 《明镜》周刊漫画在印度引争议 德国大使忙灭火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2023

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新闻广角

《明镜》周刊漫画在印度引争议 德国大使忙灭火

德国《明镜》周刊发表的一幅漫画在印度被一些政界人士指责为“傲慢”和“种族主义”。作品内容是印度人口“超车”中国，成为世界之最。

印度如今仍有乘客“外挂”的火车（2023年2月摄于新德里）

印度如今仍有乘客“外挂”的火车（2023年2月摄于新德里）

（德国之声中文网）《明镜》周刊的这副漫画展示的是两列火车，一列是现代化的“子弹头”高速列车，车身贴有一面中国国旗，驾驶舱里坐着两个人。另一列是车头冒出浓烟的老旧机车，不仅满员超载，车顶和车厢外也满是人，其中一人手举印度国旗，但这辆“老爷车”正在超车。漫画的标题是“人口：印度超越中国”。

根据联合国人口基金会日前发布预测，印度人口估计在本月超过中国

这副漫画引起了一些印度政界人士的不满，被指责为“种族主义”、居高临下。印度政治评论家、政府顾问古普塔（Kanchan Gupta）认为漫画内容毫不符合现实，“充满种族歧视”，“目的是显示对印度的优越感，并讨好中国”。

印度企业和信息技术部长昌德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）发推说：“尽管（他们）试图嘲笑印度，但是与莫迪总理领导下的印度作对，不是聪明的举动。”他还预言，“几年后，印度的经济就会超越德国”。

执政的印度人民党（BJP）发言人、副主席潘达（Jay Panda）也发表了愤怒的评论。他甚至提到德国历史上有过种族主义和大屠杀的恶行，呼吁“德国人都应该迫使这家煽动种族歧视的刊物对着镜子正视自己的良心”。

在社交媒体上，印度网民对此有不同的评论。批评声音总体认为，漫画把印度描绘成一个人口过剩、落后、欠发达的国家，却看不到印度的发展成绩，因此是带有傲慢和偏见的。但也有人并不认为作为印度人受到了蔑视或侮辱，有人发帖说漫画的表现“很贴切”、“真相是苦涩的”，还有人反问这样“有什么问题吗？”。还有人说漫画中超载的火车应该是孟加拉国的，而不是印度的。

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德国大使忙示好

鉴于这个话题在印度掀起舆论热议，德国驻印度大使也不得不出面表态。驻新德里大使阿克曼（Philipp Ackermann）对亚洲国际新闻社（ANI）表示，“我个人认为，这幅漫画既不好玩，也欠公允。我想邀请漫画作者跟我一起乘坐一次德里的地铁。我觉得德国的很多地铁并不如德里，从铁路系统来看也是如此。漫画作者应该更多了解一些印度的情况，包括这里的铁路系统有多先进。”

印度的铁路系统有悠久的历史，但基础设施相对陈旧。不过该国已开始建造现代化的铁路网络，已拥有时速达180公里的快速列车。人们以往熟悉的车顶坐满人的超载客车已不多见。

印度的现代化列车Bande Bharat Train

印度的现代化列车Bande Bharat Train

德国媒体也报道了《明镜》漫画在印度引发的风波。读者做出了不同角度的反应。有人指出，自己所经历的印度火车就是漫画中的样子，艺术家的夸张并不算太离谱；有人说，与民族主义日盛印度不同，在德国有言论表达的自由，而讽刺漫画更是如此，况且这副漫画明显并无贬低的恶意。有人进一步指出，超载列车只是人们熟悉的一个“刻板印象”，用来反映人口发展这一主题。

也有德国网民不乏自嘲地留言道，“想到德国公共交通的现状，尤其是德铁长期得不到改善的糟糕样子，让这幅漫画有了一些意想不到的反讽意味。”

 

（综合报道）

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