦克、火炮以及军用直升机。目前，在俄罗斯和白俄罗斯同乌克兰接壤地区，俄军共部署了大约十万兵力，随时都可以对乌克兰领土发起水陆空攻势。不过，按照俄罗斯官方的说法，集结上述士兵的目的是为了进行军事演习。

作为对俄方集结军队的回应，北约也在其东翼增加了军事部署。德国联邦国防军也参加了这一行动，并向立陶宛增派了350名官兵以及大约一百辆军车。至此，德国在立陶宛的驻军人数已经扩大至近一千人。同德国不同的是，美国、波兰和英国等北约成员国也向乌克兰提供了武器装备。

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