昂山素季：中国挺缅甸 并非因私利

（德国之声中文网）中国国家习近平周六（1月18日）在缅甸首都内比都与该国国务资政昂山素季举行正式会谈。这是习近平2020年的首次出访，也是中国国家主席时隔19年后再度访问缅甸。双方均表示此次访问具有"历史意义"。但是路透社报道称，双方并未就新的重大项目达成共识，也未提及颇受争议的密松水电站重启一事。

中缅领导人在会后发表联合声明表示，双方同意，加强共建"一带一路"合作，推动中缅经济走廊从概念规划转入实质建设阶段，着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑和公路铁路、电力能源等互联互通骨架建设。

法新社报道称，中缅双方当天签署30余项基础设施以及贸易合作协议，具体协议内容不得而知，联合声明中提及的位于缅甸西部若开邦的皎漂深水港口及其经济特区将成为北京通往印度洋的门户。

中缅两国今年建交70周年

"国际危机组织"常驻仰光的分析人士霍西（Richard Horsey）接受路透社采访时表示："虽然中缅签署大量不同的协议，但并没有真正重大的内容，总体感觉是缅甸对于来自中国的投资抱持谨慎态度，尤其在该国年底举行大选前。"

根据中国官媒新华社发布的会议记录，昂山素季在会谈中表示，缅中关系的重要特点是相互尊重、相互理解、相互支持。这位缅甸政府实际领导人强调，中国的支持不是出于私利，而是为了捍卫公平正义，对于像缅甸这样的小国格外弥足珍贵。习近平则保证，中方将继续在国际上为缅方仗义执言，支持缅方维护国家尊严和正当权益。

2017年的罗兴亚危机令缅甸在国际舞台上遭到孤立，唯有中国没有停止在缅甸的投资。如今，中国的此番表态无疑又给缅甸送去一记定心丸。诺贝尔和平奖获得者昂山素季上周在海牙国际法庭出庭，否认有关缅甸军队对罗兴亚人种族屠杀的指控。有分析认为，今年缅甸将举行新一轮大选，宣布参选的昂山素季正需要经济投资和外交支持。

习近平17日在内比都总统府出席缅甸总统温敏举行的欢迎仪式

关键词：命运共同体进入新时代

习近平周五抵达缅甸，开始为期两天的国事访问。在参加完当天的欢迎仪式后，习近平与缅甸总统温敏举行会谈并指出："中国开展对外合作从不强加于人，从不干涉别国内政，反对你输我赢、单边通吃。"

温敏则表示，希望中国能够更多同缅甸等发展中国家分享治国理政经验，相信中国的成功经验将为缅甸经济发展、民生改善、脱贫致富提供有益借鉴。当天晚上，习近平分别出席了缅甸总统府举行的欢迎宴会和中缅建交70周年庆祝活动暨中缅文化旅游年启动仪式。

习近平在当地的会谈和活动致辞以及书面声明中多次提及"打造中缅命运共同体、推动中缅关系进入新时代"，缅方也相应地多次对此表示支持。据悉，中缅命运共同体是继中柬命运共同体和中老命运共同体之后，中国与东南亚国家构建的第三个命运共同体。