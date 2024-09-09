明镜周刊：德军舰艇将穿越台海

正在亚太地区参加多场联合军演的两艘德国海军舰艇，即将在9月中旬从韩国出发前往东南亚。德国官方至今对航线是否穿越台湾海峡讳莫如深，《明镜周刊》则援引内部人士消息称航线已确定。德国政坛则为此争论纷纷。

（德国之声中文网）据匿名消息人士向德国《明镜周刊》透露，柏林方面不会事先就军舰通过台海一事通知中国当局，这一做法将和其他西方盟友类似，从而突出舰船穿行台海的“惯常性”。德国联邦政府将以“放松的心态”面对来自北京的抗议。

中国外交部发言人毛宁9月9日表示，“中方尊重各国依据中国法律和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法在相关海域享有的航行权利，但坚决反对有关国家打着航行自由的旗号，挑衅、危害中国的主权和安全。”

台湾海峡最窄处约70海里。依照北京官方的视角，海峡两岸皆为中国领土，因此两岸分别有12海里中国领海、12海里中国毗临区，海峡正中则为中国的专属经济区，所有国家船只皆有无害通过自由，“但不得从事危害沿海国主权和安全的活动”；根据中国方面的法律，外国军舰在中国水域行使“无害通过”权利时，具有向中国当局履行报告的义务。不过，美国方面则将各国领海之外的毗临区、专属经济区、公海都定义为“国际水域”，美国海军行动手册也据此将台湾海峡定义为“国际海峡”。

目前，德国海军“巴登-符腾堡号”护卫舰和“法兰克福号”补给舰编队正在韩国仁川停靠访问，此前参加了监督联合国对朝鲜制裁实施情况的任务。按照航程计划，两艘军舰将在9月中旬再次启航前往菲律宾和印尼。编队指挥官、第二机动舰队司令舒尔茨准将(Axel Schulz)在仁川表示：“安全可靠的海上航线，尤其是从东南亚到欧洲以及北美的航线，是我们所有国家经济繁荣发展的先决条件”

7月底，德国海军“巴登-符腾堡号”护卫舰在三架德国空军“台风”欧洲战机的伴飞下参加夏威夷的“环太平洋”联合军演 图像来源: Francis Hildemann/Luftwaffe/dpa/picture alliance

德国政坛议论纷纷

早在今年5月舰队从德国出发前，北京方面就曾警告德军不要试图穿越台湾海峡。《明镜周刊》称，德国联邦总理府一开始就对此抱有疑虑，而国防部、外交部则支持军舰穿越台海。

曾任德国驻联合国大使、现任慕尼黑安全会议主席的霍伊斯根(Christoph Heusgen)在接受德意志广播(DLF)采访时说，各方必须意识到“中国正在试图改写国际规则，这体现在台海，也体现在南海。中国破坏了国际法，比如在香港问题上。”霍伊斯根建议德国政府无视来自北京的威胁，让军舰穿行台湾海峡。“中国想要推行他们自己的法规，我们必须予以抵抗。这非常重要。如果我们现在屈服于强权逻辑，就会开创一个先例，并蔓延到其他地方。”

德军舰艇上一次穿越台湾海峡还要回溯到2002年。当时，“梅克伦堡-前波莫瑞号”与“莱茵兰-普法尔茨号”这两艘护卫舰进行DESEX2002远洋训练任务，沿途停靠希腊、巴基斯坦、印度、菲律宾、中国、韩国、日本、西班牙等多国港口，其中在青岛港的停靠也是德国海军迄今最后一次访问中国港口。

2021年，德国海军“巴伐利亚号”护卫舰也曾经前往东亚地区，并且继2002年后首次穿越南中国海，不过其航线尽量避开了南中国海的争议海域，也没有穿越台湾海峡。德方还一度寻求让该舰访问上海等中国港口，但是被北京方面谢绝。

执政党议员、德国联邦议会外交委员会主席罗特(Michael Roth)对德意志广播表示，“我们德国不应该再犯三年前的错误，当时德军并没有穿越台湾海峡，这损害了我们的可信度，也损害了地区的稳定。”

大部分德国议员都持和罗特相似的观点。不过，罗特的社民党内同僚施特格纳(Ralf Stegner)则是例外：“我对此持有疑虑。我们所认为正确的事情，并不是应该在任何时候都去做。”这位议员认为，现在并不是在台海问题上惹恼北京当局的合适时机，因为西方“有可能需要北京在俄乌冲突问题上提供帮助”。

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德舰预计被监视

欧洲国家40%的外贸物资都通过南中国海运输，而拥有庞大半导体产业的台湾更是在欧洲产业链中扮演举足轻重的角色。近年来，随着中国在台海、南海展现出越发咄咄逼人的姿态，西方国家正不断增强其在印太地区的军事存在。柏林科学政治基金会的亚太问题专家施坦策尔(Angela Stanzel)此前在接受德国《商报》采访时就指出，“西方国家在印太地区的存在感越强，中国就会越收敛，该地区发生军事冲突的风险也越低。”

在德军之前，已经有多个西方盟友的军舰穿行于台湾海峡。德国空军几星期前也与法国、西班牙空军一道，派遣总共50架军机前往日本、澳大利亚以及美国夏威夷参加联合军演，其中包括A400M战术运输机、“台风”欧洲战机等。

德国舰艇编队指挥官舒尔茨预计在穿越台海时会被中国海军、海警以及海上民兵的船只密切监视。他表示，编队此前在太平洋其他地区执行任务时已经时常被中国军舰跟踪监视，“他们在观察我们，但是始终保持安全距离。这不会令我们感到不安。”

#德中关系

（明镜周刊、德意志广播、路透社、德新社）

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