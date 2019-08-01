旺角再爆警民衝突 示威者占领弥敦道

(德国之声中文网) 香港周六(8月3日)「反送中」遊行早上和平落幕後，夜晚再次上演警民衝突。重返旺角的示威者在警方強勢清場下遭逮捕。包圍尖沙嘴警署的示威者也遭到警方催淚彈驅離。

早上遊行落幕夜晚占领开始

香港周六(8月3日)「反送中」示威者一度脱离原来的旺角路线，往警方未批准的尖沙咀前进，更一度试图占领香港俗称「红隧」的海底隧道出入口。未果后，部份示威者撤退回旺角。

警方一度警告示威者不要偏离原遊行路线，称其为非法集结。港警先前在旺角举行简报表示，任何未经预先批准的示威活动都将被视为非法集会清场。

今日的旺角遊行原先预计在下午2点半到9点间举行。路线变更后，不会经过旺角市中心。

但是集合时因参与者众多，遊行迟至下午4点才起步。队头举着「警权过大」，希望成立港府成立调查委员会，希望调查警方是否滥权。

德国之声记者在现场直击，遊行路线上未见警方指挥，多部车辆一度穿过示威人群，引发民众质疑。

多数民众举着各种5大诉求的标语，并不断宣传8月5日的全市大罢工。

5点多原路线队伍就已经走到终点，但已有一部份往尖沙嘴出发。一度欲占领海底隧道未果后已有人回到旺角。最新的消息时，部分示威者已占领尖沙嘴弥敦道，聚集在油尖警局附近。

示威者两个月不退

香港警方呼吁「反送中」示威者坚持指定的路线和时间。过去八个周末的集会，都是先有和平遊行，再发生警民暴力冲突。随着抗争时间拉长，情势也随着更紧张。

旺角是繁华的购物区，也以黑社会犯罪集团聚集而闻名。2014年香港雨伞运动，抗议者在旺角占领将近2个月，在11月25日至27日才遭警方武力清场。2016年的在旺角也曾引发警民冲突。

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「反送中」示威者周日计划举行两场遊行， 一场在香港岛上，另一场在将军澳。周一也还有的全市罢工和7个不同地点的集会。

建制派也上街

根据多家香港媒体，建制派团体政研会3日下午3点举办「希望明天」集会，强调「不要暴力、不要纷争」。主办单位表示要支持者出席「撑警察」，也在脸书粉丝团贴文下方留言，指「警察朋友也希望我们代发声」。

根据香港民意研究所最近的一项调查显示，香港政府在7月中旬的不满意度高达70％，而不信任度则为60％。周五晚上，香港公务员的集会吸引了数万人。许多人表示，他们对政府处理危机的方式感到不满。

至今不退的抗议者持续要求特首林郑月娥下台，成立独立调查委员会，无罪释放被捕示威者，永久撤回《逃犯条例》，以及双普选的权利。

夏立民/洪沙 (美联社、德新社、法新社等)