明星们都去哪里游山玩水?

尊贵奢华

维尔京群岛以昂贵著称，一间客房每天的价格可以高达数千美元。当然不在乎金钱的人，还可以选择以每天8万美元的价格租下一整个岛屿。来这里的度假名人，显然拥有更高的级别：比如美国前总统奥巴马，抑或是已故英国王妃戴安娜和她膝下的威廉王子与哈里王子。这张照片摄于1990年。