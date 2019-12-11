昂山素季被萨哈罗夫奖获奖者联合会除名

（德国之声中文网）缅甸国家资政（兼外长）昂山素季被欧盟萨哈罗夫奖获奖者联合会除名。欧洲议会副议长豪塔拉（Heidi Hautala）在布鲁塞尔表示：“昂山素季现在已不再符合萨哈罗夫奖遵循的价值。”1990年昂山素季被授予该奖，表彰她在非暴力民主抗争中做出的贡献。

豪塔拉说，昂山素季没有利用自己的职权保护穆斯林少数族裔罗兴亚人的权利。 豪塔拉批评昂山素季“没有作为，而且准许罗兴亚族裔在缅甸长期遭到迫害的现象发生”。

由于缅甸军队的镇压，从2017年8月底到现在已经有超过74万缅甸罗兴亚人逃到邻国孟加拉。联合国协调员将缅甸军方对罗兴亚人的镇压称作种族清洗。去年12月，昂山素季在海牙国际法庭出席听证会的时候否认有关缅甸军队对罗兴亚人进行种族清洗的指控。

逃亡到海外的罗兴亚人

奖项没有被正式撤销

不过欧洲议会并未正式撤销对昂山素季颁发的萨哈罗夫奖。 豪塔拉解释说，人们不能否认昂山素季曾经做出的功绩。昂山素季获奖的时候缅甸仍处于军政府统治时期，她一直遭到软禁。

诺贝尔委员会也提出了类似的理由，因此也没有正式撤销昂山素季获得的诺贝尔和平奖。1991年她被颁授该奖。

萨哈罗夫奖获奖者联合会的作用在于联合欧洲议员、获奖者和公民社会，加强在欧洲层面和国际层面的人权合作。这也是该联合会有史以来首次将一名获奖者除名。

缅甸军人对罗兴亚人实施屠杀

多个奖项被撤销

昂山素季曾被看做是民主斗士，但是现在她在全世界范围内都饱受诟病。过去几年，多个授予她的国际奖项被撤销。2018年大赦国际取消了授予她的“良心大使”头衔。加拿大议会也决定撤销给与昂山素季的荣誉公民称号。位于华盛顿的美国大屠杀纪念馆撤销了授予昂山素季的埃利·威塞尔奖。

观看视频 02:28 为种族屠杀辩护的和平奖得主

洪沙/叶宣 （法新社、德新社、路透社）

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