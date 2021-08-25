时隔30年《Nevermind》封面男婴起诉Nirvana

（德国之声中文网）在Nirvana（台湾称"超脱乐团"）这张著名专辑的封面上，一男婴正在泳池游泳，他的前方是被鱼钩钓着的一美元纸币，全裸的男婴看上去正游向这一美元。

30年后，斯宾塞·埃尔登（Spencer Elden）对Nirvana乐队提起诉讼，他正是当年的封面男婴，如今是一名模特。他说，这张照片让他感到自己像一名"正努力抓住美元的性工作者"。

斯宾塞·埃尔登的律师们表示，这是"被迫进行的商业化性行为"，违背了原告的意愿，要求原Nirvana乐队成员、唱片公司和摄影师等每人赔偿原告15万美元的"终身影响"，这包括 "极端和永久的精神痛苦与身体影响"、"终身丧失赚取收入的能力、"丧失生活乐趣"等。

起诉书中还写道，通过裸体婴儿来推销专辑属于性剥削。这张照片也被用于单曲《Come As You Are》的视频中。斯宾塞·埃尔登及其法定监护人都没有授权对该图片进行大规模的商业使用。

200美元的照片

斯宾塞·埃尔登的父亲曾在2008年接受美国广播电台NPR采访，当时他回忆称，1991年，他的朋友、摄影师维德尔（Kirk Weddle）给他打电话，说如果把孩子带到泳池、扔到水里就能赚200美元。他说，他们一家根本不知道照片是用来做什么，直到三个月后在日落大道看到这张专辑的巨幅海报。

拍摄照片时，斯宾塞·埃尔登4个月大。他就这样登上《Nevermind》专辑的封面。这张专辑大获成功，这张水下婴儿图也传遍世界。

Facebook如今已在该平台删除了这张封面照，称呈现裸体儿童违反了其使用条款。

从"挺酷"到"奇怪"

NPR在2008年的报道中说，唱片发行后，Nirvana所属的DGC唱片公司还给斯宾塞·埃尔登送了一张白金唱片和一只泰迪熊。

报道也刊登了青少年时期埃尔登的一段话。他说："我朋友说，'嘿，我今天看到你了'。我说，'我工作一整天了。他说，'不，我在盖芬唱片公司那里看到你--你在那里漂浮，我踩到了你的脸'"。埃尔登似乎对此很惊讶，说"我想他们做了某种漂浮物，让人们可以在我身上走过去……这挺酷的"。

在少年时期，埃尔登还把"Nevermind "这个专辑名纹到身上。在2015年接受《时代》杂志采访时，他说，这是一个"伟大创意"："一个在水下无法呼吸的婴儿，在鱼钩上追逐金钱。"

然而随着时间推移，埃尔登对于这张照片的态度发生了变化。2016年，他表示，这是一种非常奇怪的感觉，感觉自己被卷入了某种旋涡。他也说，"每个参与专辑的人都富得流油，而我仍住在母亲家里，开着一辆本田思域"。

柯本的决定？

据称，选中这张裸体婴儿照的是当年Nirvana的主唱科特·柯本（Kurt Cobain）--柯本早在1994年就死于西雅图的家中。斯宾塞·埃尔登的起诉书中写道，1991年在泳池总共拍摄了40至50张照片，而柯本选中了这张婴儿露着生殖器、追逐美元的照片。

据报道，唱片公司DGC本来想要遮住男婴的生殖器，但柯本不同意，称如果要遮，就要用一张贴纸，上面写着："如果你对此感到不快，你背地里肯定是一个恋童癖"。最后，还是用的原图作为专辑封面。

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