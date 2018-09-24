“明天系”企业被中国当局接管 集团反抗遭删帖

(德国之声中文网) 明天控股有限公司7月18日通过微信发表声明，质疑中国银保监会、证监会对明天集团旗下 9 家金融机构进行接管的决定。声明称，自2017年集团创始人肖建华“被返回大陆”以来，明天集团"始终全力配合相关部门的调查"，且"在没有动用国家一分钱的情况下，没有发生一起涉及老百姓的违约事件，没有任何机构出现流动性风险，无群体事件"。这份声明还对当局“悍然宣布全面接管”的用意表示怀疑，认为重组过程中政府监管部门"设置障碍、夸大风险，不遗余力地推动接管"，质问"背后存在着哪些权钱交易？"声明强调明天集团"将行使正当的权利，连同我们掌握的其他情况向有关部门进行实名举报"。

这篇声明在发布几小时后，就被微信平台删帖。

此前一天，中国银保监会宣布，于2020年7月17日起对天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险、新时代信托及新华信托等六家机构实施接管，接管期限为一年；如接管工作未达到预期效果，接管期限依法延长。另一金融监管机构--中国证监会也在周五下午宣布自即日起至2021年7月16日，接管新时代、国盛证券和国盛期货。九家机构被接管的原因包括违反保险法规定的经营行为、隐瞒实际控制人或持股比例等。证监会和银保监会均提到，接管后上述公司经营正常，客户交易不受影响，资金转入转出等均正常进行。

疑靠权贵生意起家

路透社在报道中指出，这一系列接管决定意味着肖建华曾掌舵的"明天系"旗下的核心金融机构被一网打尽。

被市场喻为股市一代“枭雄”的肖建华于1999年创建明天集团，历经20余年时间发展成横跨金融、实业、地产、通讯服务、能源、互联网等多个领域、资产规模庞大的控股集团。2014年，《纽约时报》曾经揭露，明天集团掌门人肖建华在"八九民运"时为北大学生会主席，"因从未像他的北大同学如王丹等人一样与政府对抗，获得特别的奖赏，在毕业后立即在北大的资助下进军商界。"该报还称，肖建华已经成为了包括习近平亲属在内的"中国政府高层的银行买办"。明天集团当时曾指责《纽约时报》失实报道，否认曾通过交易让利于习近平的亲属，但是并没有否认与政府高层人物交易本身之存在。

2017年初，居住在香港的肖建华突然失踪，随后多家媒体报道称他是被“越境劫持”到中国内地。此后，肖建华到底身处何处，始终没有一个正式的官方说法。明天集团7月18日的"被返回"之措辞，系首次证实肖建华确实在中国大陆。

行业震动有限

“明天系”的金融资产风险在2017年后逐渐暴露，集团开始不断收缩，并开展资产处置。

路透社引述一名中国金融业内资深人士指出，肖建华被抓已经好几年，因此现在的接管"明天系"旗下机构的决定并不会对行业造成太大震动。

《纽约时报》则认为，曾经被中国统治阶层信任的肖建华2017年被捕，意味着中国的"自由资本主义时代"终结；而现在其金融帝国被北京当局"拆毁"，则意味着"由债务推动的放肆时代已经结束"。该报指出，中国经济曾在几十年的时间里靠大举借债增长；而在最近几周，中国金融监管机构已清理了多名业界大亨。

文山/叶宣/(路透社、纽约时报)

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