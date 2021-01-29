时隔8个月 台湾再现新冠死亡病例

（德国之声中文网）台湾周六报告了去年5月份以来的首例新冠肺炎死亡病例。据疫情指挥中心表示，死者系桃园医院群聚疫情相关感染病患，是一位年逾八十的老妇人。

指挥中心指挥官陈时中周六在相关记者会上表示，该病例有慢性肾病、糖尿病、高血压、心脏衰竭等病史，于1月28日出现食欲不振、倦怠、发烧等症状，1月29日因症状持续且有咳嗽、呼吸困难症状，经核酸检测后检验结果呈阳性，周五晚上死亡。她也成为台湾境内第八例新冠肺炎死亡个案。

与桃园医院群聚疫情相关的确诊感染病例目前累计已有15例。距中央通讯社报道，台湾全境内累计报告了909个新冠病毒感染案例，其中795例都是来自境外输入。

陈时中还表示，当局采取了严格措施以控制桃园医院群聚疫情扩散，包括将超过4千名人员纳入居家隔离观察范围，以及取消春节前的大型公众活动。

与世界上许多国家相比，台湾目前的疫情相对稳定。目前正住院接受治疗的新冠肺炎病例有78例。

澳大利亚洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）本周发布了一项对98个国家进行的新冠防疫绩效排名，其中新西兰丶越南和台湾的新冠防疫成效排名前三，英国和美国则是排名接近垫底。德国排名第55，属于中流偏后的水平。

该智库统计了各国政府在各自境内出现第100起新冠确诊案例后确诊病例后的36周内采取的防疫措施。研究人员每两周便会统计各国的确诊病例数丶每百万人中的确诊病例数丶病亡人数丶每百万人中的病亡人数丶与确诊病例占检测数的比例，以及每千人中的检测比例。

研究团队表示，由于缺乏与中国防疫成效相关的公开数据，所以这份排名中并不包括中国。

雨涵/任琛（路透社、中央社等）

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