《明镜》遭遇最大危机 记者造假震惊德国

曾经多次获奖的德国记者克拉斯· 雷洛提乌斯 (Claas Relotius)在《明镜》周刊上发表的多篇新闻报道包含编造内容。现在，该杂志将这一造假事件曝光，并愿意面对有关假新闻的公众讨论。
（德国之声中文网）新闻周刊《明镜》发现了发生在内部的记者造假事件，并公之于众。该杂志周三（12月19日）在线公布一份报告称，记者克拉斯· 雷洛提乌斯 (Claas Relotius)"曾大量伪造自己的故事和人物"。以新任主编克鲁斯曼（Steffen Klusmann）为首的总编部承认，"这可能是《明镜》最大的新闻危机"。
首席执行官哈斯（Thomas Hass）表示，"所有人都深受震动。它击中了中枢神经" 。《明镜》领导层将设置一个由内外专家组成的委员会，查清造假行为。一名副总编表示，《明镜》将面对公众有关假新闻的讨论，"我们必须这么做"。
在《明镜》办公大楼长廊上镶嵌着创办者鲁道尔夫·奥格斯坦（Rudolf Augstein）对历代记者的忠告："说事实"（«Sagen, was ist.»）。
《明镜》领导层称，属于社会编辑部的涉事记者已承认相关指控，于上周日腾空了自己的办公室，并于本周一辞职。
该记者最初以自由记者身份为《明镜》供稿，一年半前被聘为编辑。自2011年
起，他共有近60篇稿件在《明镜》周刊上登载或在线发表。
编造、加工、无中生有
新组建的总编部成员费希特纳（Ullrich Fichtner）表示，造假行为是在内部有员工提供了线索、杂志社展开了内部调查后发现的。他指出，一旦写作素材不够，涉事记者便动用起了自己的想象力。费希特纳承认，"时过境迁，我们现在相当难办，他的稿子里哪些是事实、哪些是欺骗，很难确定。这名同事实在手法高超。真不清楚，他在《明镜》发表的稿子是否会有一篇完全干净。"
根据《明镜》的报告，该记者承认曾多次编造故事或"加工"事实、报道中所谓采访的某些人物亦属"无中生有"。
在加盟《明镜》前，这位记者曾为多家媒体工作过，并数度获奖，其中包括德国记者奖。该奖基金会发表声明称，这位前《明镜》编辑以这种简直是"犯罪式的手段"欺骗了奖项的组织者及授奖于他的评委们，"我们深为震惊和愤怒"。声明称，评委会正就撤销对他的授奖举行磋商。
乌尔里希-维克特-基金会（Ulrich-Wickert-Stiftung）周三宣布收回颁给这位前《明镜》记者的"彼得·朔尔·拉图奖"（Peter-Scholl-Latour-Preis）。前德国电视一台新闻主播、资深记者维克特（Ulrich Wickert）表示，这一欺骗行为让他深受震动。他指出，"可信度是一名记者的最重要资质"。
《明镜》在线称，内部委员会的调查结果将公诸于众，"以澄清事实，杜绝重犯"。一般认为，调查将持续数月。
新任总编克鲁斯曼表示，《明镜》将审视，周刊内的多重审定体系在多大程度上未能奏效。根据《明镜》的工作章程，文字稿均需经由部门负责人审阅，并需经文献部对照审查事实。克鲁斯曼同时警告说，不要总体怀疑《明镜》新闻工作者。他说，"我们必须对我们工作人员的资质有充分的信任。因这一事件，这一点受到了损害"。
德国记者联合会（DJV）对这一造假丑闻深表震惊。根据该组织发表的一份通报，该组织主席于贝阿尔（Frank Überall）指出，"这位不轨记者不只使《明镜》受到重创，也玷污了新闻行业的可信度"。他表示，这位记者显然失去了对他所供职的媒体及对读者的任何责任感。德国记者联盟（dju）推文道："它可能是希特勒日记事件发生以来德国新闻界的最大造假丑闻。"自民党联邦议院党团传媒政策发言人哈克尔（Thomas Hacker）表示，这一事件以令人遗憾的方式显示出，新闻行业对假新闻、假故事的抵抗力会有多弱。
凝炼/叶宣（德新社）