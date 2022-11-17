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《明镜周刊》（德语：Der Spiegel），德国发行量最大的新闻杂志。明镜印刷版及明镜在线（Spiegel Online）网络版是德国最有影响力的信息媒体之一。
明镜周刊及时、严肃的新闻原则，尖锐的政治讨论，外加调查性新闻风格以及对全球新闻的总揽，使得该刊拥有强大的读者群，在媒体界也有良好的声誉。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
中共二十大于日前落下帷幕，习近平顺利迎来第三个五年总书记任期，政治局常委名单中，习近平亲信占绝大多数。有人因为团派的“出局”而惊讶，也有人担心中国在接下来的五年里会持续严格的清零政策，在外交和经济上都更加封闭。中国问题观察家、明镜新闻出版集团创办人何频对此做出一番分析。
两篇德语媒体的文章不约而同把习近平与「神」相提并论。 《南德意志报》认为二十大是见证习近平被神格化的历史性时刻，《明镜周刊》则以圣经中的「全能者」称呼习近平。
《明镜周刊》的一篇分析文章关注了联合国人权理事会近日关于新疆人权问题的投票，称其是“中国的力量展示”和“残酷的现实政治”。德国《时代周报》则关注了台湾不断下降的出生率，称台湾从美国获得现代武器，以便面对中国防卫自己，但台湾存在“一个根本问题：年轻人越来越少”。
德国明镜杂志关注了中国新一轮封城带来的影响，指出这不仅会拖累中国经济，还可能影响全球供应链和德国的圣诞生意。《法兰克福汇报》文章聚焦了中国依然保持较低通胀背后的原因。
在被欧盟列入制裁名单之前，俄罗斯总统普京的小女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃曾经多次飞往慕尼黑与男友相会，而德国安全部门则毫无察觉？——根据“明镜在线”的调查，这位“小公主”每次赴德国都会有总统卫队的贴身保镖随从。
德国《商报》注意到联邦经济部正在酝酿新的对华政策，新政将收紧德企海外投资有关担保以及规模的规定；《明镜在线》则认为用人工降雨应对大面积旱灾，手段不可行。
《明镜周刊》发表文章指出，德国一些企业过于片面地依赖于同中国之间的业务，这是不争的事实。但是限制对华贸易不符合德国的利益，“谁想撤离中国市场，伤害的只是自己”。《南德意志报》评论佩洛西的亚洲行程可能会引发危机。
北京、华盛顿和台北之间的关系已然变得更为复杂。德国《明镜周刊》 引述德国外交政治人物的看法认为，不要在俄乌平行之外再出现中国和台湾之间的冲突，“这才符合我们自身的利益”。《经济周刊》发表客座评论，中国经济奇迹正在终结。
德国《明镜周刊》撰文指出，期待北京成为乌克兰冲突的和平调解方，这只是一厢情愿。评论分析认为，中国缺少动用全部力量寻求解决和平解决方案的动力。《南德意志报》分析北京在能源方面的超前部署策略。
中国官方公布的最新经济数据显示，这个世界第二大经济体增速明显放缓，德语媒体纷纷关注了这一现象，指出是僵化的“清零”政策是其原因。“明镜在线”的文章也表示，在外交领域，“北京偏离经济实用主义不是好兆头”。
据德国《明镜周刊》报道，欧盟委员会将在未来几天就取消限制物资经过立陶宛运往俄罗斯飞地加里宁格勒的问题做出决定。德国和欧盟都希望尽快化解这一争端。
据新闻周刊《明镜》报道，德国联邦政府计划给予70名俄罗斯持不同政见者在德长期居留身份。这些人士在俄乌战争爆发后到德国寻求庇护。
据德国《明镜周刊》报道，德国政府拒绝向沙特阿拉伯提供台风战斗机（Eurofighter）备件，理由是依据组阁协议条款，不得向也门战争直接参与方出口军备。
鉴于新疆人权状况，德国经济部长表示贸易政策将更以人权为先。他透露，一家有新疆业务的德企所提出的投资担保申请未获批。“明镜在线”指出，这家企业正是大众汽车。
德国总理肖尔茨4月28日前往日本访问。“明镜在线”及《世界报》皆认为，肖尔茨一改过去德国总理访问亚洲会先前往北京的传统，选择日本作为首站，这是对北京发出的政治信号。
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