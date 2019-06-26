昂山素季为缅甸军方辩护

缅甸政府实际领导人昂山素季在海牙国际法庭出庭，否认有关缅甸军队对罗兴亚人种族屠杀的指控。她辩护称，军队是在打击武装叛乱。
（德国之声中文网）在海牙的联合国法庭上，昂山素季对有关缅甸的穆斯林少数族群罗兴亚人遭种族屠杀的指控提出质疑。西非国家冈比亚向联合国法庭控告了缅甸。昂山素季认为有关指控的叙述是"不完整的、带有误导性质的"，不能反映缅甸若开邦的真实局势。
"在缅甸，我们有内部的武装冲突"，这位诺贝尔和平奖得主说，罗兴亚人居住的若开邦的族群问题已经存在了好几个世纪。2016年反叛武装分子袭击警察哨所后，军队做出了反应。
她表示，不能排除有士兵不当使用暴力的情况，但强调，不能因此就对缅甸复杂的形势得出"种族屠杀"的唯一结论。"我们面对的是国家内部的武装冲突，是由罗兴亚武装挑起的"。
昂山素季接着说，这一冲突的悲剧性结果是成千上万的罗兴亚人逃离家园。她表示，如果军队真的犯下了战争罪行，会受到刑事责任追究。但根据联合国1948年通过的《防止及惩治灭绝种族罪公约》，这样的罪行并不能被定义为种族灭绝。
她举例说，1990年代发生在巴尔干半岛战争期间的多次大规模驱逐并没有被看作种族屠杀。"国际司法抵御住了诱惑没有使用这一法律概念，因为并不存在完全或部分消灭所针对族群的意图。"
海牙法庭的本次诉讼，是由冈比亚代表"伊斯兰合作组织"的57个成员国提起的。指控依据的是联合国调查员的一份报告，其指责缅甸军队实施"持续的种族屠杀"，被士兵杀戮者成千上万，妇女儿童被强暴，房屋被烧毁，村庄被夷为平地。超过70万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。
美国、加拿大和荷兰认为缅甸军方要为针对罗兴亚人的集体行刑和"清洗"行动负责。但昂山素季称，后者是以清除极端武装分子为目的的反恐策略的一部分。
11月中旬，国际刑事法庭（IStGH）批准了对缅甸军方涉嫌对罗兴亚人犯罪的调查。该法庭认为，有"可靠的依据"足以推断，发生了"普遍的或系统性的暴力行动"，应被视为反人类罪行。
叶宣/乐然（德新社、法新社等）
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