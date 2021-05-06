 明年就应重新接种新冠疫苗？ | 科技环境 | DW | 16.05.2021

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科技环境

明年就应重新接种新冠疫苗？

有德国专家提醒，接种新冠疫苗后的免疫力将持续半年左右。此外，意大利的一项大规模研究表明，接种第一剂疫苗5周后便可大幅降低感染风险。

Themenbild,Symbolbild Impfung gegen das Corona Virus

（德国之声中文网）德国常设疫苗接种委员会（Stiko）主席默滕斯（Thomas Mertens）在接受冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下的报纸采访时表示：“病毒不会再离开我们。因此，德国民众必须做好明年可能就要重新接种疫苗的准备。默滕斯介绍，制造商称其已经在研究改良疫苗，新的疫苗将可有效应对目前已知的变异病毒。
这名Stiko的负责人还指出，在个别群体中，疫苗接种所提供的保护可能已经减弱或者普遍太弱。这可能会影响个别年龄组或患有某些基础疾病的人。对于免疫系统需要被药物调节的病人来说，可能在短期内就有必要接种第三次剂疫苗，默滕斯如是说。

Berlin STIKO | PK Corona-Pandemie Impfstrategie

德国常设疫苗接种委员会（Stiko）主席默滕斯（资料图片）

社民党政治家、传染病学家劳特巴赫（Karl Lauterbach）预计，接种新冠疫苗后的免疫力将持续六个月左右。因此，他向冯克传媒集团表示，对于部分民众而言，今年秋天就应该开始重新接种疫苗。如果变异毒株在德国蔓延，而目前的疫苗对其效果不佳，那么或许有必要提前开始施打改良后的疫苗。例如，阿斯利康公司和强生公司的疫苗对南非的变种病毒并没有那么有效。劳特巴赫说：“如果这种变种病毒在德国广泛传播，那么受影响的人就应该首先得到更好的免疫。”

德国正式开始接种疫苗的时间是去年12月27日，但直到今年2月份才开始大规模施打疫苗。首先接种疫苗的是80岁以上的老人、护理机构的居民和工作人员以及重症监护室、急诊室、急救服务和门诊工作人员，还有医疗机构的部分工作人员。这意味着，目前高危人群中的许多高龄长者今年就可能需要重新接种。他们第一次接种疫苗的时间要远早于其他人群，现在很多德国民众依旧在等待接种第一剂疫苗。

第一剂疫苗便可大幅降低感染风险

意大利的一项大规模研究显示，接种第1剂BioNTech/辉瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）或阿斯利康 （AstraZeneca）的疫苗5周后，各年龄层成年人感染新冠病例减少80％。意大利国家卫生研究院还发现，住院患者减少了90%，病亡人数下降了95%。而且，研究人员在所有年龄组和性别组都观察到这一趋势。该研究院与意大利卫生部合作进行了这项研究，研究对象为全国1370万名已接种疫苗民众。

另外，英国伯明翰大学本周公布的一项研究表明，接种辉瑞疫苗的老年人如果将两针的接种间隔从三周拉长至12周，抗体反应的峰值将会增强3.5倍。这项研究对175名80至99岁长者进行了观察。但是这项研究尚未经同行评审。目前辉瑞疫苗临床试验中采取三周间隔，而英国官方则建议间隔12周，希望先为更多人接种第一剂疫苗，让更多的易感人群迅速获得至少部分保护。

(德新社, 路透社)


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