《昆明宣言》：2030年实现恢复生物多样化

（德国之声中文网）周三（10月13日）联合国《生物多样性公约》第十五次缔约国大会期间，来自100多个国家的代表通过了《昆明宣言》。

中国环境部长黄润秋在昆明举行的大会上表示，该宣言的主要目标是"反映各方的政治意愿，并向国际社会发出一个强有力的信息，表明我们在生物多样性领域的坚定决心和共识"。不过，他补充说，《昆明宣言》不是一个有约束力的协议。

但该宣言是此次大会的主要成果。它呼吁各方采取"紧急和协调行动"，以扭转当前生物多样性的丧失趋势，确保最迟在2030年前使生物多样性逐渐得到恢复，并进而于2050年全面实现人与自然和谐共生的愿景。

宣言建议，增加对贫穷国家的保护资金。周二，中国国家主席习近平在大会发言时表示，创建一个旨在帮助穷国的专门基金，并宣布中国向该基金注入15亿元（约2亿欧元）资金。他同时邀请其它国家为这个保护物种多样化的基金贡献力量。

地球上的生物物种正在以前所未有的速度消失。2010年在日本爱知市发表的宣言也曾为2020年设定了类似的目标。但今天看，这些目标都没有实现。

联合国曾呼吁各国到2030年之前保护全球近1/3的海洋和陆地，阻止物种灭绝，这一目标也被称为"双30目标"。该目标在本次缔约国大会上虽然再次提出，但中国没有明确表达支持。

《昆明宣言》将提交联合国大会、2022年可持续发展高级别论坛和第五届联合国环境大会第二阶段会议。

本次《生物多样性公约》第十五次缔约国大会分两个阶段举行，今年10月11日至15日在昆明主要以视频方式和明年上半年以现场方式举行。

(综合报道)

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