明和暗鬥 中美重启贸易谈判

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦週一(1月28日)表示，美国预计本週将与中国副总理刘鹤进行贸易谈判，以取得重大进展。双方将会处理「复杂议题」，包括如何核实中国改革进程的执行情况。

姆努钦表示，中国官员已同意需要协议核查机制。他说:「我们除了希望确保达成协议之外，还要能实际执行.....要做到这个细节是非常复杂的，需要谈判。智慧财产权的保护，不再强迫企业合资和实际落实是议程中最重要的三个问题。」

他补充说，在週三和週四的会议之后，将有大约30天的时间进行进一步的谈判，以便在3月2日提高美国对中国关税的截止日期前达成协议。

中美交锋

美国司法部周一公布了针对华为的起诉书，包括银行和电汇欺诈及违反伊朗制裁等指控。华为也被指密谋窃取T-Mobile美国公司的商业机密。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)强调，华为的起诉书是执法行动，与中美贸易谈判完全不相干。

据知情人士透露，在华为遭起诉的同时，中国谈判代表团，包括刘鹤和商务部副部长王守文已在华盛顿准备会谈。

与此同时，中国在WTO的争端解决机制中正式挑战美国对中国商品的关税，称这些关税公然违反华盛顿对WTO所负有的义务。

夏立民/罗法 (路透社等)