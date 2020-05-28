明尼苏达骚乱继续 国民警卫队维持秩序

（德国之声中文网）明尼苏达警员暴力执法，导致46岁的美国黑人佛洛伊德（George Floyd）死亡的事件发生后，明尼亚波利斯周四凌晨发生严重骚乱。该州州长州长蒂姆·沃尔茨（Tim Walz)周四发布行政令，宣布在明尼亚波利斯及其周边地区实施紧急状态，并向国民自卫队发出动员令。州长发出的行政令中称，和平示威仍可照常进行，但骚乱行为则对和平示威者构成了威胁。

警察用膝盖压住佛洛依德脖颈的图像震惊了美国

社交媒体上广泛流传的一段十分钟视频是引发本次抗议浪潮的导火索：一名白人警员用膝盖抵住佛洛伊德颈部长达数分钟，其间佛洛伊德曾多次哀求"我喘不上气"，直至丧失意识。佛洛伊德被送医院后不久即告不治身亡。四名涉事警员目前已被解职，但迄今为止，他们都没有被逮捕或起诉。

美国联邦调查局同明尼苏达检察机关周四发表联合声明称，这一事件的调查和诉讼将被列为"头等大事"予以优先处理。此前美国总统特朗普也承诺，会以最快速度查清这一事件的整个经过。

特朗普周四在白宫表示，"这是一起非常糟糕的事件。"记者继续追问时，特朗普表示，他迄今为止尚未联络死者家属。此外，特朗普还批评明尼亚波利斯市长"施政无能"，特朗普周四的推文写道："要么无能的极左市长弗雷采取行动控制局面，要么我就会派国民警卫队把事情做好。"

国民自卫队是美国军队的后备役武装。沃尔茨发出的行政令中称，明尼亚波利斯市和圣保罗市长请求派出国民自卫队，以保障秩序和安全。此前举行的和平示威中，民众要求还佛洛依德以公正，并将涉事警员绳之于法。不过，当地媒体也报道称，一些示威者纵火烧毁店铺，并发生了哄抢行为。电视画面显示，警方动用催泪瓦斯和警棍试图驱散示威者。

周四的一次新闻发布会上，明尼苏达地方检察官麦克唐纳（Erica MacDonald）呼吁民众不要使用暴力。她说："我请求民众保持镇定，以便我们能够顺利开展调查。明尼亚波利斯和圣保罗街道上的景象，让我非常痛心。"联邦调查局派驻当地代表德罗斯哈根（ Rainer Drolshagen）对民众的"极端失望、愤怒以及悲痛"表示理解，并承诺将对事件展开全面调查。

警员对黑人滥用暴力的事件在美国时有发生。此前，一段来自佐治亚州的手机视频曾引起广泛关注。这段画面残暴的视频显示，一名黑人青年在跑步锻炼时，显然遭到数名白人男子的袭击，最后遭枪击身亡。

事件发生在今年二月，直到两个月后有关当局才公布视频，并逮捕了涉案人员。据称，一名袭击者以前曾当过警察。

达扬/乐然（德新社，路透社）

