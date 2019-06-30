时隔31年 日本重启商业捕鲸

（德国之声中文网）日本水产厅周一宣布，正式开始重新商业捕鲸，并把截至今年12月底的商业捕鲸配额定为227头，其中包括52只小须鲸、150只布氏鲸和25只塞鲸。据日本共同社报道，第一批从事沿岸作业的小型捕鲸船从北海道出海。

周日（6月30日），日本退出国际捕鲸委员会（IWC）正式生效。去年9月，日本关于允许重启商业捕鲸的申请失利。日方表示，因此要从根本上重新评估作为国际捕鲸委员会成员的立场。去年年底，日本宣布退出该组织，重启商业捕鲸。不过当时日本政府发言人菅义伟强调，捕鲸作业仅限于该国主权水域及专属经济区，不会在南极或南半球水域捕鲸。

此举使东京政府受到多国和公民社会活跃人士的严厉批评。

此前利用公约漏洞捕鲸

国际捕鲸委员会成立于1948年，日本于1951年加入。该委员会最初由捕鲸国家组成，但伴随着反捕鲸成员国的增加，委员会1986年通过《全球禁止捕鲸公约》，全球范围禁止商业捕鲸。

不过，公约允许以科研为目的捕鲸。日本利用这一漏洞，以科研为理由继续捕捞这一海洋大型哺乳动物，鲸肉却被制成食品。与此同时，日本也一直寻求解除禁令。

日本方面表示，鲸种群数量已然恢复，应能允许重启捕捞。

世界另外两个主要捕鲸国家--冰岛和挪威，则一直公开抵制《全球禁止捕鲸公约》。

遭捕捞的“海洋巨人” 捕捞海中“巨人” 我们不清楚究竟要等到什么时候捕鲸活动才会最终变成历史。虽然从1986年起，捕捞濒临灭绝的海洋哺乳动物就被列为非法行为，但是挪威、冰岛和日本却从来没有停止对鲸鱼的捕捞。特别是日本方面宣称，捕鲸是用于科学研究。

遭捕捞的“海洋巨人” 生存受到威胁的动物 捕捞禁令生效之后，海洋中很多物种的数量重新稳定下来。但蓝鲸、长须鲸、塞鲸和抹香鲸等鲸鱼种类依旧濒临灭绝。鲸鱼属于哺乳类动物，身长最长可达33米，体重重达190吨，是地球上体积最为庞大的动物之一。

遭捕捞的“海洋巨人” 打到海牙的官司 20年来澳大利亚一直试图通过外交方式促成日本停止捕鲸活动，但直到现在都未能成功。6月26日，澳大利亚一纸诉状将日本告上海牙国际法院。

遭捕捞的“海洋巨人” 日本捕鲸渔民 今年日本捕鲸渔民再次向南极圈进发。日本表面上说捕鲸用于科学研究，但最终却会在渔市上出售鲸鱼肉。国际捕鲸委员会在颁布捕鲸禁令后的第二年，日本成立了鲸鱼研究所。

遭捕捞的“海洋巨人” 日本的传统 日本人食用鲸鱼肉已经有很长的历史，特别是在二战结束后，由于食品匮乏，鲸鱼肉成为替代食物被摆上餐桌。由于鲸鱼肉比牛肉便宜，特别是学校食堂十分乐于选择鲸鱼肉作为食材。

遭捕捞的“海洋巨人” 狗粮 日本的冷库中囤积了7000吨长须鲸鲸鱼肉，这种鲸鱼肉没有市场，因此最终被加工成狗粮。由于国际动物保护组织的抗议声太大，用鲸鱼肉生产狗粮的这家日本公司最终只得放弃这种产品。

遭捕捞的“海洋巨人” 顽固的日本人 尽管如此还是有不少日本人支持捕鲸活动，他们将绿色和平组织等环保组织称之为“生态恐怖主义”。日本人在国际压力下并不妥协。过去25年，日本政府每年向捕捞鲸鱼补贴约630万欧元。

遭捕捞的“海洋巨人” 并非个案 除了日本，冰岛和挪威也公开捕捞鲸鱼。冰岛和挪威提交了反对禁止捕捞鲸鱼的申诉书，也从未想过要受到捕捞禁令的束缚。今年6月冰岛的捕鲸船也再次出发捕捞长须鲸，捕捞到的鲸鱼将出售给日本。

遭捕捞的“海洋巨人” 有条件的允许捕鲸 北美洲的一些印第安人允许捕捞鲸鱼，但前提是不能做鲸鱼产品买卖交易。印第安人捕捞鲸鱼的历史已经长达数百年，鲸鱼肉、脂肪和鲸鱼骨都得到充分利用。

遭捕捞的“海洋巨人” 环保组织 在环保组织连续数十年的努力下，捕鲸问题终于引起社会舆论的广泛关注与重视。环保组织“海洋守护者”以保护鲸鱼闻名，但该组织成员的激进行为也引起了诸多争议。

遭捕捞的“海洋巨人” 守望鲸鱼 很多从前也从事捕鲸活动的国家现在都改变经营策略，开展起鲸鱼观览旅游。甚至日本和挪威以前从事捕捞鲸鱼的渔民现在也改行做起了鲸鱼观览游的导游。越来越多的日本人更乐于看到鲸鱼这种庞大的海洋动物在水中自由自在的生活，而不是看到他们被摆放到餐桌上。 作者: Michael Hartlep



王凡/凝练/苗子（德新社，法新社等）