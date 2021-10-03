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又译“翁山蘇姬”。缅甸知名政治人物，任缅甸国务资政和外交部部长。
1990年曾带领全国民主联盟赢得大选的胜利，但选举结果被国家和平与发展委员会（军政府）作废。其后21年间她被军政府断断续续软禁于其寓所中长达15年，受各界人士与国际特赦组织持续援助，2010年11月13日缅甸大选后终于获释。
针对昂山素季的审判秀是军方为了防止她在缅甸重返政坛。然而，这反而可能最终巩固她在该国的传奇地位。
自二月初发生军事政变以来，缅甸日益陷入暴力和混乱。联合国担心，缅甸国内冲突可能急剧升级。在6月19日昂山素季生日当天，一些缅甸反政变的抗议者头戴鲜花、走上街头。
缅甸前政府实际领导人昂山素季遭罢黜后已被软禁数月。据媒体报道，这位前诺贝尔和平奖得主现在被控涉嫌腐败已经遭到起诉。
自今年二月初被软禁以来，受到多项指控的昂山素季首次出庭。此前，她同律师团队进行了30分钟的面对面交谈。
据缅甸新闻网站Myanmar Now报道，缅甸军政府任命的选举委员会将以2020年11月选举欺诈为由，解散昂山素季领导的的全国民主联盟党（民盟）。
缅甸的军民冲突愈演愈烈，周日传出至少有六名民兵在冲突当中丧生，美国丶英国丶甚至教宗方济各都对该国动乱发出了呼吁。
在中国表态不支持各国对缅甸进行制裁的隔天，联合国安理会发布声明谴责缅甸军方暴力镇压平民，导致数百人死亡。然而，有外交官表示中国与俄罗斯多次尝试软化声明中的语言。
联合国特使31日警告，缅甸情势恐持续恶化，并呼吁安理会采取重大行动来扭转事件的进程。中国驻联大使张军则称中国不支持对缅甸施行制裁，强调该举动会使缅甸情势复杂化。
联合国方面表示，周六在缅甸大量平民遭安全部队杀害，这是“大规模谋杀”。这也成为2月1日政变以来最血腥的一天。包括德、美在内的12个国家军方领导人联合谴责了缅甸军方的残酷行径。
缅甸流亡社团“囚犯援助组织”（AAPP）估计，军队将领发动政变7星期以来，缅甸国内死于血腥军事镇压的人数已超260。
中资企业遭纵火打砸、工人只能躲藏在工厂里……北京政府正陷于进退两难的处境：究竟该支持军政府还是站在反华情绪不断上涨的示威民众一边？
刚刚过去的周日，缅甸有多家中国企业遭到袭击，至少两家中资工厂被纵火烧毁。动荡不安的缅甸政局中，中国究竟扮演着怎样的角色呢？
根据路透社报导，至少有39人14日在缅甸军方新一波的冲突中丧命，其中包含一名警察。缅甸军方在数家中资工厂遭纵火後，派出军队镇压示威民众，导致多人死亡。
缅甸军政府11日对遭昂山素季做出新的指控，而同日，有至少12名示威者丧命。联合国人权官员称，缅甸军政府可能已犯下反人类罪。
联合国安理会10日通过一项主席声明，呼吁缅甸军方停止政变，以及对示威者运用的暴力行为。中国驻联大使也说，中国愿与缅甸各方接触，在缓解紧张情势中发挥建设性作用。
缅甸警方7日占领了医院和大学，并逮捕了数百名参与抗议上个月军方夺权的人，使缅甸的危机再次升级。缅甸主要的工会联盟呼吁会员8日参与全国性的罢工。
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