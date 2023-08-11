时隔近半个世纪 俄罗斯再度探月

（德国之声中文网）俄罗斯"月球25号"探测器在8月11日与远东地区的"东方发射场"发射升空，这样的命名显然是想延续当年苏联"月球"系列探测器的成就。不过，如今俄罗斯在探月方面的主要任务将是努力追赶美国、中国等竞争对手，力争不被人甩得太远。

去年4月，俄乌战争开打的几个星期后，普京总统就宣布将重启"月球"探测器计划。"俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

苏联时期的探月计划小有成就。早在1958年，苏联就开始向月球发射探测器。截止1976年的"月球24号"，苏联总共发射了三十多枚月球无人探测器，后期型号甚至还携带了遥控月球车，并自动采集月球表面样本送回地球。不过，和美国的"阿波罗"载人登月计划相比，苏联探月计划就显得黯淡许多。尤其是计划用于载人登月的苏联N1火箭，在屡屡爆炸后宣告研制失败，苏联最终也取消了载人登月项目。

重启探月

2000年普京出任俄罗斯总统后，俄罗斯逐渐重拾无人探月计划，并且在2013年正式将首枚探测器命名为"月球25号"。

起初，欧洲空间局也是"月球25号"任务的合作伙伴，但是在去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，欧空局退出了这一合作项目。此外，"月球25号"的研制进度也严重延迟，各种技术问题导致研制团队不断变更方案，发射日期也一拖再拖。

8月11日发射升空后，探测器预计约一个星期后抵达月球。和苏联时期不同，"月球25号"的着陆地点并不在赤道，而在迄今探索并不多的月球南极。

科学家判定，月球南极的土壤中存在水冰。在今后的载人登月任务中，可就地开采的水冰资源可满足宇航员的饮用需求，甚至还能电解水生成燃料。

按照计划，"月球25号"将在月表探测约一年，其携带的机械臂将采集土壤样本。但是这些样本将不会送回地球，而是现场分析后向地球传输数据。

俄罗斯计划在"月球25号"之后再发射多枚月球探测器，其中包括环月探测器以及着陆探测器。和"月球25号"一样，后续探测器的发射日期已经一再推迟。

老本吃尽

目前全球仅有美、俄、中三国具备自主开展载人航天的能力。不过，俄罗斯航天依旧在吃苏联时期的"老本"：苏联解体后，俄罗斯航天几乎没有什么值得一提的研发成就。尤其是探索其他星球发面，已经被美国甩在身后。

现在，俄罗斯也像美国和中国那样拿出了载人登月方案，其首飞日期则已经推迟到了2030年。而且这个日期很可能再次推迟。目前的俄罗斯既没有适用于载人登月任务的火箭，也没有相应的飞船。一切方案依然停留在纸面。而俄乌战争则将进一步消耗俄罗斯的国力，拖累载人登月计划。

美国的新型载人登月飞船"阿尔特弥斯"已经成功首飞，并计划在2024年再次载人绕月飞行、2025年载人登月。中国方面也计划在2030年实现载人登月。

值得一提的是，载人航天是为数不多的俄罗斯依然能够和西方国家合作的领域。目前，美俄主导的国际空间站依然在正常运行。但是俄罗斯计划在2030年前后国际空间站退役前，就先行开始建造自己的新空间站。2021年，俄罗斯宣布退出美国主导的"深空门户"月球轨道空间站项目，转而寻求加强与中国的合作。目前，中俄两国计划在2035年前建成一座月球联合科考站。

月球属于谁?

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