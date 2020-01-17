昂山素季：中国挺缅甸 并非因私利

（德国之声中文网）中国国家习近平周六（1月18日）在缅甸首都内比都与该国国务资政昂山素季举行正式会谈。这是习近平2020年的首次出访，也是中国国家主席时隔19年后再度访问缅甸。双方均表示此次访问具有"历史意义"。但是路透社报道称，双方并未就新的重大项目达成共识，也未提及颇受争议的密松水电站重启一事。
中缅领导人在会后发表联合声明表示，双方同意，加强共建"一带一路"合作，推动中缅经济走廊从概念规划转入实质建设阶段，着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑和公路铁路、电力能源等互联互通骨架建设。
法新社报道称，中缅双方当天签署30余项基础设施以及贸易合作协议，具体协议内容不得而知，联合声明中提及的位于缅甸西部若开邦的皎漂深水港口及其经济特区将成为北京通往印度洋的门户。
中缅两国今年建交70周年
"国际危机组织"常驻仰光的分析人士霍西（Richard Horsey）接受路透社采访时表示："虽然中缅签署大量不同的协议，但并没有真正重大的内容，总体感觉是缅甸对于来自中国的投资抱持谨慎态度，尤其在该国年底举行大选前。"
根据中国官媒新华社发布的会议记录，昂山素季在会谈中表示，缅中关系的重要特点是相互尊重、相互理解、相互支持。这位缅甸政府实际领导人强调，中国的支持不是出于私利，而是为了捍卫公平正义，对于像缅甸这样的小国格外弥足珍贵。习近平则保证，中方将继续在国际上为缅方仗义执言，支持缅方维护国家尊严和正当权益。
2017年的罗兴亚危机令缅甸在国际舞台上遭到孤立，唯有中国没有停止在缅甸的投资。如今，中国的此番表态无疑又给缅甸送去一记定心丸。诺贝尔和平奖获得者昂山素季上周在海牙国际法庭出庭，否认有关缅甸军队对罗兴亚人种族屠杀的指控。有分析认为，今年缅甸将举行新一轮大选，宣布参选的昂山素季正需要经济投资和外交支持。
习近平17日在内比都总统府出席缅甸总统温敏举行的欢迎仪式
关键词：命运共同体进入新时代
习近平周五抵达缅甸，开始为期两天的国事访问。在参加完当天的欢迎仪式后，习近平与缅甸总统温敏举行会谈并指出："中国开展对外合作从不强加于人，从不干涉别国内政，反对你输我赢、单边通吃。"
温敏则表示，希望中国能够更多同缅甸等发展中国家分享治国理政经验，相信中国的成功经验将为缅甸经济发展、民生改善、脱贫致富提供有益借鉴。当天晚上，习近平分别出席了缅甸总统府举行的欢迎宴会和中缅建交70周年庆祝活动暨中缅文化旅游年启动仪式。
习近平在当地的会谈和活动致辞以及书面声明中多次提及"打造中缅命运共同体、推动中缅关系进入新时代"，缅方也相应地多次对此表示支持。据悉，中缅命运共同体是继中柬命运共同体和中老命运共同体之后，中国与东南亚国家构建的第三个命运共同体。
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缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季全家福
昂山素季(图下方)在1945年6月19日出生于缅甸仰光。1947年他的父亲昂山将军为缅甸独立与英国谈判，同年被政敌暗杀。1960年，她的妈妈杜钦季出任印度大使。15岁的昂山素季随母亲出国。1964年，她在印度中学毕业后进入英国牛津大学。直到1988年，为了照顾生病的母亲，43岁的她才返回缅甸。
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缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季初登场
缅甸独立英雄昂山将军的女儿昂山素季身边围绕着领导起义的学生们。1988年8月，昂山素季向约50万群众发表了一场着名演说。 曾在国外生活了几十年的她要求缅甸实行民主和多党制。 缅甸专家佐尔纳 (Hans-Bernd Zöllner)告诉德国之声：「在某些方面，昂山素季从西方引入了民主的概念。」他说：「当时缅甸人民还不清楚民主对国家意味着什麽。不过显而易见的是，人们想要改变当时的体制。」
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人民揭竿而起
当昂山素季成为抗议运动的象徵时，民主的呼声也变得越来越强烈。数十万人参加了缅甸各地的抗议活动，要求结束一党专政。人民反对专制，要求经济救济。
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第一次民主梦碎
当军队于1988年9月18日控制缅甸时，抗议者的梦想和希望破灭。武装部队使用暴力打压民主运动。成千上万的人被杀和被捕。许多学生逃往邻国。
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昂山素季首度遭软禁
昂山素季在1989年7月20日，昂山素季第一次被软禁，目的是防止她参加1990年的大选。 然而她即便在软禁当中，她所创办的全国民主联盟仍然取得选举绝对优势。依法她应该出任主席和总书记，然而选举结果却遭到军方作废。
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选举结果遭军方作废
昂山素季成立的全国民主联盟（NLD），在1990年大选中获得压倒性胜利。 但是，国家恢復法律和秩序委员会（SLORC）的军事将领在新宪法起草之前，拒绝将权力移交给全国民主联盟，也拒绝让昂山素季成为总理，并持续监禁她。此后20年，军方提出将她驱逐出境的交换条件，都被她再三拒绝。图中为1990年选举委员在政府的严密监控下计票的状况。
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昂山素季获诺贝尔和平奖
1991年，被软禁的她获得诺贝尔和平奖，由画面上的丈夫和兒子代领。昂山素季在答词中说：［在缅甸追求民主，是一国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越他自然属性的瑕疵。」她将诺贝尔和平奖的130万美元奖金交付信托，用于缅甸人民的健康与教育。
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哪一种民主?
在接下来的几年裡，军方与昂山素季都一直谈到民主， 但两边对民主的想像很不一样。军方想要一个「纪律严明的民主」，规则由中央政府决定。 另一方面，昂山素季则抱持着人民主权的民主概念。
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军方的民主
在接下来的20年裡，缅甸军队在这个东南亚国家推行了「戒律式民主」(disciplined democracy)， 并在2008年通过了新宪法，规定将四分之一的议会席次留给军方。因此，未经军方同意，宪法修正案就不可能通过。
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将军控制一切
根据宪法，国防、边防和内政部长将由陆军总长直接任命。这意味着军队和警察仍在将军的控制之下。 林特纳 (Bertil Lintner)是一名记者和作家。他写了一本有关缅甸1988年起义的书，名为《8.8.88》，指的是运动开始当天--1988年8月8日。他说：「制定这样的规则，举行选举对军方来说就是安全的。」
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昂山素季遭软禁时期
昂山素季数度遭到软禁，最后一次超过五年。国际社会不断呼吁缅甸政府释放她,世界各地也都举行相关的倡议遊行。最终，她在2010年11月13日结束了软禁生涯。获释後，她立即投入政治工作并参与选举。
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2010 的选举
选举最终于2010年举行。军事将领们脱掉了制服，并将自己扮作平民统治者。昂山素季的全国民主联盟抵制选举，拒绝不民主的宪法。军方最后几乎赢得了议会的所有席次。
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国务资政昂山素季
随后缅甸有了进一步的改革。最终，在2015年，全国民主联盟同意在与2010年相同的条件下参加大选。正如所料，全国民主联盟赢得选举，昂山素季成为「国务资政」，一个与总理同样重要的角色。
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民主获胜?
国际媒体盛赞2015年的选举是缅甸民主的胜利。不久后，西方解除了对缅甸的制裁。但林特纳认为，虽然2008年的宪法在某种程度上让缅甸更加开放，但真正的权力从未转移到民选政府。 他说：「全国民主联盟赢得了2015年大选，但没有掌权。」
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「总比过去好」
虽然缅甸实际时仍由军方掌权，但支持1988年民主运动的缅甸大多数人都认为，今天的情况要好于1980年代末和1990年代的情况。
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全国民主联盟的「倒退」
林特纳认为全国民主联盟有足够的空间给军队施加更大的压力，但它却没有自信这样做。 他说：「人们期望他们比在2015年大选中做的更多。不过相反地，他们却像是活在自己的世界般，没有作为。」
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罗兴亚难民危机
林特纳引用罗兴亚难民危机当作例子。去年，军方以打击穆斯林叛乱分子为名，在若开邦发动大规模军事行动，迫使超过50万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。联合国将其描述为罗兴亚穆斯林的「种族清洗」。 在冲突期间，全国民主联盟好像消失了一样，没有发出异议。
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妥协後的民主
自缅甸民主「获胜」以来，西方国家在缅甸也变得更加活跃，加强合作，促进民主。但佐尔纳和林特纳都表示西方对缅甸的影响有限。 林特纳说：「西方可以向缅甸宣传民主，但除非民主的推动力来自国内，否则不会有任何改变。」他也补充说这种改变应该不会很快到来。
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跋扈领袖?
昂山素季所属民盟当政后，掌握国会多数。昂山素季稳居有政治实权的国务资政一职，但却不断传出缅甸部长和官员必须对她言听计从，不容许任何异议或违抗的消息。让许多人对她的领导风格感到忧心。
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昂山素季无视罗兴亚问题
虽然林特纳确信，全国民主联盟无法在罗兴亚问题上与军方对抗，但他表示，联盟至少可以出面回应这场人道主义危机。此外，昂山素季本可以访问若开邦，并会见了当地的政治家和受到冲突影响的人。林特纳认为，这是全国民主联盟无法治理国家的其中一个例子。
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缅甸少数民族文化危机
许多人期待昂山素季可以为缅甸带来族群平等。不过根据媒体报导，缅甸民族主义兴起，佛教主义也愈趋极端，少数族群的文化认同受到压迫。
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缅甸关押路透社记者
2017年底，两名缅甸路透社记者瓦隆(戴眼镜者) 和乔索欧(举手者) 因为采访罗兴亚屠杀遭到当局关押。他们可能面临长达14年徒刑。呼吁释放他们的国际声浪不断。
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昂山素季人权光环褪色
罗兴亚问题和一系列争议让昂山素季昔日人权斗士的声望直落。许多国际性奖项也被撤销，包括牛津自由奖、都柏林自由奖和魏瑟尔人权奖等等。许多人也不断询问，世界是否错看了昂山素季。前美国驻联合国大使李察逊 (Bill Richardson)更指责她活在自己的世界。
作者: 夏立民