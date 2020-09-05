 明知新冠危险 特朗普隐瞒真情？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2020

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时政风云

明知新冠危险 特朗普隐瞒真情？

美国成为了这次新冠全球大流行中死亡人数最高的国家之一，总统特朗普的决策也是造成这一结果的部分原因。现在有一段录音证明，特朗普早在今年2月就知道了新冠病毒的危险性。

USA Präsident Donald Trump Wahlkampf 2020 (Reuters/J. Ernst)

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这位美国总统曾经激赏此药为“上帝的礼物”，然而它到底还是无法用于抗疫战。美国药物监管机构已收回此前对抗疟疾药物“羟氯喹”的特别许可。

数月来，美国总统特朗普拒不承认戴口罩是防御新冠病毒的一种手段；而现在，他甚至认为，戴口罩实乃“爱国”。

美国疾病预防控制中心 要求各州"紧急"建立疫苗配送系统，以便11月1日前投入运行。时间点正值美国大选之前，在这场选举之中，新冠危机可能是选民决定特朗普去留的主要因素。美国传染学家福西认为，疫苗不太可能于10月份问世。

《法兰克福汇报》指出，不管习近平怎样吹嘘中国的“制度优势”、也不论美国的防疫工作做得多糟糕，民主国家依然有一项重要优势是专制中国所无法比拟的。《南德意志报》则呼吁欧盟更自信地面对愈发蛮横的中国和美国。

（德国之声中文网）根据媒体报道，今年年初，美国总统特朗普为了避免造成大众恐慌，故意淡化新冠病毒的严重性。在2月和3月，记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）为了他的新书（下周二出版）对特朗普进行了一系列采访，CNN和《华盛顿邮报》的最新报道援引了采访内容。

2月7日的录音中，特朗普表示："新冠病毒很致命。"他说，人们不必触摸任何东西就有可能被感染。"你只是呼吸空气，病毒就可以传播。"他还说这个病毒甚至比流感"更致命"。而根据3月19日的录音内容，特朗普则表示："我想要淡化新冠病毒的严重性。我一直都想淡化它，我不想造成大众恐慌。"

死亡人数超过190,000

特朗普的新冠政策引起了强烈批评。迄今为止，美国已经有超过190,000人死于新冠肺炎。11月3日美国将举行总统大选，特朗普和民主党候选人拜登将展开角逐。拜登在密歇根州的一场演说中批评特朗普对美国人民撒谎，这导致许多人因为新冠病毒丧生。"他早就知道新冠病毒有多致命，还故意低估它的严重性。"

周三（9月9日），特朗普为他的防疫政策进行了辩护。他在白宫的一次活动中说："我们在各方面都做得很好。事实上，我是这个国家的啦啦队长。我爱我们的国家，我不希望人们受到惊吓。"伍德沃德和他的同事卡尔·伯恩斯坦（Carl Bernstein）是当年揭露水门事件的记者，并且因此在美国新闻界享有传奇般的地位。1974年水门事件后，前总统理查德·尼克松（Richard Nixon）辞职下台。

据伍德沃德称，为了撰写新书，他对特朗普共进行了18次采访，并多次接到特朗普的电话。两年前，伍德沃德已出版一本名为《恐惧：特朗普在白宫》的书。

观看视频 01:23

纽约成疫情爆发中心

杨宇/叶宣（德新社、路透社）

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