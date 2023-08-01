 昂山素季获减刑 仍面临超长刑期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2023

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时政风云

昂山素季获减刑 仍面临超长刑期

缅甸官方媒体8月1日报道称，军政府当天部分赦免了前民选政权领袖昂山素季。在她被军政府判定的19项罪行中，此次赦免只涉及其中5项、减刑仅6年。军政府为纪念佛教守夏节，总共赦免了7000多名囚犯。

被告席上的昂山素季与温敏

被告席上的昂山素季与温敏

（德国之声中文网）路透社援引知情人士称，在获部分赦免后，昂山素季仍将被继续关押。作为民选政权的实际领导人，昂山素季在2021年的军队政变后即遭关押。批评人士指出，导致昂山素季被判处33年监禁的一系列腐败、违反防疫法规等指控，都出于政治动机。

缅甸军政府一名发言人对法新社表示，此次部分赦免，让昂山素季的刑期缩短了6年。

美联社则报道称，现年78岁的昂山素季已经在7月28日离开监狱，改为在首都内比都接受软禁。一名身份不明的安全官员对美联社表示，对囚犯的宽大处理也是下星期佛教仪式的一部分。同样在政变后被关押的前总统温敏也在此次获赦免的7000名囚犯之列，减刑4年。

昂山素季已经78岁

昂山素季已经78岁

缅甸问题独立分析人士马蒂森(David Mathieson)认为，部分赦免"不过是伎俩"，目的是向世界营造"可能会有政治解决方案之假象"，而实质上只是"玩弄政治犯的残酷游戏"。"人权观察"组织亚洲部副主任罗伯逊(Phil Robertson)也对法新社表示，缅甸军政府的目的是"制造温和与对话的印象，而事实上他们根本没有提议任何对话。"

昂山素季遭军政府关押后，许多民主派人士都放弃了原先的非暴力原则，拿起武器试图永久铲除缅甸军方对该国政治经济的掌控。这导致了该国大部分地区都陷入了武装冲突。据联合国的统计，已有超过100万人流离失所。当地一个观察组织称，2021年政变以来已有3800余人遇害，军政府更是宣称死难者高达5000人。

就在7月31日，缅甸军政府宣布把紧急状态再延长六个月。这很可能导致推迟原定于8月举行的选举。

（路透社、美联社、法新社）

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