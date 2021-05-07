易北爱乐音乐厅5岁啦！

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2017年建成并投入使用后，易北爱乐音乐厅已经成为汉堡新地标，吸引了无数音乐爱好者和游客前来聆听音乐会或是参观这座造型独特的建筑。
自易北爱乐音乐厅隆重开幕之日起，来访者便蜂拥而至。有多少呢？到目前为止，总数达1500万！大多数人只能从外面欣赏、赞叹，因为，音乐会一票难求。５年后，"易北爱乐厅"已稳稳成为汉堡新地标和公众所爱。
易北爱乐音乐厅的玻璃结构犹似风帆，从砖石基座上升起。充作基座的是以前储藏可可的仓库（Kaispeicher A ）。玻璃幕墙总面积1.6万平方米，大小相当于两个足球场。这一壮观建筑的设计者是瑞士赫尔佐克／德梅隆建筑事务所（Herzog & de Meuron ）。
大音乐厅天花板上重达 50 吨的蘑菇状音响反射器清晰可见。反射膜用来完美分配音响，将其反射回舞台，使其不致“湮没”在穹顶之下。
回顾2015 年——大音乐厅尚在建设中。这座建筑的外壳与易北爱乐乐厅的外墙完全隔开，并附着于弹簧包上。有了这一隔离，任何外部环境噪音都不能进入内层。
音乐厅自动扶梯从入口区经观景台一直延伸到 8 楼，总长 82 米，是西欧同类扶梯中最长的，一次行程用时 150 秒。顺便提一句：由于新冠大流性瘟疫， 2020 年 8 月起，扶手均用紫外线消毒。
从高约 37 米的外部广场上远眺，易北河和市中心的壮观景色尽收眼底。鸟类吓阻系统使用人耳感觉不到的声压确保鸽子和其它鸟类不会前来打扰，毕竟，鸟粪不仅有碍观瞻，而且带来卫生问题。
2019 年夏天，易北爱乐音乐厅的公共观景平台迎来第 1000 万名游客。因疫情而暂时关闭后，平台于 2021 年 5 月重新开放，但限制人数，游客须预订门票、遵守最低限度社交距离，佩戴口罩。
五星级酒店威斯汀位于易北爱乐音乐厅建筑的上部。 205 间客房和 39 间套房分布于 21 个楼层。最奢华的面积 162 平方米的套房日金 3000 欧元，它有两间浴室、一个小厨房和桑拿浴室，当然还有汉堡全景。
除了音乐厅和酒店，该建筑还设有 45 套优雅的公寓，其中很多私人住宅。 2018 年，位于西端的一套 290 平方米的顶层套房以约 1100 万欧元的价格售出。
小提琴家穆特（Anne-Sophie Mutter）、钢琴家 海伦·格里莫（Hélène Grimaud）、男高音歌剧歌唱家乔纳斯·考夫曼（Jonas Kaufmann）等古典音乐明星以及世界上最好的交响乐团都曾在这里登台献艺。“倒塌的新建筑”（ "Einstürzende Neubauten "）等流行乐队（照片）也曾在这里演出。
德国当代作曲家、指挥家恩诺·波普（Enno Poppe）是新音乐的代表。“绳索”这部作品最突出的特色就是用小提琴颤音充分体现微调性音乐的特色。
贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。
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