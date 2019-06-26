 昂山素季为缅甸军方辩护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2019

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时政风云

昂山素季为缅甸军方辩护

缅甸政府实际领导人昂山素季在海牙国际法庭出庭，否认有关缅甸军队对罗兴亚人种族屠杀的指控。她辩护称，军队是在打击武装叛乱。

Niederlande Den Haag Aung San Suu Kyi vor dem Internationalen Gerichtshof (picture-alliance/AP Photo/P. Dejong)

（德国之声中文网）在海牙的联合国法庭上，昂山素季对有关缅甸的穆斯林少数族群罗兴亚人遭种族屠杀的指控提出质疑。西非国家冈比亚向联合国法庭控告了缅甸。昂山素季认为有关指控的叙述是"不完整的、带有误导性质的"，不能反映缅甸若开邦的真实局势。

"在缅甸，我们有内部的武装冲突"，这位诺贝尔和平奖得主说，罗兴亚人居住的若开邦的族群问题已经存在了好几个世纪。2016年反叛武装分子袭击警察哨所后，军队做出了反应。

她表示，不能排除有士兵不当使用暴力的情况，但强调，不能因此就对缅甸复杂的形势得出"种族屠杀"的唯一结论。"我们面对的是国家内部的武装冲突，是由罗兴亚武装挑起的"。

昂山素季接着说，这一冲突的悲剧性结果是成千上万的罗兴亚人逃离家园。她表示，如果军队真的犯下了战争罪行，会受到刑事责任追究。但根据联合国1948年通过的《防止及惩治灭绝种族罪公约》，这样的罪行并不能被定义为种族灭绝。

Niederlande Justiz l Unterstützung für Min Aung Hlaing vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag (picture alliance/AP Photo/P. Dejong)

海牙法庭前的昂山素季支持者

她举例说，1990年代发生在巴尔干半岛战争期间的多次大规模驱逐并没有被看作种族屠杀。"国际司法抵御住了诱惑没有使用这一法律概念，因为并不存在完全或部分消灭所针对族群的意图。"

海牙法庭的本次诉讼，是由冈比亚代表"伊斯兰合作组织"的57个成员国提起的。指控依据的是联合国调查员的一份报告，其指责缅甸军队实施"持续的种族屠杀"，被士兵杀戮者成千上万，妇女儿童被强暴，房屋被烧毁，村庄被夷为平地。超过70万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    担心遭受酷刑

    罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    前进不得　后退不能

    尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    “迷失的一代”

    对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

  • Kutupalong-Flüchtlingslager in Bangladesch (picture-alliance/AP Photo/A. Qadri)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    帐篷之多，一眼望不到边

    在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

  • Bangladesch Rohingya feiern Opferfest im Flüchtlingslager (Reuters/M.P. Hossain)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    为未来祈祷

    艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    含辛茹苦

    就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

  • Myanmar Luftaufnahme eines verbrannten Rohingya Dorfes in der Nähe von Maungdaw (Reuters/S. Z. Tun)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    不返回被毁的家乡？

    作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。


美国、加拿大和荷兰认为缅甸军方要为针对罗兴亚人的集体行刑和"清洗"行动负责。但昂山素季称，后者是以清除极端武装分子为目的的反恐策略的一部分。

11月中旬，国际刑事法庭（IStGH）批准了对缅甸军方涉嫌对罗兴亚人犯罪的调查。该法庭认为，有"可靠的依据"足以推断，发生了"普遍的或系统性的暴力行动"，应被视为反人类罪行。

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为种族屠杀辩护的和平奖得主

叶宣/乐然（德新社、法新社等）

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联合国专家：罗兴亚人受到种族杀戮威胁

一联合国专家组指出，缅甸境内的罗兴亚人有生命之虞，该国政府既未阻止、也未调查系统性的迫害行为。 (16.09.2019)  

评论：缅甸民主偶像光环已褪去

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罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

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