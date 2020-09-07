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《明镜周刊》（德语：Der Spiegel），德国发行量最大的新闻杂志。明镜印刷版及明镜在线（Spiegel Online）网络版是德国最有影响力的信息媒体之一。
明镜周刊及时、严肃的新闻原则，尖锐的政治讨论，外加调查性新闻风格以及对全球新闻的总揽，使得该刊拥有强大的读者群，在媒体界也有良好的声誉。
据德国明镜在线报道，德国联邦警察机关的一份保密文件显示，发现有所谓的中国大学毕业生违反规定，通过旅游签证入境德国后再申请欧盟蓝卡，部分甚至用伪造文凭或文凭不符合德国的要求。
德国《明镜周刊》上周五报道称，中国国家主席习近平1月21日在和世卫组织总干事谭德塞通电话时，请求不要公布病毒人传人的信息并推迟发布大流行病警告。世卫次日发表声明予以反驳。中国外交部发言人本周一也做出回应。
九位作者、三万余字，德国最具影响力新闻周刊《明镜周刊》施重墨关注中国新冠肺炎。鉴于原文之长，本台仅摘出数段供读者阅读。
德国媒体关注了美国国务卿最新在柏林对中国的“喊话”，以及默克尔的态度。《明镜周刊》以强硬犀利的措辞发表评论文章，要求德国政府收回允许华为参与5G网络建设的决定。
虽然联邦德国和中华人民共和国之间的外交关系一直到1972年才正式建立，这距离当时仍是年轻的共和国诞生已经过去23年的时间，但是联邦德国的媒体却从未停止对中国的关注和报道。以德国影响力最大的新闻周刊《明镜周刊》杂志为例，1949年以来，中国一再登上该杂志的封面。
德国《明镜》周刊报道称，德国联邦情报局（BND）警告联邦政府不要使用中国华为的5G移动通信技术。但柏林政府并未因此改变原有立场。
引起轩然大波的德国《明镜周刊》记者雷洛提乌斯伪造新闻报道事件，现在又有了新的后续。杂志出版社经过调查后发现，雷洛提乌斯曾经号召读者为其“新闻”中的人物捐款，而实际上这些款项则流向了他的私人银行账户。
34岁的美国人凯瑟琳·马约尔加（Kathryn Mayorga）对德媒表示，球星C罗2009年曾在拉斯维加斯的酒店房间强暴了她，事后向她支付了37.5万美金的封口费。
先是在难民和庇护政策方面意见相左，进而在欧洲政策方面也出现分歧：基民盟和基社盟这两个姊妹党之间的裂痕已经日渐明显。这对姐妹是否会分道扬镳，执政联盟是否还能继续下去？回顾联邦德国历史上种种政坛危机，只能说一切皆有可能。
因曾经发表“黄祸”等文章而备受争议的德国《明镜周刊》在最新一期的专题文章中援引最新的学术研究关注中国对欧盟决策层日益增加的影响力。指出其背后原因是部分欧盟国家有求于中国。
大型纺织品连锁商场C&A是德国的传统企业之一。然而网上购物和不断杀出的竞争者也使 C&A大伤元气。C&A所有人属于欧洲最富有的家族。
有中国媒体曾指责西方媒体在报道十九大的时候依然沿用“复制粘贴”的老思路，老语态来评述中国。从德语媒体最新的相关报道来看，这种指责有站不住脚的地方。
在汉堡这样一座大城市举行G20峰会，所造成的安全、社会与经济成本是否值得，在峰会前就是热切讨论的话题。如今，明镜在线就此进行了一项民意调查。
德国《明镜》周刊一周前刊出特朗普“斩首”自由女神的封面引起的争议尚未平息，法国《查理周刊》又发表默克尔“手刃”政敌的漫画。《查理》主编称这是对《明镜》表达支持。
德国新闻杂志《明镜周刊》本期暗指美国总统特朗普摧毁美国自由价值的“血腥封面”在德国各界反响不一。现在该刊主编明确表态。
这是德国新闻杂志《明镜周刊》本周杂志的封面：一名没眼睛的男子，一手拿着一把带血的尖刀，另一手提着自由女神像的头。这名男子应该就是美国总统特朗普。这样的杂志封面是不是太过了？
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