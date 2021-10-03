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昂山素季

又译“翁山蘇姬”。缅甸知名政治人物，任缅甸国务资政和外交部部长。

1990年曾带领全国民主联盟赢得大选的胜利，但选举结果被国家和平与发展委员会（军政府）作废。其后21年间她被军政府断断续续软禁于其寓所中长达15年，受各界人士与国际特赦组织持续援助，2010年11月13日缅甸大选后终于获释。

FILE PHOTO: Myanmar's State Counsellor Aung San Suu Kyi attends the joint news conference of the Japan-Mekong Summit Meeting at the Akasaka Palace State Guest House in Tokyo, Japan October 9, 2018. Franck Robichon/Pool via Reuters/File Photo

缅甸：针对昂山素季的审判意味着什么？ 03.10.2021

针对昂山素季的审判秀是军方为了防止她在缅甸重返政坛。然而，这反而可能最终巩固她在该国的传奇地位。
A protester holds up a painting of Myanmar's detained civilian leader Aung San Suu Kyi to mark her birthday during a demonstration against the military coup in Yangon on June 19, 2021. (Photo by STR / AFP)

联合国忧虑缅甸爆发内战 民众为昂山素季"庆生" 19.06.2021

自二月初发生军事政变以来，缅甸日益陷入暴力和混乱。联合国担心，缅甸国内冲突可能急剧升级。在6月19日昂山素季生日当天，一些缅甸反政变的抗议者头戴鲜花、走上街头。
22.02.21 *** A Myanmar migrant in Thailand holds up the three finger salute next to a picture of detained Myanmar civilian leader Aung San Suu Kyi at a protest against the military coup in their home country, in front of the United Nations ESCAP building in Bangkok on February 22, 2021. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

昂山素季被控贪腐罪名 10.06.2021

缅甸前政府实际领导人昂山素季遭罢黜后已被软禁数月。据媒体报道，这位前诺贝尔和平奖得主现在被控涉嫌腐败已经遭到起诉。
TOPSHOT - A group of protesting engineers hold up signs calling for the release of detained Myanmar civilian leader Aung San Suu Kyi during a demonstration against the military coup in Naypyidaw on February 15, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

政变以来 昂山素季首次现身法庭 24.05.2021

自今年二月初被软禁以来，受到多项指控的昂山素季首次出庭。此前，她同律师团队进行了30分钟的面对面交谈。
Myanmar's State Counsellor Aung San Suu Kyi leaves the Peace palace in The Hague, on December 12, 2019 on the the last day of a three-day hearing on the Rohingya genocide case before the UN International Court of Justice. - The Gambia hit out Thursday at Aung San Suu Kyi's silence over the plight of Rohingya Muslims after the Nobel peace laureate defended Myanmar against genocide charges at the UN's top court. (Photo by Sem VAN DER WAL / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by SEM VAN DER WAL/ANP/AFP via Getty Images)

缅甸选举委员会计划解散昂山素季领导的政党 21.05.2021

据缅甸新闻网站Myanmar Now报道，缅甸军政府任命的选举委员会将以2020年11月选举欺诈为由，解散昂山素季领导的的全国民主联盟党（民盟）。
A soldier stands guard along a road as security forces search for protesters, who had been taking part in a demonstration against the military coup, in Yangon on May 7, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

缅甸军民冲突 至少六民兵死亡 17.05.2021

缅甸的军民冲突愈演愈烈，周日传出至少有六名民兵在冲突当中丧生，美国丶英国丶甚至教宗方济各都对该国动乱发出了呼吁。
01.04.2021 Anti-coup demonstrators prepare to confront police during a protest in Tarmwe township, Yangon, Myanmar, Thursday, April 1, 2021. (AP Photo)

安理会谴责缅甸军方暴力镇压 中俄软化部分言词 02.04.2021

在中国表态不支持各国对缅甸进行制裁的隔天，联合国安理会发布声明谴责缅甸军方暴力镇压平民，导致数百人死亡。然而，有外交官表示中国与俄罗斯多次尝试软化声明中的语言。
March 31, 2021, Yangon, Yangon, Myanmar: Protesters are holding the placards and banners during the demonstration against the junta in Yangon on March 31, 2021. Thousands of people took the streets of Yangon on the 59th day of the protest against a military coup and demanded the release of Aung San Suu Kyi. Myanmar's Military detained State Counsellor of Myanmar Sung San Suu Kyi on 1st of February, 2021 and declared a state of emergency while seizing the power in the country for a year after losing the election against the National League for Democracy. (Credit Image: Â© Thuya Zaw/ZUMA Wire

联合国特使忧缅甸情势恶化 中国不支持制裁 01.04.2021

联合国特使31日警告，缅甸情势恐持续恶化，并呼吁安理会采取重大行动来扭转事件的进程。中国驻联大使张军则称中国不支持对缅甸施行制裁，强调该举动会使缅甸情势复杂化。
28.03.2021 This photo taken and received from an anonymous source via Facebook on March 28, 2021 shows protesters taking part in a demonstration against the military coup in Monywa, Sagaing region. (Photo by Handout / FACEBOOK / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ANONYMOUS SOURCE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

缅甸政变后最血腥的一天: 德美等12国谴责暴力 28.03.2021

联合国方面表示，周六在缅甸大量平民遭安全部队杀害，这是“大规模谋杀”。这也成为2月1日政变以来最血腥的一天。包括德、美在内的12个国家军方领导人联合谴责了缅甸军方的残酷行径。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 22.03.21 *** Firecrackers explode as protestors take cover behind a barricade during a demonstration against the military coup in Mandalay, Myanmar March 21, 2021. REUTERS/Stringer

缅甸暴力镇压持续 当局拒绝放开网禁 23.03.2021

缅甸流亡社团“囚犯援助组织”（AAPP）估计，军队将领发动政变7星期以来，缅甸国内死于血腥军事镇压的人数已超260。 
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 15.03.21 *** Protesters carry tires to construct makeshift barricades during demonstrations against the military coup in Yangon on March 15, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

反华怒火将中国拖入缅甸政变危机 17.03.2021

中资企业遭纵火打砸、工人只能躲藏在工厂里……北京政府正陷于进退两难的处境：究竟该支持军政府还是站在反华情绪不断上涨的示威民众一边？
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 14.03.21 *** A man looks at smoke believed to be from a factory fire during the security force crackdown on anti-coup protesters at Hlaingthaya, in Yangon, Myanmar March 14, 2021. Picture Taken March 14, 2021. REUTERS/Stringer

德语媒体：中国在缅甸的尴尬境地 16.03.2021

刚刚过去的周日，缅甸有多家中国企业遭到袭击，至少两家中资工厂被纵火烧毁。动荡不安的缅甸政局中，中国究竟扮演着怎样的角色呢？
Anti-coup protesters run away when police security forces try to disperse them with tear gas in Mandalay, Myanmar, Saturday, March 13, 2021. Myanmar's military seized power Feb. 1, hours before the seating of a new parliament following election results that were seen as a rebuff to the country's generals. (AP Photo)

缅甸军队镇压导致39人丧命 中资工厂遭纵火 15.03.2021

根据路透社报导，至少有39人14日在缅甸军方新一波的冲突中丧命，其中包含一名警察。缅甸军方在数家中资工厂遭纵火後，派出军队镇压示威民众，导致多人死亡。
Protesters hold portraits of deposed Myanmar leader Aung San Suu Kyi during an anti-coup demonstration in Mandalay, Myanmar, Friday, March 5, 2021. Footage of a brutal crackdown on protests against a coup in Myanmar has unleashed outrage and calls for a stronger international response. (AP Photo)

昂山素季遭加控贿赂 示威者誓言继续集会与罢工 12.03.2021

缅甸军政府11日对遭昂山素季做出新的指控，而同日，有至少12名示威者丧命。联合国人权官员称，缅甸军政府可能已犯下反人类罪。
TOPSHOT - Riot police hold their firearms as they face off with protesters during a demonstration against the military coup in Naypyidaw on March 8, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

安理会吁缅甸停止政变 中国承诺助缓解紧张情势 11.03.2021

联合国安理会10日通过一项主席声明，呼吁缅甸军方停止政变，以及对示威者运用的暴力行为。中国驻联大使也说，中国愿与缅甸各方接触，在缓解紧张情势中发挥建设性作用。
Protesters gather behind shields during a demonstration against the military coup in Yangon on March 7, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

缅甸工会吁全国罢工 民盟官员羁押期间死亡 08.03.2021

缅甸警方7日占领了医院和大学，并逮捕了数百名参与抗议上个月军方夺权的人，使缅甸的危机再次升级。缅甸主要的工会联盟呼吁会员8日参与全国性的罢工。
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