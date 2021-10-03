又译“翁山蘇姬”。缅甸知名政治人物，任缅甸国务资政和外交部部长。

1990年曾带领全国民主联盟赢得大选的胜利，但选举结果被国家和平与发展委员会（军政府）作废。其后21年间她被军政府断断续续软禁于其寓所中长达15年，受各界人士与国际特赦组织持续援助，2010年11月13日缅甸大选后终于获释。