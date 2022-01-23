时隔16年 中国女足再夺亚洲杯冠军

（德国之声中文网）"我们是冠军"中国女足在其新浪微博官方账号宣布了这一消息，短时间内便获得超过200万的点赞。中国女足在另一条博文中写道："在2月6日结束的2022印度女足亚洲杯决赛中，中国女足以3-2逆转韩国女足获得冠军！这是自2006年以来中国女足再次捧起亚洲杯，也是曾经的中国女足球员水庆霞担任主教练以来获得的第一个洲际冠军。"

本届女足亚洲杯决赛的上半场结束时，中国女足0-2落后于韩国女足。下半场第72分钟时，中国队得以扳平比分。在全场比赛伤停补时阶段，也就是第93分钟时，中国队又进一球，最终取得胜利。

此外，中国队门将朱钰获得本届亚洲杯金手套奖。中国队队长王珊珊获得本届亚洲杯的最佳球员。澳大利亚球员克尔(Sam Kerr)攻入7球获得本届亚洲杯的最佳射手。

或受重赏

网民们在盛赞"铿锵玫瑰"是"YYDS（永远的神）"的同时，也不忘吐槽此前输给越南队、提前两轮无缘世界杯的中国男足。有人提出，不要高价聘请外教教男足，直接让女足姑娘去教他们就行。

中国男足提前两轮无缘世界杯

中国知名足球解说员黄健翔通过电视和社交媒体呼吁："请按照男足奖金标准双倍给女足发奖金。"《北京青年报》也随后报道称，获得亚洲杯冠军后，中国女足按中国足协之前确认的奖励办法，将获得一笔巨额奖金，其额度将高于中国男足在12强赛获得的奖金，金额度很可能突破1000万元人民币。

中国男女足国家运动员之间不仅年薪有天壤之别，两者赢得比赛的奖金也悬殊巨大，由此一直遭到外界诟病。

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