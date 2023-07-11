旺季不旺 中国楼市难脱困？

（德国之声中文网）多方面的调查数据表明，中国房地产市场的下行趋势仍在继续。据澎湃新闻报道，克而瑞地产研究中心上月底发布的房地产企业销售情况数据显示，2023年6月仅不到3成的百强房企单月业绩同比增长，环比增长的企业在百强房企中也只占到半数。有近6成百强房企的单月业绩同比降幅大于30%，其中27家企业业绩降幅大于50%。

报告认为，6月份房地产销售延续平淡，重点30城供应虽有反弹，环比上升34%，但从绝对规模来看，仍创近5年来同期新低。一、二、三线城市整体成交同比环比均降，仅深圳一地是个例外。

观点指数研究院的报告也指出，6月前100房企实现权益总销售金额3636亿元，同比下降34.4%，环比基本持平。

房市的颓势也反映在建筑行业。据中国国家统计局发布的数据，今年前5个月，房屋新开工面积同比下降22.6%，降幅比1-4月份扩大1.4个百分点。目前房屋在建规模减少，1-5月，房屋施工面积同比下降6.2%，降幅较前4个月有所扩大。1-5月房地产开发投资同比下降7.2%，降幅比1-4月再扩大1个百分点。

通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

反弹后降温

《证券时报》报道指出，房地产开发企业新项目开发意愿不强、开工建设意愿不足的关键之一就在于销售不振。

2023年以来，中国楼市在2、3月份出现了一波较为明显的反弹，但随着疫情封控期间被压抑的住房需求的释放，自4月份起，楼市快速降温。在对半年度业绩尤为重要的6月，过往房企都会加大供应力度以推动销售，但今年明显积极性不足。国信证券研报显示，今年6月单月，房企供应量创下近5年同期新低。

中指研究院上周发布的2023上半年中国房地产市场报告指出，短期来看，在销售回款、融资均未明显改善的情况下，房企现金流仍面临较大挑战，直接制约着企业的开工、投资积极性，新开工、房地产开发投资额难现明显改观。

报告指当前购房者置业情绪仍受多个因素影响，其中居民收入预期偏弱、房价下跌预期较强、购房者对期房烂尾的担心等依然是关键。报告认为，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强，若下半年经济出现超预期转弱情况，则房地产作为经济"稳定器"，托底政策或将加快落地。

克而瑞地产研究中心也认为，若7月无强有力的救市政策出台，整体新房成交规模还将低位持稳。

河南爛尾房項目殘局難收

央行延长"金融16条"

本周一（7月10日），中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知，将"金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策"（又称金融16条）期限延长到2024年底。2022年11月，央行和原银保监会曾联合出台通知，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了16条支持政策，其中两条政策规定了适用期限。

市场分析认为，此次政策延期举动将有助于进一步缓解房企资金压力，减少金融机构对房企贷款的风险担忧，促进"保交楼"，提振楼市信心。《中国证券报》报道称之为"房地产大利好"。

不过此前，亿翰智库（ehresearch）分析指出，由于支撑需求的底层即宏观经济的恢复并非易事，因此2023年的地产市场难以呈现稳定的恢复，"更多是脉冲式的行情，即在需求的积蓄、房企的以价换量、政策的促进等多因素的综合作用下，在一段时间内呈现修复，随后重新进入下行区间。"

中指研究院的报告也总结认为，当前形势下，中国房企发展"旧模式"已不可持续。跨国采矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）董事会主席巴尔顿（Dominic Barton）在接受彭博社采访时，谈到中国经济面临的挑战认为，房地产业"是一个大问题"。

出版过回忆录《红色赌盘》、流亡英国的前北京政协委员沈栋认为，中国房地产业已经走到尽头，毫无反弹可能，而这也将影响到消费趋势。他日前接受德国之声采访时指出，中国约87%的人住的房子是自己持有。如果现在房地产下行的话，会出现财富剧减效应，"87%的人都看到自己的财富在缩水，这种情况下，消费市场不可能提的上来。"

《红色赌盘》作者沈栋：在牛津逾越恐惧

(综合报道)

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