明镜周刊:“温柔”的中国间谍更注重长远渗透

（德国之声中文网）《明镜周刊》引述德国联邦宪法保护局局长哈尔登旺(Thomas Haldenwang)指出，如果俄罗斯对欧洲的威胁可以比作一场风暴，那么中国对欧洲的长期威胁就堪称气候变化。

不论是有针对性地收购具有战略意义的欧洲企业，还是对海外中国异议人士的密切监控，都服务于一个终极目标：让中国在本世纪中叶超越美国，成为科技、经济、军事领域的全球头号强国。文章作者注意到，不少德国政界高官以及曾经从政的知名人物都已经被中国方面拉拢，程度不一地成为了中国利益的代言人。德国马歇尔基金会长年研究中国对西方社会渗透的专家马晓月（Mareike Ohlberg）对《明镜周刊》指出，中国"正在有针对性地利用民主体制的弱点，从而试图埋葬民主制度。"

不过，和俄罗斯间谍明目张胆地在西方国家搞暗杀行动不同，中国的间谍或者黑客几乎不会采用激烈的手段。后者也绝对不会像俄罗斯黑客那样在西方国家大选期间高调曝出对某些政客不利的证据，而是会着眼于长远目标，长期潜伏并悄悄地持续窥探信息。

《明镜周刊》援引不同智库的报告指出，中国间谍机构这种悄无声息的做法，长远来看的破坏力一点也不小。根据德国墨卡托中国研究中心的一项针对千余家德国企业的调查，仅在去年，就有约730家受调查企业遭到过黑客攻击，其中42%可以判定至少遭到过一次来自中国的攻击。

文章作者还提到了中国《国家情报法》授权情报机关能要求任何一位中国公民或者任何一家中国企业在情报方面提供协助，并援引德国宪法保护机关的警告指出，一方面不能怀疑每一个海外中国人都是间谍，但另一方面也不能过于天真。

此外，《明镜周刊》也留意到许多旅居德国的中国异议人士屡遭北京方面的骚扰。德国联邦议员、曾任议会人权委员会主席的布兰德(Michael Brand)由此呼吁联邦政府设立一个热线电话机制，从而为这些外国情报机关骚扰行为的受害者提供及时帮助。布兰德本人也曾于2020年在电视节目中公开警告中国威胁后遭遇到匿名骚扰：他的手机突然"发疯"；德国安全部门后来建议布兰德"彻底粉碎这部手机"。布兰德对《明镜周刊》表示，他至今不相信这只是巧合，"而是用黑客行为来对一名议员进行恫吓。"

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