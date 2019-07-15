旺中力挺韩国瑜 国台办操控台媒？

（德国之声中文网）在初选民调中韩国瑜领先胜出的那一天，如果打开中视（CTV）和中天（CTiTV）两家电视台，看到的都是韩国瑜的支持者欢庆胜利的场面。当天的报道都是与韩国瑜胜选有关的国内新闻，而总统蔡英文出访加勒比海邦交国的消息却没有出现。

《金融时报》周三（7月17日）发表一篇有关中国政治影响下的台湾媒体的报道称，上述两家电视台聚焦韩国瑜并非始于近日，而是在过去一年里，几乎是不停歇地关注这位62岁的高雄市长，更催生出"韩流"。

而对蔡英文政府来说，这种过度报道涉及国家安全问题，因为中视和中天所属的旺旺中时集团处在中国官方的影响之下。台商一向是北京统战的对象，旺旺集团的创始人蔡衍明也在其中。

旺旺集团创始人蔡衍明

2001年，据称有中资背景的英属维京群岛公司Newslink Investment以入股方式，间接投资旺中3700万美元。旺中2006年买下中视，2008年再入主《中国时报》（China Times）和中天，而《中时》从原本的主流媒体，变成批评者眼中的"中共传声筒"。

国台办下指导棋

《中国时报》和中天电视的记者对《金融时报》表示，负责编辑直接从中国国台办接受指令来处理台湾议题。"他们每天都打电话"，一位中时记者说，"主要针对两岸或中国议题。他们对报导角度有发言权，还会决定要不要上头版"。

另一位中天记者则说，中国官员会给驻大陆的台湾记者指定题材和评论，"组织"有关中国话题的报道。报道援引台湾行政院大陆委员会副主任委员邱垂正的话说："中国把手伸进我们的民主政治，且已触及核心：媒体。"

《金融时报》报道称，公民记者林雨苍日前揭露20多家鲜为人知的台湾网媒，一字不漏地转发国台办政治宣传平台"中国台湾网"的内容。

不久前台湾中山大学社会系的王宏仁教授接受德国之声采访时还指出，有迹象显示台语电台遭到中国渗透。 近年台语电台播放中国歌曲、分享中国优点的频率逐渐增加。 而台语电台是台湾南部60岁以上民众的主要讯息来源。

如何对应"红色渗透"

5月10日，北京召开两岸媒体人峰会，近70家台湾媒体高层与会。 中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在峰会上，重复了中国国家主席习近平坚持「九二共识」、协商「一国两制」的主论调，也勉励台下媒体人「艰难困苦，玉汝于成」，说将来有一天，如果实现了统一，「你的坚持才变得很有价值」。峰会由旺旺中时媒体集团与中国《北京日报》报业集团共同举办。

国民党另一位党内初选候选人郭台铭今年6月曾公开批评国台办操控某些台湾媒体引导台湾选举。中国国台办发言人安峰山回应称，这种说法是"无中生有"。"我们历来不介入台湾地区选举，但也坚决反对任何诋毁抹黑大陆和破坏两岸关系的言行"。

面对舆论对台湾媒体被"红色渗透"的担忧，台湾国家通讯传播委员会（NCC）2019年3月重罚中天新台币100万元，理由是播报韩国瑜的新闻比例过高，"有损害视听众权益之虞"，要求改正。

6月23日，由台湾时代力量立委黄国昌与网络红人「馆长」陈之汉所举行的「 反红媒大游行」吸引了数万名台湾人参与。参与者呼吁台湾国家通讯委员会对遭中国资金跟影响力渗透的媒体进行适当惩处，并透过「外国代理人登记制度」来揭露外国势力在台湾的影响。