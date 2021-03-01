昂山素季遭加控贿赂 示威者誓言继续集会与罢工

(德国之声中文网) 在昂山素季遭指控接受贿赂及12名示威者遭缅甸军队杀害後，缅甸活动人士承诺12日将举行更多的集会和罢工。过去一个多月来，缅甸因军政府发动政变，一直处於危机之中。

缅甸军政府发言人苏敏敦 (Zaw Min Tun) 11日表示，根据仰光省前省長Phyo Mien Thein的投诉，昂山素季在执政期间，接受了价值60万美元的非法款项以及黄金。

在军政府对素季做出接受贿赂的指控後，这可能意味着她将面临更严厉的惩罚。她目前面临四项相对较轻的指控，其中包含非法进口六台对讲机和藐视新冠病毒的相关集会限制。

昂山素季的律师在一份声明中表示：「这种指控是最可笑的笑话。她可能有其他弱点，但她在道德原则方面没有弱点。」

11日也是军政府上台以来，缅甸死亡人数最多的一天。政治犯援助协会(AAPP) 告诉路透社，死者中包含来自中部城镇迈英(Myaing) 的8人，他们因军队向示威群众开火而死亡。

在缅甸最大的城市仰光，抗议者Chit Min Thu在北达贡区被杀。他的妻子Aye Myat Thu告诉路透社，尽管她叫他为了儿子留在家里，但他还是坚持参加示威活动。她说：「他说自己值得为缅甸而死。他担心人们不参加示威活动。他说如果这样，民主就不会回到这个国家。」

这次的镇压行动是在联合国安理会呼吁缅甸军方克制其行动的几个小时后发生的。过去一个多月来，缅甸军队一直试图镇压各地的反政变示威行动和罢工。

民主活动人士敦促人们不要胆怯，并在社交媒体上发帖，呼吁群众在12日举行夜间示威，透过大规模的罢工和非暴力反抗运动继续反抗。过去几周，示威者不顾军政府实施的宵禁，持续举行烛光守夜活动。

「反人类罪」

路透社报导，将11日丧命的12名示威者计入，政变发生至今，被缅甸军队杀害的示威者人数超过70人。政治犯援助协会指出，政变发生至今，还有约2000人被拘留。

联合国人权调查员安德鲁斯 (Thomas Andrews) 在日内瓦的联合国人权理事会上表示，缅甸军方可能犯了反人类罪。他呼吁国际社会对缅甸军政府和国家能源公司缅甸石油天然气企业进行多边制裁。

缅甸军方并未回覆路透社的采访要求，但军政府发言人11日公开表示，缅甸军队纪律严明，只在必要时使用武力。此前，大赦国际(Amnesty International)指责缅甸军方对示威者使用致命武力，并称其记录的许多杀戮事件相当于法外处决。

缅甸军方也重申，他们将会在举行选举之前，掌权一段时间。此前，他们曾说缅甸的紧急状态会维持一年，但他们目前仍未宣布一个确切的选举日期。

杨威廉/李玟仪 (路透社、法新社)

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