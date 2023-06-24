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《明镜周刊》（德语：Der Spiegel），德国发行量最大的新闻杂志。明镜印刷版及明镜在线（Spiegel Online）网络版是德国最有影响力的信息媒体之一。
明镜周刊及时、严肃的新闻原则，尖锐的政治讨论，外加调查性新闻风格以及对全球新闻的总揽，使得该刊拥有强大的读者群，在媒体界也有良好的声誉。
无论是“两个中国”政策还是两个“中国政策”，都是中国政府不愿意从德国政界看到的。德语媒体观察到，在德国，这与总理府和外交部及经济部的角力有关。期间虽然政界号召对中国“去风险”，但德国企业似乎别无选择。
各大德语媒体关注因泽连斯基意外到访，而提前一天问世的G7峰会公报。尤其是其中针对中国的内容。其中最值得注意的是他们对中国的明确批评，同时又向北京伸出了友好的手。
德国《明镜》周刊发表的一幅漫画在印度被一些政界人士指责为“傲慢”和“种族主义”。作品内容是印度人口“超车”中国，成为世界之最。
有媒体报道称，俄罗斯情报部门同莫斯科一家软件公司开展合作，研发黑客技术，计划在全球范围内对敏感基础设施发起网络攻击。
前几日有美国官员表示，中国目前正在考虑提供无人机和弹药等「致命性支持」给俄罗斯。不过，美国总统拜登本周五受访时却提出了另一种说法。
德国”明镜在线“报道，中国一家无人机公司已同意生产100架ZT-180无人机并在今年4月前交付俄罗斯国防部。中国外交部发言人驳斥了有关报道，并称中国不向冲突地区或交战方提供任何军售。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
据德国明镜在线报道，德国联邦警察机关的一份保密文件显示，发现有所谓的中国大学毕业生违反规定，通过旅游签证入境德国后再申请欧盟蓝卡，部分甚至用伪造文凭或文凭不符合德国的要求。
德国《明镜周刊》上周五报道称，中国国家主席习近平1月21日在和世卫组织总干事谭德塞通电话时，请求不要公布病毒人传人的信息并推迟发布大流行病警告。世卫次日发表声明予以反驳。中国外交部发言人本周一也做出回应。
九位作者、三万余字，德国最具影响力新闻周刊《明镜周刊》施重墨关注中国新冠肺炎。鉴于原文之长，本台仅摘出数段供读者阅读。
德国媒体关注了美国国务卿最新在柏林对中国的“喊话”，以及默克尔的态度。《明镜周刊》以强硬犀利的措辞发表评论文章，要求德国政府收回允许华为参与5G网络建设的决定。
虽然联邦德国和中华人民共和国之间的外交关系一直到1972年才正式建立，这距离当时仍是年轻的共和国诞生已经过去23年的时间，但是联邦德国的媒体却从未停止对中国的关注和报道。以德国影响力最大的新闻周刊《明镜周刊》杂志为例，1949年以来，中国一再登上该杂志的封面。
德国《明镜》周刊报道称，德国联邦情报局（BND）警告联邦政府不要使用中国华为的5G移动通信技术。但柏林政府并未因此改变原有立场。
引起轩然大波的德国《明镜周刊》记者雷洛提乌斯伪造新闻报道事件，现在又有了新的后续。杂志出版社经过调查后发现，雷洛提乌斯曾经号召读者为其“新闻”中的人物捐款，而实际上这些款项则流向了他的私人银行账户。
曾经多次获奖的德国记者克拉斯· 雷洛提乌斯 (Claas Relotius)在《明镜》周刊上发表的多篇新闻报道包含编造内容。现在，该杂志将这一造假事件曝光，并愿意面对有关假新闻的公众讨论。
34岁的美国人凯瑟琳·马约尔加（Kathryn Mayorga）对德媒表示，球星C罗2009年曾在拉斯维加斯的酒店房间强暴了她，事后向她支付了37.5万美金的封口费。
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