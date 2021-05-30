时隔5年 中国航天员将再次上天

(德国之声中文网) 中国航天员上一次执行任务，还要追溯到2016年。当时，景海鹏和陈冬搭乘神舟11号飞船前往天宫2号空间实验室驻留了一个月。在这之后，中国航天引人关注的亮点都是无人任务，其中包括嫦娥4号在月球背面着陆、嫦娥5号在月球表面采样并返回地球、天问1号前往火星并且在火星表面释放了祝融号火星车。

时隔五年，中国将再次执行载人航天任务。据中国载人航天工程办公室发布的官方消息，飞船与运载火箭组合体正在酒泉发射场进行发射前的各项功能检查、测试工作，将在本月内择机发射前往中国空间站，并驻留3个月。

在新浪微博、知乎等社交媒体上，圈内人士以及一些航天爱好者根据中国空间站的运行轨道推算，神舟12号飞船的首个发射窗口将出现在北京时间6月17日上午9时左右。

据中国首名航天员杨利伟不久前披露的消息，神舟12号的3名乘员全部由男性组成。但是中国官方至今没有正式公布最终名单。杨利伟还对媒体表示，神舟12号之后的载人飞行任务，基本都将包括女性乘员。

神舟飞船上一次载人发射还要追溯到2016年

建设空间站任务

根据中国载人航天工程办公室的计划，2021年至2022年，中国将执行4次载人航天飞行任务，总计12人次，主要目标是完成中国空间站的初步建设。这4次飞行任务驻留空间站时间分别为3至6个月，都远远长于此前的任务。而且，这四次任务之间的间隔也非常短，比如神舟12号今年9月返回地球后，神舟13号就将在10月升空。在此之前，神舟载人飞船的发射间隔至少有一年。

中国空间站的天和号核心舱今年4月底刚刚发射，它将是上述四次载人航天飞行任务中航天员的主要生活与工作场所。按照计划，在2022年的神舟14号任务期间，中国还将分别发射问天号、梦天号实验舱，与天和号核心舱对接。此外，在每次载人任务前，都有一艘天舟号无人货运飞船向空间站运送补给物资。

继一系列亮眼的无人航天任务成就后，中国在载人航天方面也逐渐展露出了雄心。如果中国空间站在2022年按计划完成初步建设目标，就很有可能取代即将退役的国际空间站，成为近地轨道的唯一长期载人航天器。中国还在酝酿于2030年后开展载人登月任务，且已经开始探讨与俄罗斯、欧盟等伙伴合作建设月球表面科考站的可能性。

(路透社、新华社)

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