《明镜周刊》（德语：Der Spiegel），德国发行量最大的新闻杂志。明镜印刷版及明镜在线（Spiegel Online）网络版是德国最有影响力的信息媒体之一。

明镜周刊及时、严肃的新闻原则，尖锐的政治讨论，外加调查性新闻风格以及对全球新闻的总揽，使得该刊拥有强大的读者群，在媒体界也有良好的声誉。