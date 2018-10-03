 明星网友齐声骂 杜嘉班纳被中国电商下架 | 文化经纬 | DW | 22.11.2018

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文化经纬

明星网友齐声骂 杜嘉班纳被中国电商下架

D&G“辱华风波”继续发酵，不管是“墙内”的微博，还是“墙外”的Instagram，都成了网友齐声抨击的平台。中国外交部发言人的表态相比之下则“低调”一些：这不是外交事件，去问中国民众吧。

China, Nanjing: Dolce & Gabbana unter Beschuss für stereotypische China-Werbekampagne (picture alliance/dpa)

资料：杜嘉班纳在南京的一家专卖店

（德国之声中文网）"我们的梦想是在上海呈现一场致敬中国的大秀，讲述我们的历史和未来。这不单是一场时装秀，而是我们带着爱与热情专门为中国以及全世界热爱杜嘉班纳的人们准备的作品。今天发生的一切非常不幸，不仅仅是对我们，也是对于那些为了筹备这次活动日以继夜工作的所有人。我们谨在此向我们的朋友和嘉宾表示衷心的感谢。"

--在原定于11月21日在上海举办的年度大秀"The Great Show"临时取消之后，品牌官方Instagram帐号发表了以上声明（原文为英文）。署名是杜嘉班纳的两位联合创始人Domenico Dolce 和Stefano Gabbana。后者就是被曝光曾在与网友的通信中辱骂中国是"屎国"的设计师。

花了钱却得不到尊重？

截止到记者发稿时，该帖子在Instagram上发布的22个小时里已经显示有6万多条评论。其中获得点赞最多的，是拥有200万粉丝的德裔澳大利亚网红模特Pia Mühlenbeck用英文发表的评论："我看了那些视频。你们怎么会认为那些东西不是对中国人的极度冒犯呢？你不能这么去嘲笑一整个国家。看到这么大规模的一个公司做出这样的行为，实在令人失望。而且你们删除评论的做法也太可耻了吧。"

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用筷子吃饭真的有这么难，还是因为歧视筷子，特意把它拍得很难? 不论动机为何，D&G这个时尚品牌再次受到中国网民的攻击，不只损失品牌形象，还损失了一个年度大秀。 (21.11.2018)

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微信群里的对话，到底是私人交谈，还是属于发表在公共空间的言论？近日，两名在华外国人因在一个微信群聊天中发表涉嫌种族歧视言论，遭群内其他人的举报。目前，深圳警方已经着手调查此案。 (03.10.2018)

虽然Instagram也属于在中国大陆被封锁的社交平台之一，但仍然有不少中国网友在杜嘉班纳的帖子下面评论，并且抱怨品牌官方帐号删除英文评论。还有一位网友表示自己是"特地翻墙"来看杜嘉班纳"花式挨骂"。不过也有一位网友提醒大家深思："我们骂得痛快，过了瘾，可是海外尤其是欧洲看待中国人的傲慢态度从来没有改变，去年也有希思罗免税店的事，中国人花了钱为什么得不到应有的尊重？"

外交部：不应上升为外交事件

在11月22日中国外交部例行记者会上，有意大利媒体记者问到杜嘉班纳事件，发言人耿爽表示，本质上讲这不是一个外交问题，也不希望它上升为外交问题。"你与其来问外交部发言人，不如问问普通中国民众，看看他们是怎么想、怎么看这件事情的"。

从这一次"起筷吃饭"和"设计师辱华言论"风波曝光之后，无论是明星名人，还是普通网友，大多数都在"爱国"立场上保持了高度一致。据悉，知名艺人陈坤原应品牌方邀请赴沪参加大秀，刚刚抵达上海机场的他，听到有关"辱华争议"的消息之后，立刻决定取消行程，连机场都没出就直接搭飞机返回北京了。

明星网友齐"站队"

同样被杜嘉班纳邀请作为时装秀嘉宾的章子怡更是在微博上发了"自取其辱"四个字，并且配了一张图，图片还有配字"你的屎掉了，还给你"。歌手王俊凯的工作室也在官方微博上发布正式声明即日起结束与杜嘉班纳品牌的所有合作。同样作为杜嘉班纳中国区代言人的迪丽热巴也在21日当天取消参加大秀的计划，并在微博上发帖："爱你，我们最好的祖国。"

Screenshot Twitter D&G (Twitter/Dolce & Gabbana)

引发争议的“起筷吃饭”视频截图

在新浪微博上，#DG设计师再次回应#和#多平台下架DG产品#更是以上亿的阅读量登上热搜榜。据媒体报道，在21日晚间，中国三大电商巨头天猫、京东和苏宁易购，以及网易考拉、奢侈品电商寺库、唯品会、1号店、海外购物平台洋码头，八家经营奢侈品业务的中国主流电商平台均已下架了所有与D&G品牌相关产品的销售。至少目前来看，除了杜嘉班纳的中国官方网站之外，该品牌在中国大陆地区的重要电商销售渠道几乎被全面切断。

网友@Lion莱恩是我 评论写道："DG一夜之间全面下架，中国现在是你惹不起的爸爸。"@潇溱潆则写道："你不下架，是想留着双十二促销还是留着过冬？？？ "@爱小777的这条评论则看不出来是感慨还是讽刺："由这件事可以看出，我们国人真的爱国。"网友@Roumando则对电商下架做法提出疑问："另外一个角度看，这样做合法么，上架下架有没有相关合同约定？卖场可以随意下架货物？如果不是DG，不是辱华，换做国内品牌，电商是不是也可以随意下架？"

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


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