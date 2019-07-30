昆士兰大学办反中影响力集会 一名学生被捕

（德国之声中文网）原本一场在昆士兰大学举行的支持香港「反送中」集会，因为中国学生与香港跟澳洲学生发生激烈冲突，意外在上周成为国际关注的重要事件之一。 中国驻布里斯班总领馆7月25日发布声明，表示少数别有用心的人在昆士兰大学举行反华分裂活动，因此引起包含中国大陆跟香港在内的中国学生的愤慨与抗议，而中国总领馆也同时称赞中国学生自发性的爱国行为。

然而，中国总领馆的声明也引起澳外长佩恩 (Marise Ann Payne) 的反弹。 她于7月27日强调，澳洲绝不容忍别国驻澳的外交官干涉言论自由。 她说，即便涉及敏感话题，言论自由以及和平合法抗议都是在澳大利亚受到保护的权利。

虽然上周因在昆士兰大学举办「反送中」集会而与中国学生发生冲突，一群该校的澳洲学生依旧在7月31日举办了另一场反中国影响力的和平集会。 但在过去几天，其中一名主办活动的学生，却在社群媒体上表示自己收到了不少威胁。 派夫洛 (Drew Pavlou) 7月28日在推特上表示，他与家人自上周的暴力冲突后，陆续收到死亡威胁，因此他必须退出7月31日的反中国影响力集会。 德国之声无法单方面证实此说法的真实性。

即便如此，其他参与策划反中国影响力集会的学生，仍于7月30日与昆士兰大学负责校园保安的部门见面，讨论7月31日集会的确切地点。 然而，其中一名女学生泰勒 (Maddy Taylor) 告诉德国之声，校方坚持不让他们在昆士兰大学校内的天安门事件纪念匾额附近举行集会，而建议他们将集会地点移到校园内一个安静的草坪区。 她告诉德国之声:「校方代表告诉我们，如果我们坚持在天安门事件匾额附近举行集会，而现场发生冲突的话，我与其他学生代表必须负全责。 」

此外，原先预计出席集会的维吾尔人与香港学生，也分别因为安全考虑而被迫退出集会，导致原先预估会有500人出席的集会，最后只剩大约70人左右。 另一名主办集会的学生戴维斯 (Ji Davis) 告诉德国之声:「原本有些香港学生希望能参与集会，但他们在最后一刻因考虑目前昆士兰大学校园内紧张的氛围，而决定退出。 」

最终，这场反中国影响力的集会仍顺利在昆士兰大学的天安门事件纪念匾额附近举行。 然而，活动现场一名学生因疑似拿着上面写有「中国是法西斯国」的标语，被主办方与警方劝他离开现场，但在他屡次表明拒绝离开现场后，警方以违法干扰集会 (unlawful disturbance) 的罪名，将他逮捕并带离现场。

泰勒向德国之声表示:「我在活动前跟这名学生说，现场有不少人认为他的标语过于激进，会模糊今天这场集会的焦点，所以我劝他离开集会，但他仍坚持留下，所以只好换在场的警方与他沟通。 在他屡次不愿配合警方后，他最终被警察逮捕并带离现场。 」

戴维斯告诉德国之声，7月31日这场反中国影响力的集会，除了是部分学生要向昆士兰大学校方表达他们不满学校处理上周暴力冲突的方式外，也是要让校内其他学生意识到中国政府如何透过孔子学院等机构在澳洲的大学校园内扩展其影响力。 他说:「虽然事前有耳闻中国学生可能在7月31日举办另一场集会来抵制我们的活动，我们仍希望能透过举办和平集会与澳洲社会分享香港示威活动的最新情况，以及中国政府如何透过各种方式来试图影响澳洲国内的情势。 」

昆士兰大学因为委任中国驻布里斯班总领事徐杰出任该校孔子学院的访问教授，引来外界诸多质疑。 昆士兰大学校方表示徐杰出任的职位是非给薪职，而该校以往也多次做过类似安排。 然而，该校部分学生仍认为昆士兰大学并未对外详细说明孔子学院的运作模式，所以决定透过一场和平集会，要求昆士兰大学响应外界对孔子学院的诸多质疑。

学生代表泰勒也强调，这场反中国影响力集会并非针对该校的中国学生，而是要让澳洲社会更了解中国政府如何透过各种管道来拓展其在澳洲国内的影响力，并试图影响澳洲的局势。 她告诉德国之声:「我希望这场集会能让昆士兰大学或澳洲社会开始探讨与中国影响力相关的议题，而我们也会持续透过各种方式将相关信息分享给社会大众。 」