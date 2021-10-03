昂山素季获部份赦免 刑期减为两年

（德国之声中文网）被推翻的缅甸前政府实际领导人昂山素季与前总统温敏（Win Myint）在因「煽动罪」及「违反防疫规定」双双获罪4年后，缅甸军政府媒体周一(12月6日)宣布，军政府首长提供两人部份赦免，将两人刑期从4年减至2年。

昂山素季及温敏6日的法庭审理过程并未对外公开，媒体也不得旁听，审理结果则由军政府一名发言人公布。军政府媒体并表示，两人将继续在家中被软禁。

昂山素季及温敏在今年2月由军方发动的政变中被逮捕。这并非昂山素季第一次受制于军政府的掌控，作为缅甸前反对派和民主运动领袖，她自1989年起也曾被军政府软禁长达15年。

在政变之后，军政府对昂山素季提出了一系列指控，包括贪腐、泄露国家机密、非法持有对讲机等。法庭下周还将做出另一项控罪宣判。德新社报道，昂山素季身上目前共有12项罪名，这使得现年76岁的她恐将面临总计超过100年的刑期。

此外，昂山素季还遭指控违反了新冠防疫规范，因为她在疫情期间向支持者挥手——即便当时她戴着口罩及防护面罩。

国际社会谴责缅甸军政府

国际社会对于昂山素季的判刑表达了强烈抗议。欧盟最高外交官博雷尔（Josep Borrell）与美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 皆向缅甸军政府表示谴责。

博雷尔称昂山素季遭判刑一事为「对人权的进一步公然侵犯」。 他说，出于政治动机的判决是缅甸民主的又一重大挫折，军事统治者正在「将该国推向大规模人道主义危机」。

布林肯则称昂山素季「不公正的定罪」和「对其他民选官员的镇压......进一步侮辱了缅甸的民主和正义」。

「该政权继续无视法治，对缅甸人民使用暴力，这凸显了恢复缅甸民主和正义的紧迫性。」布林肯并呼吁军政府，尽速释放昂山素季和「所有被不公正拘留的人」。

国际特赦组织（Amnesty International）也发声谴责，称缅甸法庭的判决「荒谬且腐败」。该组织东南亚区域行动副主任哈明玉（Ming Yu Hah）表示：「针对昂山素季的不实指控和因此做出的严厉判决，是军方决心消除所有反对派、扼杀缅甸自由的最新例证。」国际危机小组（International Crisis Group）的缅甸问题专家霍塞（Richard Horsey）则说，有关判决是缅甸军方的「报复和炫耀权力」。

人权观察的亚洲副主任罗伯逊（Phil Robertson）也提出了类似的意见：「这场审判从第一天起就是百分之百的政治审判，其目的很明确，就是要把素季永远地关起来，这样她就不能再对军事统治提出异议。」

自今年2月政变以来，缅甸不断发生反政府抗争和暴力镇压。据人权组织发布的数字，已有超过1300人在抗议示威中丧生，1万多人被捕。军方发动政变的理由是称2020年11月举行的议会选举中存在舞弊行为。当时昂山素季领导的党全国民主联盟（NLD）在选举中获胜。

上周日（12月5日）缅甸最大城市仰光又发生示威游行，抗议军政府、要求释放昂山素季和其他被关押的前政府成员。一辆军用运输车冲进游行队伍，造成至少3人死亡。

观看视频 01:21 缅甸LGBTQ群体上街抗议军事独裁

（美联社、路透社等）

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