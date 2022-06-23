昂山素季遭加判6年 國際輿論譴責緬甸軍政府

（德國之聲中文網）緬甸政變前的國家領導人、諾貝爾和平獎得主昂山素季（Aung San Suu Kyi）週一（8月15日）遭緬甸軍方指定的特別法庭秘密審判，並以犯下腐敗罪為由，判處6年徒刑。

一名匿名消息人士向法新社透露：「根據4項反腐敗指控，蘇姬被判處6年監禁。」該消息人士補充道，昂山素季出庭時看起來健康狀況良好，在最新的判決出爐後沒有發表任何聲明。法新社報導，記者被禁止參加該廠法庭聽證會，昂山素季的律師也被禁止與媒體談話。

此前，昂山素季已被緬甸軍政府指控犯下腐敗、煽動反對軍隊、違反新冠防疫規則和違反電信法等四項罪名，判處11年監禁。如今再遭補判腐敗罪6年，令她面臨總共17年的牢獄之災。

在15日裁決的腐敗案中，昂山素季被指控濫用職權，以低於市場的價格租用公共土地，並利用慈善捐款建造住宅。

昂山素季否認了所有的指控，她的律師預計將提出上訴。

除上述已經確定的刑期，現年77歲的昂山素季還面臨數十起指控，若罪名都成立，她最高可能被判刑150多年。

國際輿論譴責

昂山素季再遭秘審判刑的消息傳出後，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）隨即譴責此一判決，並呼籲釋放她。

博雷爾在推特上寫道：「我譴責對昂山素季的不公正判決，將其再拘留6年」，並呼籲緬甸軍政府「立即無條件釋放她」。他並敦促緬甸軍政府釋放「所有政治犯，並尊重人民的意願」。

由政變後被趕下臺的政治家成立的緬甸民族團結政府，其外交部長津瑪昂（DawZinMarAung）也譴責，此一決定是「軍政府不顧一切企圖詆毀民主選舉的人的又一行為」，並呼籲釋放昂山素季。

向來敦促東南亞國家聯盟（ASEAN）對緬甸採取更強硬立場的馬來西亞外交部長阿布杜拉（Saifuddin Abdullah），亦譴責了緬甸軍政府對昂山素季判處的最新刑期。緬甸是東盟10國集團的成員之一。

阿布杜拉在推特上寫道：「對昂山素季的追加判刑和最近對4名民主活動家的處決證明，軍政府一再無視東盟領導人關於為緬甸的民族和解進行具體和包容性對話，以及履行東盟五點共識的呼籲。」他指的是緬甸軍方政變後不久同意的結束危機的五點共識。

2021年2月1日緬甸爆發政變，昂山素季政府遭到推翻，結束了這個東南亞國家短暫的民主時期。政變引發了廣泛的抗議和騷亂，軍方試圖用武力鎮壓。據當地監督組織稱，軍政府的鎮壓行動導致至少2000多名平民死亡，約17000人被捕。軍方奪權後，77歲的昂山素季一直處於被拘留狀態。

缅甸军事政变一周年

仍被禁錮獄中

今年6月，昂山素季被從軟禁中轉移到首都內比都的一所監獄。在那裡，她的審判仍在監獄大院內的一個法院持續進行。目前，她仍被關在首都的監獄，與外界的聯繫僅限於審前與律師的簡短會面。

法新社報導，昂山素季遭判的多年刑期已經意味著，她可能會錯過軍政府計劃在明年舉行的選舉。

自政變以來，昂山素季的許多政治盟友也被逮捕，一名首席部長被判處75年監禁。今年7月，軍政府又以反恐怖主義法的罪名處決了她所屬的全國民主聯盟黨（NLD）的4名民主運動人士。當局暗示，可能在下次選舉前解散該黨。

在上屆選舉中，昂山素季率領的全國民主聯盟黨取得壓倒性勝利，其後卻遭軍方以涉嫌投票欺詐為由發動政變推翻。

獨立選舉觀察員稱，沒有證據表明選舉存在任何重大違規行為。昂山素季的支持者和外部分析人士認為，緬甸軍方的這些指控是出於政治動機，目的是為了抹黑她，使去年的軍事政變合法化。

30多年來，昂山素季一直是緬甸反對軍事統治的代表。她在被軟禁期間獲得了1991年諾貝爾和平獎。與此同時，她也被批評為2017年緬甸軍方和警方在若開邦的行動辯護。這些行動迫使75萬多名大部分為穆斯林的羅興亞人逃離家園，到鄰國孟加拉國尋求庇護。

（綜合報導）

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