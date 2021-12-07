昂山素季被判加刑4年

德国之声中文网）去年12月，昂山素季已因另两项罪名先被判刑4年。数小时后被军政府首脑敏昂莱减去两年。加上今天的4年判决，现年76岁的昂山素季的刑期已增至6年。

其实，迄今的判决只涉及她受到的十几项起诉的一部分，这些指控包括i煽动罪、贪污腐败、选举舞弊 、泄露国家机密、违反防疫规定、非法进口并持有对讲机等。若所有罪名成立，刑期可超过100年。

去年2月，军方发动政变上台，取缔民选政府，扣押政府实际领导人、国务资政昂山素季、总统温敏、大批逮捕她所在的全国民主联盟的高级成员，并提出起诉。

防止昂山素季重返政坛

昂山素季的支持者和独立分析师称，所有指控旨在为使政变夺权合法化，并防止昂山素季重返政坛。

当局严控有关昂山素季受审信息。据一位因担心受到惩罚而不愿透露姓名的司法官员表示，周一在首都内比都法院的判决涉及非法进口对讲机，违反进出口法和电信法，在选战期间违反《自然灾害管理法》和防疫规定，分别获刑2年。

昂山素季的全国民主联盟在 2020 年大选中以绝对多数获胜，但军方声称发生广泛选举欺诈，否认选举结果。独立民意调查观察者对军方的说法提出质疑。

还在首次被有罪判刑时，昂山素季被迫身着囚服出庭——当局提供的一件白色上衣和一条棕色龙衣裙。她仍被军方关押于未知地点。缅甸官媒上月报称，她将系狱服刑。

涉及昂山素季的所有庭审均不对媒体和公众开放，检方不得对外表态。根据去年10月出台的一项规定，掌握诉讼程序信息的辩护律师被严格禁声。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季全家福 昂山素季(图下方)在1945年6月19日出生于缅甸仰光。1947年他的父亲昂山将军为缅甸独立与英国谈判，同年被政敌暗杀。1960年，她的妈妈杜钦季出任印度大使。15岁的昂山素季随母亲出国。1964年，她在印度中学毕业后进入英国牛津大学。直到1988年，为了照顾生病的母亲，43岁的她才返回缅甸。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季初登场 缅甸独立英雄昂山将军的女儿昂山素季身边围绕着领导起义的学生们。1988年8月，昂山素季向约50万群众发表了一场着名演说。 曾在国外生活了几十年的她要求缅甸实行民主和多党制。 缅甸专家佐尔纳 (Hans-Bernd Zöllner)告诉德国之声：「在某些方面，昂山素季从西方引入了民主的概念。」他说：「当时缅甸人民还不清楚民主对国家意味着什麽。不过显而易见的是，人们想要改变当时的体制。」

昂山素季与缅甸的民主运动 人民揭竿而起 当昂山素季成为抗议运动的象徵时，民主的呼声也变得越来越强烈。数十万人参加了缅甸各地的抗议活动，要求结束一党专政。人民反对专制，要求经济救济。

昂山素季与缅甸的民主运动 第一次民主梦碎 当军队于1988年9月18日控制缅甸时，抗议者的梦想和希望破灭。武装部队使用暴力打压民主运动。成千上万的人被杀和被捕。许多学生逃往邻国。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季首度遭软禁 昂山素季在1989年7月20日，昂山素季第一次被软禁，目的是防止她参加1990年的大选。 然而她即便在软禁当中，她所创办的全国民主联盟仍然取得选举绝对优势。依法她应该出任主席和总书记，然而选举结果却遭到军方作废。

昂山素季与缅甸的民主运动 选举结果遭军方作废 昂山素季成立的全国民主联盟（NLD），在1990年大选中获得压倒性胜利。 但是，国家恢復法律和秩序委员会（SLORC）的军事将领在新宪法起草之前，拒绝将权力移交给全国民主联盟，也拒绝让昂山素季成为总理，并持续监禁她。此后20年，军方提出将她驱逐出境的交换条件，都被她再三拒绝。图中为1990年选举委员在政府的严密监控下计票的状况。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季获诺贝尔和平奖 1991年，被软禁的她获得诺贝尔和平奖，由画面上的丈夫和兒子代领。昂山素季在答词中说：［在缅甸追求民主，是一国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越他自然属性的瑕疵。」她将诺贝尔和平奖的130万美元奖金交付信托，用于缅甸人民的健康与教育。

昂山素季与缅甸的民主运动 哪一种民主? 在接下来的几年裡，军方与昂山素季都一直谈到民主， 但两边对民主的想像很不一样。军方想要一个「纪律严明的民主」，规则由中央政府决定。 另一方面，昂山素季则抱持着人民主权的民主概念。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方的民主 在接下来的20年裡，缅甸军队在这个东南亚国家推行了「戒律式民主」(disciplined democracy)， 并在2008年通过了新宪法，规定将四分之一的议会席次留给军方。因此，未经军方同意，宪法修正案就不可能通过。

昂山素季与缅甸的民主运动 将军控制一切 根据宪法，国防、边防和内政部长将由陆军总长直接任命。这意味着军队和警察仍在将军的控制之下。 林特纳 (Bertil Lintner)是一名记者和作家。他写了一本有关缅甸1988年起义的书，名为《8.8.88》，指的是运动开始当天--1988年8月8日。他说：「制定这样的规则，举行选举对军方来说就是安全的。」

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季遭软禁时期 昂山素季数度遭到软禁，最后一次超过五年。国际社会不断呼吁缅甸政府释放她,世界各地也都举行相关的倡议遊行。最终，她在2010年11月13日结束了软禁生涯。获释後，她立即投入政治工作并参与选举。

昂山素季与缅甸的民主运动 2010 的选举 选举最终于2010年举行。军事将领们脱掉了制服，并将自己扮作平民统治者。昂山素季的全国民主联盟抵制选举，拒绝不民主的宪法。军方最后几乎赢得了议会的所有席次。

昂山素季与缅甸的民主运动 国务资政昂山素季 随后缅甸有了进一步的改革。最终，在2015年，全国民主联盟同意在与2010年相同的条件下参加大选。正如所料，全国民主联盟赢得选举，昂山素季成为「国务资政」，一个与总理同样重要的角色。

昂山素季与缅甸的民主运动 民主获胜? 国际媒体盛赞2015年的选举是缅甸民主的胜利。不久后，西方解除了对缅甸的制裁。但林特纳认为，虽然2008年的宪法在某种程度上让缅甸更加开放，但真正的权力从未转移到民选政府。 他说：「全国民主联盟赢得了2015年大选，但没有掌权。」

昂山素季与缅甸的民主运动 「总比过去好」 虽然缅甸实际时仍由军方掌权，但支持1988年民主运动的缅甸大多数人都认为，今天的情况要好于1980年代末和1990年代的情况。

昂山素季与缅甸的民主运动 全国民主联盟的「倒退」 林特纳认为全国民主联盟有足够的空间给军队施加更大的压力，但它却没有自信这样做。 他说：「人们期望他们比在2015年大选中做的更多。不过相反地，他们却像是活在自己的世界般，没有作为。」

昂山素季与缅甸的民主运动 罗兴亚难民危机 林特纳引用罗兴亚难民危机当作例子。去年，军方以打击穆斯林叛乱分子为名，在若开邦发动大规模军事行动，迫使超过50万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。联合国将其描述为罗兴亚穆斯林的「种族清洗」。 在冲突期间，全国民主联盟好像消失了一样，没有发出异议。

昂山素季与缅甸的民主运动 妥协後的民主 自缅甸民主「获胜」以来，西方国家在缅甸也变得更加活跃，加强合作，促进民主。但佐尔纳和林特纳都表示西方对缅甸的影响有限。 林特纳说：「西方可以向缅甸宣传民主，但除非民主的推动力来自国内，否则不会有任何改变。」他也补充说这种改变应该不会很快到来。

昂山素季与缅甸的民主运动 跋扈领袖? 昂山素季所属民盟当政后，掌握国会多数。昂山素季稳居有政治实权的国务资政一职，但却不断传出缅甸部长和官员必须对她言听计从，不容许任何异议或违抗的消息。让许多人对她的领导风格感到忧心。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季无视罗兴亚问题 虽然林特纳确信，全国民主联盟无法在罗兴亚问题上与军方对抗，但他表示，联盟至少可以出面回应这场人道主义危机。此外，昂山素季本可以访问若开邦，并会见了当地的政治家和受到冲突影响的人。林特纳认为，这是全国民主联盟无法治理国家的其中一个例子。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸少数民族文化危机 许多人期待昂山素季可以为缅甸带来族群平等。不过根据媒体报导，缅甸民族主义兴起，佛教主义也愈趋极端，少数族群的文化认同受到压迫。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸关押路透社记者 2017年底，两名缅甸路透社记者瓦隆(戴眼镜者) 和乔索欧(举手者) 因为采访罗兴亚屠杀遭到当局关押。他们可能面临长达14年徒刑。呼吁释放他们的国际声浪不断。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季人权光环褪色 罗兴亚问题和一系列争议让昂山素季昔日人权斗士的声望直落。许多国际性奖项也被撤销，包括牛津自由奖、都柏林自由奖和魏瑟尔人权奖等等。许多人也不断询问，世界是否错看了昂山素季。前美国驻联合国大使李察逊 (Bill Richardson)更指责她活在自己的世界。

昂山素季与缅甸的民主运动 备受争议的选举 在2020年11月8日举行的缅甸大选中，执政的全国民主联盟赢得胜利，该党获得的席位数量足以组建政府。但是亲近军方的联邦巩固与发展党（USDP）则声称大选存在舞弊，要求在军方监控之下重新举行选举。关于可能发生军事政变的传言甚嚣尘上。图为支持军方的僧侣在仰光上街游行。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方发动政变 昂山素季被扣押 2021年2月1日，作为国务资政的昂山素季，和总统温敏还有其他几位执政党高级官员都被军方扣押。军方和文职政府之间的矛盾已持续多年，但这次的抓捕行动则是矛盾不断激化造成的结果。军方宣布去年11月的选举存在舞弊，将权力转移至军方，并实施为期一年的紧急状态。缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）将接管国家领导职权。



抗议继续

尽管经由国际谈判，本可缓解国内暴力政治危机压力，但军政府坚不容许任何第三方探晤昂山素季，包括不允许缅甸为其成员的东南亚国家联盟特使探访。这一做法遭到其他成员国们罕见的谴责，并做出禁止敏昂莱出席东盟年度峰会决定。甚至本届东盟轮值主席、提倡同军政府首脑对话柬埔寨首相洪森区域集团上周也取消了对缅甸的访问。他本可成为军政府上台以来正式访问缅甸的首位外国政府领导人。

军事政变立即引发全国非暴力示威抗议浪潮，但遭到安全部队血腥镇压。据一份由政治犯援助组织编制的详细名单，至少有 1400名平民被杀害。

目前，和平抗议仍在继续，但在血腥镇压背景下，也已发生武装抵抗，并有所增加。联合国专家警告说，缅甸有可能陷入内战。人权观察亚洲部主任罗伯逊（Phil Robertson）表示，缅甸军政府“马戏团法庭”秘密诉讼、虚假指控，意在不断增加对昂山素季更多的定罪，最终让她无限期坐牢。他认为，“敏昂莱大将和其他军政府领导人显然继续将她视为最大政治威胁，需被永久中和。”

罗伯逊在一份声明中指出，昂山素季再次成了军方人质，缅甸军方经由政变篡权，并一心一意要通过恐吓和暴力巩固这一权力，”所幸者，对于她和缅甸的未来而言，缅甸人民的运动已经远远超出了一位女性和一个政党的领导。”

军政府上台当月即对昂山素季实施软禁，后又以非法进口对讲机为由延长软禁期限，翌月，又指控她非法持有收音机。警方称，2 月 1 日，在她居所搜出未获准使用的收音机，申请拘押起诉。

昂山素季的辩护律师指出，对讲机和收音机并非她个人财产，而是合法用于对她的安全保护。但法院拒绝驳回指控。

她被控2020 年大选竞选期间犯有两项违反防疫措施罪名。上月，其中一项罪名被裁定成立。

同一法院还将就另外5项涉嫌腐败罪名对她审判，每项罪名的最高量刑为 15 年监禁加罚款。她和遭罢黜的温敏总统受到另一项指控，涉及所谓的非法租赁直升机案，同样被视为腐败行为。

昂山素季还被控违反国家《保密法》，如被定罪，最高量刑可达 14 年。

去年11月，缅甸选举委员会还对昂山素季和另外 15 名政界人士提出指控，称他们在 2020 年选举中涉嫌欺诈。由军方任命的选举委员会此举有可能最终导致全国民主联盟被解散，无法参加军方承诺的两年内举行的大选。

（美联社）

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