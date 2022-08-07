 明星们都去哪里游山玩水? | 所有节目 | DW | 13.08.2022

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文化经纬

明星们都去哪里游山玩水?

戴安娜王妃、安妮斯顿、卡戴珊等公众人物都喜欢去哪里度假休闲？

  • 维尔京群岛以昂贵著称，一间客房每天的价格可以高达数千美元。当然不在乎金钱的人，还可以选择以每天8万美元的价格租下一整个岛屿。来这里的度假名人，显然拥有更高的级别：比如美国前总统奥巴马，抑或是已故英国王妃戴安娜和她膝下的威廉王子与哈里王子。这张照片摄于1990年。

    尊贵奢华

    维尔京群岛以昂贵著称，一间客房每天的价格可以高达数千美元。当然不在乎金钱的人，还可以选择以每天8万美元的价格租下一整个岛屿。来这里的度假名人，显然拥有更高的级别：比如美国前总统奥巴马，抑或是已故英国王妃戴安娜和她膝下的威廉王子与哈里王子。这张照片摄于1990年。

  • 法属波利尼西亚的波拉波拉岛(Bora Bora)在大溪地语中的意思是“长子”。著名演员安妮斯顿(Jennifer Aniston)曾经在2015年去这个海岛度蜜月。波拉波拉岛以旅游业为经济支柱，其他到访名人包括卡戴珊家族(Kardashian)、基德曼(Nicole Kidman)等。

    南洋孤岛

    法属波利尼西亚的波拉波拉岛(Bora Bora)在大溪地语中的意思是“长子”。著名演员安妮斯顿(Jennifer Aniston)曾经在2015年去这个海岛度蜜月。波拉波拉岛以旅游业为经济支柱，其他到访名人包括卡戴珊家族(Kardashian)、基德曼(Nicole Kidman)等。

  • 以沙滩、冲浪、潜水、拱门闻名于世的墨西哥卡沃圣卢卡斯(Cabo San Lucas)吸引了洛佩兹(Jennifer Lopez)、比伯(Justin Bieber)等众多演艺界明星。墨西哥政府从70年代开始就在此兴建大量旅游业基础设施，适合不同收入人群的度假旅店显然为当地带来了不菲的回报。

    墨西哥宝藏

    以沙滩、冲浪、潜水、拱门闻名于世的墨西哥卡沃圣卢卡斯(Cabo San Lucas)吸引了洛佩兹(Jennifer Lopez)、比伯(Justin Bieber)等众多演艺界明星。墨西哥政府从70年代开始就在此兴建大量旅游业基础设施，适合不同收入人群的度假旅店显然为当地带来了不菲的回报。

  • 里约热内卢的科帕卡巴纳海滩，大概是巴西最具盛名的旅游景点。库鲁斯(Tome Cruise)、比伯(Justin Bieber)都曾在这里现身。在这张照片中，法国瑞士艺术家Saype用环保可降解颜料在沙滩上创作了巨幅画作。

    巴西明珠

    里约热内卢的科帕卡巴纳海滩，大概是巴西最具盛名的旅游景点。库鲁斯(Tome Cruise)、比伯(Justin Bieber)都曾在这里现身。在这张照片中，法国瑞士艺术家Saype用环保可降解颜料在沙滩上创作了巨幅画作。

  • 克罗地亚的杜布罗夫尼克是风靡全球的影视剧《权力的游戏》的主要取景地。和影视剧的“凛冬将至”口号不同，这座海滨历史名城一直以盛夏著称，曾经在暑期接待过肯尼迪夫人(Jackie Kennedy)、阿玛尼(Giorgio Armani)、哈里王子等名人。

    盛夏将至

    克罗地亚的杜布罗夫尼克是风靡全球的影视剧《权力的游戏》的主要取景地。和影视剧的“凛冬将至”口号不同，这座海滨历史名城一直以盛夏著称，曾经在暑期接待过肯尼迪夫人(Jackie Kennedy)、阿玛尼(Giorgio Armani)、哈里王子等名人。

  • 1990年，滚石乐队的贾格尔在印尼的巴厘岛迎娶了第二任妻子、名模霍尔(Jerry Hall)。如今，巴厘岛已经发展为了老少皆宜的旅游胜地，明星们也依然愿意来这里结婚。

    结婚胜地

    1990年，滚石乐队的贾格尔在印尼的巴厘岛迎娶了第二任妻子、名模霍尔(Jerry Hall)。如今，巴厘岛已经发展为了老少皆宜的旅游胜地，明星们也依然愿意来这里结婚。

  • 圣特罗佩(Saint-Tropez)是法国南部蔚蓝海岸的旅游名城，几百年来一直是欧洲王公贵族的度假胜地。当然如今这里也向寻常百姓开放。滚石乐队的贾格尔在这里迎娶了她的第一任妻子，比尔盖茨、斯皮尔伯格等名人也曾在这里度假。戴安娜王妃甚至在90年代长居于此。

    依山傍水

    圣特罗佩(Saint-Tropez)是法国南部蔚蓝海岸的旅游名城，几百年来一直是欧洲王公贵族的度假胜地。当然如今这里也向寻常百姓开放。滚石乐队的贾格尔在这里迎娶了她的第一任妻子，比尔盖茨、斯皮尔伯格等名人也曾在这里度假。戴安娜王妃甚至在90年代长居于此。

  • 阿尔卑斯山南麓的意大利科莫湖，以温润的气候、美丽的小镇、低调奢华的度假别墅闻名于世。在这里拥有别墅的名人包括克鲁尼(George Clooney)、皮特(Brad Pitt)等。

    高山湖泊

    阿尔卑斯山南麓的意大利科莫湖，以温润的气候、美丽的小镇、低调奢华的度假别墅闻名于世。在这里拥有别墅的名人包括克鲁尼(George Clooney)、皮特(Brad Pitt)等。

  • 度假并不一定要赶在盛夏时节。瑞士的圣莫里茨是举世闻名的滑雪胜地，几十年来一直吸引众多名人。这张照片中，伊朗前国王巴列维的第三任妻子法拉赫(Farah Pahlavi)正在学习滑雪。

    冰雪天堂

    度假并不一定要赶在盛夏时节。瑞士的圣莫里茨是举世闻名的滑雪胜地，几十年来一直吸引众多名人。这张照片中，伊朗前国王巴列维的第三任妻子法拉赫(Farah Pahlavi)正在学习滑雪。


  • 维尔京群岛以昂贵著称，一间客房每天的价格可以高达数千美元。当然不在乎金钱的人，还可以选择以每天8万美元的价格租下一整个岛屿。来这里的度假名人，显然拥有更高的级别：比如美国前总统奥巴马，抑或是已故英国王妃戴安娜和她膝下的威廉王子与哈里王子。这张照片摄于1990年。

    尊贵奢华

    维尔京群岛以昂贵著称，一间客房每天的价格可以高达数千美元。当然不在乎金钱的人，还可以选择以每天8万美元的价格租下一整个岛屿。来这里的度假名人，显然拥有更高的级别：比如美国前总统奥巴马，抑或是已故英国王妃戴安娜和她膝下的威廉王子与哈里王子。这张照片摄于1990年。

  • 法属波利尼西亚的波拉波拉岛(Bora Bora)在大溪地语中的意思是“长子”。著名演员安妮斯顿(Jennifer Aniston)曾经在2015年去这个海岛度蜜月。波拉波拉岛以旅游业为经济支柱，其他到访名人包括卡戴珊家族(Kardashian)、基德曼(Nicole Kidman)等。

    南洋孤岛

    法属波利尼西亚的波拉波拉岛(Bora Bora)在大溪地语中的意思是“长子”。著名演员安妮斯顿(Jennifer Aniston)曾经在2015年去这个海岛度蜜月。波拉波拉岛以旅游业为经济支柱，其他到访名人包括卡戴珊家族(Kardashian)、基德曼(Nicole Kidman)等。

  • 以沙滩、冲浪、潜水、拱门闻名于世的墨西哥卡沃圣卢卡斯(Cabo San Lucas)吸引了洛佩兹(Jennifer Lopez)、比伯(Justin Bieber)等众多演艺界明星。墨西哥政府从70年代开始就在此兴建大量旅游业基础设施，适合不同收入人群的度假旅店显然为当地带来了不菲的回报。

    墨西哥宝藏

    以沙滩、冲浪、潜水、拱门闻名于世的墨西哥卡沃圣卢卡斯(Cabo San Lucas)吸引了洛佩兹(Jennifer Lopez)、比伯(Justin Bieber)等众多演艺界明星。墨西哥政府从70年代开始就在此兴建大量旅游业基础设施，适合不同收入人群的度假旅店显然为当地带来了不菲的回报。

  • 里约热内卢的科帕卡巴纳海滩，大概是巴西最具盛名的旅游景点。库鲁斯(Tome Cruise)、比伯(Justin Bieber)都曾在这里现身。在这张照片中，法国瑞士艺术家Saype用环保可降解颜料在沙滩上创作了巨幅画作。

    巴西明珠

    里约热内卢的科帕卡巴纳海滩，大概是巴西最具盛名的旅游景点。库鲁斯(Tome Cruise)、比伯(Justin Bieber)都曾在这里现身。在这张照片中，法国瑞士艺术家Saype用环保可降解颜料在沙滩上创作了巨幅画作。

  • 克罗地亚的杜布罗夫尼克是风靡全球的影视剧《权力的游戏》的主要取景地。和影视剧的“凛冬将至”口号不同，这座海滨历史名城一直以盛夏著称，曾经在暑期接待过肯尼迪夫人(Jackie Kennedy)、阿玛尼(Giorgio Armani)、哈里王子等名人。

    盛夏将至

    克罗地亚的杜布罗夫尼克是风靡全球的影视剧《权力的游戏》的主要取景地。和影视剧的“凛冬将至”口号不同，这座海滨历史名城一直以盛夏著称，曾经在暑期接待过肯尼迪夫人(Jackie Kennedy)、阿玛尼(Giorgio Armani)、哈里王子等名人。

  • 1990年，滚石乐队的贾格尔在印尼的巴厘岛迎娶了第二任妻子、名模霍尔(Jerry Hall)。如今，巴厘岛已经发展为了老少皆宜的旅游胜地，明星们也依然愿意来这里结婚。

    结婚胜地

    1990年，滚石乐队的贾格尔在印尼的巴厘岛迎娶了第二任妻子、名模霍尔(Jerry Hall)。如今，巴厘岛已经发展为了老少皆宜的旅游胜地，明星们也依然愿意来这里结婚。

  • 圣特罗佩(Saint-Tropez)是法国南部蔚蓝海岸的旅游名城，几百年来一直是欧洲王公贵族的度假胜地。当然如今这里也向寻常百姓开放。滚石乐队的贾格尔在这里迎娶了她的第一任妻子，比尔盖茨、斯皮尔伯格等名人也曾在这里度假。戴安娜王妃甚至在90年代长居于此。

    依山傍水

    圣特罗佩(Saint-Tropez)是法国南部蔚蓝海岸的旅游名城，几百年来一直是欧洲王公贵族的度假胜地。当然如今这里也向寻常百姓开放。滚石乐队的贾格尔在这里迎娶了她的第一任妻子，比尔盖茨、斯皮尔伯格等名人也曾在这里度假。戴安娜王妃甚至在90年代长居于此。

  • 阿尔卑斯山南麓的意大利科莫湖，以温润的气候、美丽的小镇、低调奢华的度假别墅闻名于世。在这里拥有别墅的名人包括克鲁尼(George Clooney)、皮特(Brad Pitt)等。

    高山湖泊

    阿尔卑斯山南麓的意大利科莫湖，以温润的气候、美丽的小镇、低调奢华的度假别墅闻名于世。在这里拥有别墅的名人包括克鲁尼(George Clooney)、皮特(Brad Pitt)等。

  • 度假并不一定要赶在盛夏时节。瑞士的圣莫里茨是举世闻名的滑雪胜地，几十年来一直吸引众多名人。这张照片中，伊朗前国王巴列维的第三任妻子法拉赫(Farah Pahlavi)正在学习滑雪。

    冰雪天堂

    度假并不一定要赶在盛夏时节。瑞士的圣莫里茨是举世闻名的滑雪胜地，几十年来一直吸引众多名人。这张照片中，伊朗前国王巴列维的第三任妻子法拉赫(Farah Pahlavi)正在学习滑雪。


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