时隔近40年香港教区主教将再次访问北京

（德国之声中文网）天主教香港教区周四（3月9日）对外公布消息称，天主教香港教区主教周守仁应天主教北京教区主教李山邀请，将于4月17日前往北京访问，为期5天。

周守仁表示，这次访问北京是“强调香港教区的使命是起到桥梁的作用……同时促进双方的交流和互动”。

上一次有香港教区主教访京，还是1985年时任香港主教的胡振中。那时候香港仍是英国的殖民地。胡振中之后的三任香港教区主教陈日君、汤汉和杨鸣章，均未曾以主教身份访京。

香港中文大学崇基学院神学院邢福增教授在接受香港媒体采访时表示，当年胡振中访京的规格比今次高，是由中国政府的宗教局邀请，而此次周守仁访京则是由天主教北京教区邀请。

几十年来香港一直是罗马天主教在紧贴中国大陆的这座城市建立起的“根据地”，同时也被一些天主教徒视为中梵关系习惯性紧张的摩擦来源。

2018年梵蒂冈同北京之间就主教任命问题达成秘密协定。梵蒂冈官员说，香港并不属于协定的一部分。

签署这份协定的目的是努力缓解效忠于梵蒂冈教廷的中国地下教会和官方爱国天主教会之间长期存在的分歧。自上世纪50年代以来，双方首次承认教皇为天主教会的最高领导人。

香港教区的一些天主教人士认为，北京一直试图加强对香港天主教徒的控制。

2021年5月17日，61岁的周守仁被教宗方济各任命为香港教区第九任正权主教。这一任命被拖延了很久。

陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

香港教区前主教陈日君一直对梵蒂冈与北京之间签署有关主教任命的临时协议持反对意见。2018年10月，他在《纽约时报》撰文，批评梵蒂冈与中国政府签署临时秘密协议，更比喻教宗方济各向中共领导人习近平屈膝。

2022年5月，香港警方国安处以涉嫌“勾结外国势力罪”逮捕了包括陈日君在内的“612人道支援基金”五名信托人。11月，五名信托人及秘书被西九龙裁判法院裁定犯“没有在指明时限内申请注册或豁免注册社团”罪，五名信托人各被罚款港币4000元，秘书被罚款2500元。成立与2019年的该基金为反送中运动中受伤、被捕或有关人士，提供人道支援，并且于2021年8月宣布逐步停止运营。

（路透社）

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