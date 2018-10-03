明星网友齐声骂 D&G低头道歉

（德国之声中文网）周五（11月23日）, Dolce&Gabbana两名创始人在中国社交媒体上发布道歉视频，用意大利语说，“我们对于自己的言行给中国人民以及国家带来的一切认真反省。对于我们在文化理解上的偏差，我们感到十分难过，希望得到你们的原谅。正式向所有全球华人致上最深的歉意。”

视频最后，两名创始人还一起用中文说了“对不起”。

不过，很多中国网友似乎并不买账，称“这个道歉有些晚了”、“又甩锅给文化差异”。还有网友指出，该视频只是发在中国的社交媒体，“如果是诚心道歉，应该发布在Ins(Instagram)上”。

中国大秀成泡影

"我们的梦想是在上海呈现一场致敬中国的大秀，讲述我们的历史和未来。这不单是一场时装秀，而是我们带着爱与热情专门为中国以及全世界热爱杜嘉班纳的人们准备的作品。今天发生的一切非常不幸，不仅仅是对我们，也是对于那些为了筹备这次活动日以继夜工作的所有人。我们谨在此向我们的朋友和嘉宾表示衷心的感谢。"

在原定于11月21日在上海举办的年度大秀"The Great Show"临时取消之后，品牌官方Instagram帐号发表了以上声明（原文为英文）。署名是杜嘉班纳的两位联合创始人Domenico Dolce 和Stefano Gabbana。后者就是被曝光曾在与网友的通信中辱骂中国是"屎国"的设计师。

花了钱却得不到尊重？

截止本周四，该帖子在Instagram上发布的22个小时里已经显示有6万多条评论。其中获得点赞最多的，是拥有200万粉丝的德裔澳大利亚网红模特Pia Mühlenbeck用英文发表的评论："我看了那些视频。你们怎么会认为那些东西不是对中国人的极度冒犯呢？你不能这么去嘲笑一整个国家。看到这么大规模的一个公司做出这样的行为，实在令人失望。而且你们删除评论的做法也太可耻了吧。"

虽然Instagram也属于在中国大陆被封锁的社交平台之一，但仍然有不少中国网友在杜嘉班纳的帖子下面评论，并且抱怨品牌官方帐号删除英文评论。还有一位网友表示自己是"特地翻墙"来看杜嘉班纳"花式挨骂"。不过也有一位网友提醒大家深思："我们骂得痛快，过了瘾，可是海外尤其是欧洲看待中国人的傲慢态度从来没有改变，去年也有希思罗免税店的事，中国人花了钱为什么得不到应有的尊重？"

外交部：不应上升为外交事件

在11月22日中国外交部例行记者会上，有意大利媒体记者问到杜嘉班纳事件，发言人耿爽表示，本质上讲这不是一个外交问题，也不希望它上升为外交问题。"你与其来问外交部发言人，不如问问普通中国民众，看看他们是怎么想、怎么看这件事情的"。

从这一次"起筷吃饭"和"设计师辱华言论"风波曝光之后，无论是明星名人，还是普通网友，大多数都在"爱国"立场上保持了高度一致。据悉，知名艺人陈坤原应品牌方邀请赴沪参加大秀，刚刚抵达上海机场的他，听到有关"辱华争议"的消息之后，立刻决定取消行程，连机场都没出就直接搭飞机返回北京了。

明星网友齐"站队"

同样被杜嘉班纳邀请作为时装秀嘉宾的章子怡更是在微博上发了"自取其辱"四个字，并且配了一张图，图片还有配字"你的屎掉了，还给你"。歌手王俊凯的工作室也在官方微博上发布正式声明即日起结束与杜嘉班纳品牌的所有合作。同样作为杜嘉班纳中国区代言人的迪丽热巴也在21日当天取消参加大秀的计划，并在微博上发帖："爱你，我们最好的祖国。"

在新浪微博上，#DG设计师再次回应#和#多平台下架DG产品#更是以上亿的阅读量登上热搜榜。据媒体报道，在21日晚间，中国三大电商巨头天猫、京东和苏宁易购，以及网易考拉、奢侈品电商寺库、唯品会、1号店、海外购物平台洋码头，八家经营奢侈品业务的中国主流电商平台均已下架了所有与D&G品牌相关产品的销售。至少目前来看，除了杜嘉班纳的中国官方网站之外，该品牌在中国大陆地区的重要电商销售渠道几乎被全面切断。

网友@Lion莱恩是我 评论写道："DG一夜之间全面下架，中国现在是你惹不起的爸爸。"@潇溱潆则写道："你不下架，是想留着双十二促销还是留着过冬？？？ "@爱小777的这条评论则看不出来是感慨还是讽刺："由这件事可以看出，我们国人真的爱国。"网友@Roumando则对电商下架做法提出疑问："另外一个角度看，这样做合法么，上架下架有没有相关合同约定？卖场可以随意下架货物？如果不是DG，不是辱华，换做国内品牌，电商是不是也可以随意下架？"