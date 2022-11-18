时隔近半年中国再度新增一例新冠肺炎死亡病例

（德国之声中文网）本周日（11月20日），中国官方通报新增一例新冠肺炎死亡病例。死亡病例是一位87岁的男性。通报中称，这名87岁的病人，“11月11日出现干咳症状，11月13日诊断为新型冠状病毒肺炎轻型，11月19日病情恶化，因严重肺部细菌感染，发生脓毒症休克，经抢救无效死亡”。

这是中国国家卫健委自5月26日以来首次报告感染新冠病毒后的死亡病例。截止至20日的统计数据，中国自新冠疫情爆发以来的总死亡人数为5227人。

今年春天上海曾经历过一波大规模疫情。3月1日至5月30日上海总共确诊62万多人，其中大多数是无症状感染者，死亡病例为588例。

上海解封：“很多东西都像没有发生过”

据美联社报道，中国国内92%的人至少接种过一剂疫苗，但是这一接种比例放在老年群体中就低得多了。截至2022年11月11日，中国60岁以上老年人新冠疫苗全程接种2.28亿，全程接种率为86.38%，完成加强免疫接种1.8亿，占比68.2%。而80岁以上老年人的全程接种率为65.7%，80岁以上老年人加强针接种人数占80岁以上老年人总数的40%。

作为对比，11月中旬德国60岁以上老年人加强针接种率已经达到了85.1%，第二次加强针接种率也达到了35.2%。

中国官方采取的严苛的清零政策旨在通过封锁、隔离、病例追踪和大规模测试来切断传染链，消除感染病例。但这一政策同时也对居民的正常生活和经济生产造成了影响。民众对清零政策的不满情绪不断升高。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



中国官方表示，严格的防疫措施让中国国内的感染病例数和死亡人数都远远低于美国等其它国家。

中国人口总数为14亿，自2019年底武汉首次发现该病毒以来，截至目前中国官方报告的病例只有286197例。相比之下，美国有3.319亿人口，自2020年首次出现新冠疫情以来，已经通报了9830万个病例和100万死亡病例。

不过美联社指出，中国的统计数字受到了质疑，因为共产党长期以来一直以操纵统计数据而闻名。中国的官方数据缺乏外部监督，而且在确定死因时采用了高度主观的标准。

采取严格的清零政策以来，中国多个地区都发生过以防疫的名义阻止、拒绝民众就医的案例。最新发生的一起案例是郑州一名4个月大的女婴遭拒诊后死亡。在此之前，兰州一名3岁幼童一氧化碳中毒却无法及时送医导致死亡。这些新冠“次生害”一次次地触发民愤。

每一次这类案例发生之后，官方都承诺即便正出于隔离或者无法证明自己核酸检测阴性的民众需要就医时，都应该得到紧急帮助。但是地方官员却实施严格且经常是未经授权的防疫措施，因为他们担心如果在其管辖的地区发生疫情，他们会被革职甚至面临诉讼。

新冠疫情爆发已经近三年，当世界其它地区已经基本开放了的时候，中国经济虽然已经大受影响，但是中国依旧关闭边境，甚至在国内也不鼓励旅行。

「一切爲了穩定」

（美联社）

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