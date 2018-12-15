《明镜》遭遇最大危机 记者造假震惊德国

（德国之声中文网）新闻周刊《明镜》发现了发生在内部的记者造假事件，并公之于众。该杂志周三（12月19日）在线公布一份报告称，记者克拉斯· 雷洛提乌斯 (Claas Relotius)"曾大量伪造自己的故事和人物"。以新任主编克鲁斯曼（Steffen Klusmann）为首的总编部承认，"这可能是《明镜》最大的新闻危机"。

首席执行官哈斯（Thomas Hass）表示，"所有人都深受震动。它击中了中枢神经" 。《明镜》领导层将设置一个由内外专家组成的委员会，查清造假行为。一名副总编表示，《明镜》将面对公众有关假新闻的讨论，"我们必须这么做"。

在《明镜》办公大楼长廊上镶嵌着创办者鲁道尔夫·奥格斯坦（Rudolf Augstein）对历代记者的忠告："说事实"（«Sagen, was ist.»）。

《明镜》领导层称，属于社会编辑部的涉事记者已承认相关指控，于上周日腾空了自己的办公室，并于本周一辞职。

该记者最初以自由记者身份为《明镜》供稿，一年半前被聘为编辑。自2011年

起，他共有近60篇稿件在《明镜》周刊上登载或在线发表。

编造、加工、无中生有

新组建的总编部成员费希特纳（Ullrich Fichtner）表示，造假行为是在内部有员工提供了线索、杂志社展开了内部调查后发现的。他指出，一旦写作素材不够，涉事记者便动用起了自己的想象力。费希特纳承认，"时过境迁，我们现在相当难办，他的稿子里哪些是事实、哪些是欺骗，很难确定。这名同事实在手法高超。真不清楚，他在《明镜》发表的稿子是否会有一篇完全干净。"

根据《明镜》的报告，该记者承认曾多次编造故事或"加工"事实、报道中所谓采访的某些人物亦属"无中生有"。

克拉斯· 雷洛提乌斯曾多次获奖

在加盟《明镜》前，这位记者曾为多家媒体工作过，并数度获奖，其中包括德国记者奖。该奖基金会发表声明称，这位前《明镜》编辑以这种简直是"犯罪式的手段"欺骗了奖项的组织者及授奖于他的评委们，"我们深为震惊和愤怒"。声明称，评委会正就撤销对他的授奖举行磋商。

乌尔里希-维克特-基金会（Ulrich-Wickert-Stiftung）周三宣布收回颁给这位前《明镜》记者的"彼得·朔尔·拉图奖"（Peter-Scholl-Latour-Preis）。前德国电视一台新闻主播、资深记者维克特（Ulrich Wickert）表示，这一欺骗行为让他深受震动。他指出，"可信度是一名记者的最重要资质"。

《明镜》在线称，内部委员会的调查结果将公诸于众，"以澄清事实，杜绝重犯"。一般认为，调查将持续数月。

新任总编克鲁斯曼表示，《明镜》将审视，周刊内的多重审定体系在多大程度上未能奏效。根据《明镜》的工作章程，文字稿均需经由部门负责人审阅，并需经文献部对照审查事实。克鲁斯曼同时警告说，不要总体怀疑《明镜》新闻工作者。他说，"我们必须对我们工作人员的资质有充分的信任。因这一事件，这一点受到了损害"。

德国记者联合会（DJV）对这一造假丑闻深表震惊。根据该组织发表的一份通报，该组织主席于贝阿尔（Frank Überall）指出，"这位不轨记者不只使《明镜》受到重创，也玷污了新闻行业的可信度"。他表示，这位记者显然失去了对他所供职的媒体及对读者的任何责任感。德国记者联盟（dju）推文道："它可能是希特勒日记事件发生以来德国新闻界的最大造假丑闻。"自民党联邦议院党团传媒政策发言人哈克尔（Thomas Hacker）表示，这一事件以令人遗憾的方式显示出，新闻行业对假新闻、假故事的抵抗力会有多弱。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 实干家 记者鲁道尔夫·奥格斯坦（Rudolf Augstein）领导这一问世于1974年的杂志数十年。从职业上说，他不分敌友。只要应该揭露，就予以揭露，这是他作为记者的座右铭。他由此成为国家的政治道德哨兵。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 随时准备出击 1962年，《明镜》登载了题为“有限防御能力”的报道，批评德意志联邦共和国的国防政策。时任国防部长施特劳斯（Franz-Josef Strauß）因此对该杂志施加巨大压力。《明镜》顽强反抗。— 最后，施特劳斯不得不下台。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 在压力下 丑闻延续数星期，该杂志身处高压环境之中。包括奥格斯坦本人在内，多名工作人员被逮捕，并受到“叛国”起诉。数周之后，检察院才同意解除它此前下达的不准进入编辑部的禁令。然则，《明镜》事件昭示了世人，自由媒体何其重要。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 德国秋天 1977年，联邦德国经历了它历史上的最严重危机之一。左翼极端分子绑架了当时的雇主联合会主席施赖伊尔（Hans-Martin Schleyer）。数星期后，他们杀害了他。《明镜》直截了当将恐怖分子称为“杀手”。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 权力气场 政治上，奥格斯坦接近自由民主党（FDP）。1972年，他甚至一度以该党议员身份进入联邦议院。此外，他与社民党（SPD）政治家、后来的联邦政府总理维利·勃兰特（Willy Brandt）保持着密切关系。两人相识于1948年。在定期信件往来中，两人互相交换观点。本图记录了两人在1972年联邦新闻界舞会上交谈的情景。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 橙色革命 丹麦建筑师潘顿（Verner Panton）设计的《明镜》出版社的餐厅一时传为佳话。人们在这里会面、吃饭，顺便还能获得发掘新题材的灵感。从美学角度看，该餐厅在当时可谓极富革命性。它成为德国奋起走向高度现代化的见证。今天，餐厅陈列于博物馆。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 批评与资本 数十年来，《明镜》成了德国最有名望、销售量最大的新闻刊物。在经济上，该杂志在很长一段时间里相当成功，— 从位于汉堡港城（Hafencity）的《明镜》周刊出版社的新大楼上便可见一斑。不过，同很多报纸和杂志一样，眼下，《明镜》也深受读者转向互联网之苦。

敌人不少 荣誉更多—《明镜》周刊70年 他人之恨 2002年11月，奥格斯坦逝世。编辑部继续着这位领导人的最重要遗产：记者的尖牙利齿。直至今天，《明镜》的调查采访都属于行业里最好的。这也表现在该杂志引来的对自己的咒骂。这些咒骂装饰着生日志庆这一期。 作者: Heike Mund



凝炼/叶宣（德新社）