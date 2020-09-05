明知新冠危险 特朗普隐瞒真情？

（德国之声中文网）根据媒体报道，今年年初，美国总统特朗普为了避免造成大众恐慌，故意淡化新冠病毒的严重性。在2月和3月，记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）为了他的新书（下周二出版）对特朗普进行了一系列采访，CNN和《华盛顿邮报》的最新报道援引了采访内容。

2月7日的录音中，特朗普表示："新冠病毒很致命。"他说，人们不必触摸任何东西就有可能被感染。"你只是呼吸空气，病毒就可以传播。"他还说这个病毒甚至比流感"更致命"。而根据3月19日的录音内容，特朗普则表示："我想要淡化新冠病毒的严重性。我一直都想淡化它，我不想造成大众恐慌。"

死亡人数超过190,000

特朗普的新冠政策引起了强烈批评。迄今为止，美国已经有超过190,000人死于新冠肺炎。11月3日美国将举行总统大选，特朗普和民主党候选人拜登将展开角逐。拜登在密歇根州的一场演说中批评特朗普对美国人民撒谎，这导致许多人因为新冠病毒丧生。"他早就知道新冠病毒有多致命，还故意低估它的严重性。"

周三（9月9日），特朗普为他的防疫政策进行了辩护。他在白宫的一次活动中说："我们在各方面都做得很好。事实上，我是这个国家的啦啦队长。我爱我们的国家，我不希望人们受到惊吓。"伍德沃德和他的同事卡尔·伯恩斯坦（Carl Bernstein）是当年揭露水门事件的记者，并且因此在美国新闻界享有传奇般的地位。1974年水门事件后，前总统理查德·尼克松（Richard Nixon）辞职下台。

据伍德沃德称，为了撰写新书，他对特朗普共进行了18次采访，并多次接到特朗普的电话。两年前，伍德沃德已出版一本名为《恐惧：特朗普在白宫》的书。

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杨宇/叶宣（德新社、路透社）

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