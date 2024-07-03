时隔5年，美国首次包机遣返逾百名中国非法移民

美国国土安全部表示，上周末通过包机的形式将116名非法入境的中国移民遣返回国。这是5年来的首次。去年美国在南部边境逮捕了37000多名中国公民，是上一年的10倍。

（德国之声中文网） 据美联社报道，美国国土安全部周二（7月2日）表示，上周末通过包机的形式将116名非法入境的中国移民遣返回国。这是5年来的首次。

美联社指出，中国移民的问题已成为美国总统大选中激烈辩论的政治主题。

美国国土安全部部长马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）在一份声明中指出：“我们将继续执行移民法，驱逐没有合法依据留在美国的个人。”

国土安全部表示，该部门正在与中国合作，“通过扩大执法力度减少和阻止非法移民，同时打击非法人口走私犯罪”。不过国土安全部没有回答有关这些被遣返的中国移民在美国停留了多长时间的问题。

同一天，中国国家移民管理局新闻发言人发表谈话，称与有关国家移民执法部门开展了追缉在逃罪犯、偷渡涉案人员遣返等国际执法合作，将偷渡活动策划者、组织者和非法出入境人员遣返回原居住地，并依法追究法律责任。

佩洛西访台后中国宣布暂停非法移民遣返合作

中国曾于2022年8月5日以反对时任美国国会众院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾为由，宣布八项反制美国的措施，其中包括暂停中美非法移民遣返合作。美国继而更难遣返那些在美国没有居留权的中国公民，因为中国拒绝接收他们。去年，美国发现从墨西哥非法进入美国的中国移民数量急剧增加。

2023年，美国在南部边境逮捕了37000多名中国公民，是上一年的10倍。

中国移民问题日益成为共和党人和前总统特朗普的战斗口号，他们对中国移民来到美国的原因提出了质疑。亚裔权益保护组织担心这些言论可能会鼓励对亚裔的骚扰。这些移民自己表示，他们来这里是为了逃离贫困和压迫。

中国移民的问题已成为美国总统大选中激烈辩论的政治主题。 图像来源: Staff/REUTERS

中美恢复移民方面的合作

今年早些时间，中美两国恢复了在驱逐来到南部边境的中国移民方面的合作。

中国政府表示坚决反对“一切形式的非法移民”。中国驻美大使馆在5月份的一份声明中表示，中国执法部门正在“严厉打击破坏国家边境安宁的犯罪行为，并对各种走私组织和罪犯保持高压态势”。

美国国土安全部表示，他们正在与中国加强合作，在未来增加遣返航班，但没有说明下一次遣返航班的具体时间。

跟踪驱逐出境的航班的倡导组织边境见证人（Witness at the Border）的卡特赖特（Thomas Cartwright）称，今年3月底，一架载有少量但数量不详的被遣返者的包机降落在中国东北城市沈阳。

美国国土安全部的官员没有透露3月的遣返包机上总共载有多少人。但据报道，那是一架湾流五型（Gulfstream V）商务机，这种机型座位数通常为14座。

美联社指出，3月的包机遣返表明在中国政府因时任众议院议长佩洛西2022年8月访问台湾而停止合作后，北京和华盛顿在遣返驱逐出境非法移民的问题上再次进行合作。

厄瓜多尔宣布暂停对中国免签

南美洲国家厄瓜多尔外交部上个月宣布自7月1日起暂停中国公民的免签待遇，理由是非正常移民数量增加“令人担忧”。其声明指出，入境厄瓜多尔的中国人之中，约有五成未在90天内依循“正常管道”离境。

据厄瓜多尔官方统计，去年和今年共有超过6.6万名中国人入境，其中只有3.4万人有离境纪录。

此前在拉丁美洲只有厄瓜多尔和苏里南开放中国人免签入境。近2年来，厄瓜多尔逐渐成为中国移民“走线”进入美国的路径。

（美联社等）

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